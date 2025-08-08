Dnevni horoskop za petak 8. kolovoza: Jarac je kreativan, Ribe očekuje zanimljivi susret...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Posvetite se aktivnostima koje ste zanemarivali i ponudite pomoć prijatelju. Prionut ćete na čišćenje doma, podruma i tavana. Nepotrebne stvari darujte onima kojima će koristiti, a uz malo truda uspješno ćete izići na kraj i sa sitnijim preinakama u stanu. Večernje sate rezervirajte za ljubav i nježnost - nadoknadite propušteno!

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pripremite se na buran dan u kojem nećete imati ni trenutka mira. Telefoni će zvoniti, ljudi će vas tražiti, a na poslu će vas mnogi prekidati u radu i gnjaviti pitanjima ili svojim problemima. Nećete se slagati s ukućanima glede nekih svakodnevnih, ali važnih pitanja. Ne prihvaćajte dogovore na koje niste spremni.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Lako ćete svladavati sve zadatke intelektualnog tipa, dobro se snalaziti u komunikaciji, sastancima ili s nepoznatim ljudima. Ulazite u bolje razdoblje koje će nagraditi sva vaša trpljenja i napore. Želite li pravu ljubavnu vezu, okrenite se osobi koju već dulje simpatizirate. Potrudite se zadobiti njezino povjerenje i naklonost.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vrijeme je da se suočite s onim što duboko potiskujete u sebi i od čega svjesno ili nesvjesno bježite. Mnogo toga odvijat će se u životima vaših roditelja ili rođaka po pitanju obiteljske imovine, vlasništva nad nekretninom i slično. Ako ste u vezi, pozabavite se problemom rutine i dosade. Poduzmite nešto i popravite svoje raspoloženje!

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mnogi odnosi i okolnosti u vašoj radnoj sredini postat će vam jasniji, no razočarenja su i dalje moguća, a osobito prijete od vaših pretpostavljenih. Morat ćete se uklopiti u timski rad, prihvatiti tuđe ideje i onda kad će vam one biti nezanimljive. Pokušajte se kontrolirati i nemojte si dopustiti da budete uvučeni u tuđe rasprave.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Moguć je značajniji poslovni iskorak, a događaji na tom planu pokrenut će se priličnom brzinom. Imate energije i ideja, a tu su i korisna poznanstva koja svakako iskoristite. Vaše ljubavne nade, strepnje i planovi bit će vezani uz osobu s kojom radite i koja vam se sviđa. Nije isključeno da uskoro dođe do zbližavanja.

Foto: FaustFoto

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prionite svom energijom na nove poslove. Dobro ćete se zabaviti, ali i družiti sa zanimljivim ljudima od kojih ćete imati koristi. Okupite oko sebe ljude, osjetit ćete kako širite zarazni entuzijazam. Slobodnima će mnoštvo događaja protresti njihov uhodani svijet, možda i previše naglo, no uzbuđenje će time biti veće.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zvijezde vas okreću poslovima izvan vašeg uobičajenog kruga kretanja. Možda planirate putovanje, očekujete posjet ili ste zaokupljeni obavezama koje uključuju sport i natjecanja. Unatoč kašnjenju, akcije tog tipa uspješno ćete riješiti. Bit ćete prepuni profesionalnih i privatnih planova, ali će se sve odvijati sa zastojima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan proveden izvan kuće napunit će vam baterije, stoga ako možete otiđite negdje u prirodu ili makar samo prošećite. Nađite se na kavi s prijateljima i dragim ljudima. Ljubavni aduti su u vašim rukama. Imate priličan utjecaj na voljenu osobu. Samcima večer donosi novo poznanstvo ili zbližavanje sa simpatijom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vaša kreativnost doći će do izražaja. Ohrabrit će vas spoznaja da vaša djela daju rezultate. Učvrstit ćete poslovni status i ugled među kolegama, unatoč činjenici da ste u stresnom razdoblju. Napravite rada s financijama. Provjerite stanje na računu, platite zaostale režije ili vratite posuđen novac prijatelju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je povoljan za trgovinu, poslovnu prepisku i putovanja. Proširit ćete krug suradnika, učvrstiti poslovne odnose, a i novi projekti obećavaju uspjeh. Ne ustručavajte se reći nešto više o svojim planovima, jer su vaši sugovornici osobe od povjerenja. Ako ste roditelji, razveselit će vas vijest vezana uz djecu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Planetarni utjecaji mogu vas vratiti u prošlost i prisiliti da raščistite neke stvari sami sa sobom. Očekuje vas zanimljiv susret koji će vas podsjetiti na nekadašnje dane, na mladost ili rano školovanje. Ako vam ljubavni partner djeluje nezainteresiran, možda ste zanemarili razloge koji su ga potakli da se tako ponaša.