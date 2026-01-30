Dnevni horoskop za petak 30. siječnja: Lava će mučiti stres, a Škorpioni su posebno kreativni

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Međuljudski će odnosi biti odlučujući za kvalitetu vašeg profesionalnog života. Planeti će unijeti intenzitet u vašu interakciju s drugima. Mogli biste se susresti sa zahtjevnim pojedincima koji neće biti zadovoljni štogod vi radili. Unatoč nezadovoljstvu, suzdržite se od svađe i nepromišljenih reakcija.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete puni ideja, a u ophođenju s klijentima ili poslovnim partnerima krasit će vas uvjerljivost. Vaša će pričljivost biti dobrodošla, jer ćete se izražavati podjednako precizno. No jurnjava za poslom i kućne obaveze smanjit će volju za romantikom pa kad partner poželi bliskosti s vama, izgovarat ćete se umorom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zahvaljujući poznanstvima i vezama, isposlovat ćete potrebne dokumente u kratkom vremenu i ubrzati pravne procedure. Podjednako ćete biti zaokupljeni i poslom i obitelji, no znat ćete vrijeme tempirati tako da svima stignete udovoljiti. Mogli biste sresti prijatelja iz djetinjstva i dobro se s njime napričati na kavi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će vam biti ispunjen raznolikim dužnostima. Morat ćete se brzo prebacivati s teme na temu i prilagođavati se sugovornicima. Polažete li ispit ili trebate donijeti odluku vezanu uz život i rad u stranoj zemlji, uspjeh vam je izgledan. S partnerom ćete se razumjeti bez mnogo riječi, osobito ako ste netom ušli u vezu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mnoge stvari rješavat ćete u posljednji trenutak, umjesto da ste ih obavili na vrijeme. Bit ćete biti pod stresom i iscrpljeni. Radite li s ljudima, morat ćete razgovarati s osobama koje će biti otresite prema vama pa ćete se jedva suzdržavati da ne planete. Okružite se prijateljima koji će vam pomoći svojim pozitivnim stavom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Želite li nekoga zavesti ili smatrate da je vrijeme za povišicu ili napredovanje, dan je odličan za odvažno djelovanje. Znat ćete se nametnuti šarmom i dobiti ono što smatrate da vam pripada. S novcem postupajte opreznije. Dan nije pogodan za odlazak u kupnju jer ćete se preračunati i previše potrošiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Poslovi koje izvodite samostalno ići će vam od ruke, ali će se drugi petljati u njih ili će vam povjeravati dodatne zadatke. Najbolje bi bilo da se bavite poslovima koji ne zahtijevaju psihičko naprezanje, dakle nečim što tjelesno iscrpljuje. S partnerom ćete se upustiti u raspravu koja bi mogla završiti svađom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete navalu kreativnosti – neki će je iskoristiti na poslu i zasjati odličnim idejama, a umjetnici stvarati prekrasna djela. Nekima će ovaj dan označiti kraj ljubavnim patnjama i početak nove ljubavi. Ako se kladite ili igrate igre na sreću, ovih dana nije isključen mali dobitak koji će vas radovati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Rad se neće odvijati isključivo u duhu prijateljstva, nego će zahtijevati i nešto discipline i koncentracije. Stari problem mogao bi opet iskrsnuti, a za njegovo rješavanje trebat će vam smisao za detalje. Osjećajni život postat će sadržajniji za što će se pobrinuti Venera, otvarajući vam putove prema novoj ljubavi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Imat ćete primjedbi na radne kolege, a nekima će i partner zadavati glavobolje. Ići će vam na živce predvidljivi razgovori, a postupci starijeg člana obitelji neshvatljivi. Ne dopustite da vam sitni problemi pokvare dan. Usmjerite energiju onamo gdje možete nešto napraviti i osjećati se korisno.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mogli biste sudjelovati na novom poslovnom zadatku, koji će zahtijevati prekovremeni rad ili putovanje u inozemstvo. Školarci će ozbiljnije prionuti na učenje, nastojeći popraviti loše ocjene. Večernji sati donose osjećaj umora, ali i zadovoljstva što ste mnogo toga stigli na vrijeme i do kraja obaviti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Želite li se nekom svidjeti, nemojte se sputavati. Vaše šanse bit će veće nego inače, stoga upriličite susret sa simpatijom. Bit ćete vrijedni i radišni pa bi vam nakon radnog vremena dobro došlo malo tjelovježbe, šetnja, igra s djecom ili bavljenje hobijem. Telefonom ćete se čuti s nekim koga dugo niste vidjeli.