Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZVIJEZDE ZNAJU...

Dnevni horoskop za petak 30. siječnja: Lava će mučiti stres, a Škorpioni su posebno kreativni

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za petak 30. siječnja: Lava će mučiti stres, a Škorpioni su posebno kreativni
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za petak 30. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Međuljudski će odnosi biti odlučujući za kvalitetu vašeg profesionalnog života. Planeti će unijeti intenzitet u vašu interakciju s drugima. Mogli biste se susresti sa zahtjevnim pojedincima koji neće biti zadovoljni štogod vi radili. Unatoč nezadovoljstvu, suzdržite se od svađe i nepromišljenih reakcija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... 01:24
Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Bit ćete puni ideja, a u ophođenju s klijentima ili poslovnim partnerima krasit će vas uvjerljivost. Vaša će pričljivost biti dobrodošla, jer ćete se izražavati podjednako precizno. No jurnjava za poslom i kućne obaveze smanjit će volju za romantikom pa kad partner poželi bliskosti s vama, izgovarat ćete se umorom.

SNAŽNE I INTENZIVNE EMOCIJE Tko su 'Kraljice drame' prema Zodijaku, a tko više voli mir
Tko su 'Kraljice drame' prema Zodijaku, a tko više voli mir

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Zahvaljujući poznanstvima i vezama, isposlovat ćete potrebne dokumente u kratkom vremenu i ubrzati pravne procedure. Podjednako ćete biti zaokupljeni i poslom i obitelji, no znat ćete vrijeme tempirati tako da svima stignete udovoljiti. Mogli biste sresti prijatelja iz djetinjstva i dobro se s njime napričati na kavi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan će vam biti ispunjen raznolikim dužnostima. Morat ćete se brzo prebacivati s teme na temu i prilagođavati se sugovornicima. Polažete li ispit ili trebate donijeti odluku vezanu uz život i rad u stranoj zemlji, uspjeh vam je izgledan. S partnerom ćete se razumjeti bez mnogo riječi, osobito ako ste netom ušli u vezu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Mnoge stvari rješavat ćete u posljednji trenutak, umjesto da ste ih obavili na vrijeme. Bit ćete biti pod stresom i iscrpljeni. Radite li s ljudima, morat ćete razgovarati s osobama koje će biti otresite prema vama pa ćete se jedva suzdržavati da ne planete. Okružite se prijateljima koji će vam pomoći svojim pozitivnim stavom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Želite li nekoga zavesti ili smatrate da je vrijeme za povišicu ili napredovanje, dan je odličan za odvažno djelovanje. Znat ćete se nametnuti šarmom i dobiti ono što smatrate da vam pripada. S novcem postupajte opreznije. Dan nije pogodan za odlazak u kupnju jer ćete se preračunati i previše potrošiti.

SVE IM JE TEŠKO Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi
Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Poslovi koje izvodite samostalno ići će vam od ruke, ali će se drugi petljati u njih ili će vam povjeravati dodatne zadatke. Najbolje bi bilo da se bavite poslovima koji ne zahtijevaju psihičko naprezanje, dakle nečim što tjelesno iscrpljuje. S partnerom ćete se upustiti u raspravu koja bi mogla završiti svađom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Osjetit ćete navalu kreativnosti – neki će je iskoristiti na poslu i zasjati odličnim idejama, a umjetnici stvarati prekrasna djela. Nekima će ovaj dan označiti kraj ljubavnim patnjama i početak nove ljubavi. Ako se kladite ili igrate igre na sreću, ovih dana nije isključen mali dobitak koji će vas radovati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Rad se neće odvijati isključivo u duhu prijateljstva, nego će zahtijevati i nešto discipline i koncentracije. Stari problem mogao bi opet iskrsnuti, a za njegovo rješavanje trebat će vam smisao za detalje. Osjećajni život postat će sadržajniji za što će se pobrinuti Venera, otvarajući vam putove prema novoj ljubavi.

Foto: PROFIMEDIA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Imat ćete primjedbi na radne kolege, a nekima će i partner zadavati glavobolje. Ići će vam na živce predvidljivi razgovori, a postupci starijeg člana obitelji neshvatljivi. Ne dopustite da vam sitni problemi pokvare dan. Usmjerite energiju onamo gdje možete nešto napraviti i osjećati se korisno.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Mogli biste sudjelovati na novom poslovnom zadatku, koji će zahtijevati prekovremeni rad ili putovanje u inozemstvo. Školarci će ozbiljnije prionuti na učenje, nastojeći popraviti loše ocjene. Večernji sati donose osjećaj umora, ali i zadovoljstva što ste mnogo toga stigli na vrijeme i do kraja obaviti.

ZAŠTO STE SAMI? Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze
Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Želite li se nekom svidjeti, nemojte se sputavati. Vaše šanse bit će veće nego inače, stoga upriličite susret sa simpatijom. Bit ćete vrijedni i radišni pa bi vam nakon radnog vremena dobro došlo malo tjelovježbe, šetnja, igra s djecom ili bavljenje hobijem. Telefonom ćete se čuti s nekim koga dugo niste vidjeli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost
RIMSKO, GRČKO, KVADRATNO...

Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost

Od dužine nožnih prstiju do luka stopala, svaki detalj može otkriti skrivene osobine vaše osobnosti. Jeste li ikada primijetili je li vam palac najduži prst ili možda drugi prst dominira? Ovaj zanimljivi test osobnosti temeljen na obliku stopala pomoći će vam da otkrijete jeste li neovisni, kreativni, samouvjereni ili praktični.
U ovome ste bolji od drugih: Rak liječi svačije rane, zabave s Blizancima su legendarne...
ASTRO TALENTI

U ovome ste bolji od drugih: Rak liječi svačije rane, zabave s Blizancima su legendarne...

Strijelcima nije teško nasmijati ekipu svojim pričama, Vage znaju s ljudima, Djevice ništa ne može slomiti, a Lav svojim velikim samopouzdanjem inspirira druge
FOTO 'Pola' interneta pati za njom: Sate znojenja u teretani pretvorila je u digitalno carstvo
SVI JE GLEDAJU

FOTO 'Pola' interneta pati za njom: Sate znojenja u teretani pretvorila je u digitalno carstvo

Bryce Adams, poznatija na društvenim mrežama kao @fitbryceadams, ime je koje danas dominira digitalnim platformama. Ova 29-godišnjakinja iz Floride postala je jedna od najpraćenijih kreatorica na svijetu, spajajući fitness, životni stil i izazovni sadržaj na način koji po mnogima pomiče granice digitalne industrije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026