Dnevni horoskop za petak 27. veljače: Bik je pun energije, Rak ima jasan stav i iskren je...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete imati strpljenja za tuđe pogreške, što će zategnuti odnos s kolegama. Drugi će vas promatrati, postavljati vam iritantna pitanja koja će previše zadirati u vašu intimu i planove. Porast zadataka ili problem koji će iziskivati hitno djelovanje testirat će vaše sposobnosti i profesionalnost. No zadovoljit ćete očekivanja nadređenih.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Puni ste energije pa nećete bježati od rada. Svojim ćete optimizmom motivirati i manje aktivne kolege, pa ćete zajedničkim snagama obaviti sve poslove. Imate li simpatiju u koju ste potajno zaljubljeni, otvorenije joj dajte do znanja da ste zainteresirani - vaše su se ljubavne šanse itekako povećale!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bavit ćete se plaćanjem računa, obilaziti dućane, kupovati ili nešto prodavati. Osigurajte se od rizika i nemojte se olako odvajati od većih novčanih iznosa. Ne osuđujte previše nekoga tko je slučajno pogriješio. Imajte sluha za različitosti i promjene raspoloženja. Izbjegavajte rasprave jer bi mogli prerasti u nešto više.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Putovanja i komunikacija sa strancima obećavaju uspjeh. Jasnoća vaših stavova i iskrenost olakšat će vam sporazumijevanje s bližnjima. Znat ćete se zabavljati, ali i oraspoložiti one koje muče problemi. Bit ćete omiljeni u društvu, ali i traženi u poslovima koji se tiču trgovine, kreativnog stvaralaštva i financija.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete u centru pozornosti. Naći ćete se okruženi osobama koji će od vas stalno nešto trebati, bilo savjet, pomoć ili novac. To će vas umoriti, pa ćete se poželjeti osamiti i udaljiti od svih koji vas energetski iscrpljuju. Izbjegavajte potencijalne izvore stresa, neželjene situacije i osobe s kojima ne uspijevate pronaći zajednički jezik.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogo toga je u vašim rukama i sami određujete nove putanje svoje karijere. Ne oklijevajte uraditi ono što želite, uključujući i otvorenu ljubavnu ponudu. Imat ćete samopouzdanja za ostvarivanje svega što naumite. Unatoč poslovnim obvezama naći ćete vremena za druženje, no živcirat će vas tvrdoglavo ponašanje jednog od prijatelja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Teško ćete se koncentrirati. Olako ćete davati obećanja, samo da se što prije riješite napornih osoba. Pripremite se na porast neplaniranih okolnosti. Šefovi će u posljednji trenutak promijeniti planove pa se nećete moći pravodobno prilagoditi novonastalim okolnostima. Neraspoloženje u večernjim satima bit će znakom umora.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti vam omogućuju da sve stavite na svoje mjesto, napredujete u poslu, sredite privatni život i steknete dublji uvid u same sebe. Imat ćete izoštrenu percepciju, pa ćete lakoćom procjenjivati karakternu prirodu nekih ljudi. Odnos s partnerom postaje ozbiljan i čvrst, čak i ako niste dugo zajedno.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pojavit će se nove mogućnosti za zaradu. Mogli biste naći kupca za nekretninu, a nije isključen novac od nasljedstva. Koristit ćete svaku prigodu za izlazak i provod, a mogućnosti zanimljivih poznanstava bit će veće na putovanjima. Iskrsnu li nepredviđene poslovne obaveze, odradit ćete ih nevjerojatno brzo.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Organizirajte bolje svoje vrijeme, osobito ako imate mnogo obaveza. Posvađate li se s partnerom zbog različitih stavova, nemojte misliti da ćete ga uspjeti razuvjeriti – i on drži do svojih načela! Bolje promijenite temu i prijeđite na veselije razgovore. Završite sve poslove koje ste ranije počeli, a tek nakon toga se upustite u nove.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Primijetit ćete da se partner odnosi prema vama s više topline, što će povećati vaše samopouzdanje. Nije isključen prekovremeni rad zbog odsustva nekih kolega. Mogli biste primiti neočekivani posjet ili telefonski poziv od člana obitelji, što će utjecati na promjenu vaših planova. Bolovi u nogama mučit će starije Vodenjake.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bavite li se kreativnim radom, medijima i umjetnošću, bit ćete zapaženi. Na pamet će vam padati originalne ideje. Imat ćete mnogo planova kada su posrijedi nekretnine i prostor u kojem boravite. Mogli biste nešto preuređivati ili proširiti neku od prostorija. U novim ljubavnim vezama dominirat će velika tjelesna privlačnost.

