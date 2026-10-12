Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 12. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za ponedjeljak 12. listopada: Rak je pun ideja, a Lava očekuje iskren razgovor
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
U središtu su financijska ulaganja, kreditne obveze i imovina. Mogli biste određeni novčani iznos potrošiti na kupnju kućanskog aparata, televizora ili dijelova za računalo. Osjećaj da je u domu zavladao mir ispunit će vas zadovoljstvom i potrebom da se više družite s ukućanima. Moguća su zajednička putovanja ili isprepletena poslovna suradnja.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Nije preporučljivo potpisivati poslovne ugovore, sklapati partnerstva ili se oslanjati na sumnjiva financijska obećanja. Mogli biste pogriješiti u procjeni, izgubiti dragocjeno vrijeme ili se u nekoga razočarati. Uzbudljiv društveni život mogao bi vam donijeti novu ljubav ili poboljšati postojeći odnos, osobito rođenima u travnju.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
U odnosima s rodbinom vodite računa o tome da izbjegnete nepotrebne rasprave. Obiteljski problem počinje se rješavati na željeni način. S humorom ćete prihvatiti upućenu vam kritiku, pa ćete uspjeti oraspoložiti drugu stranu. Na poslu ćete morati popravljati tuđe pogreške ili čak odraditi dvije smjene zbog nečijeg izostanka.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Interesi će vam biti raznovrsni. Ulogu roditelja vješto ćete ukomponirati sa zahtjevnim poslovnim zaduženjima, a nećete zanemariti ni zdravlje, ili brigu o izgledu. Istaknuta originalnost urodit će obiljem novih ideja, koje ćete samopouzdano provoditi u djelo. Osobito uspješan dan predstoji novinarima, trgovcima i umjetnicima.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Ako ste zasićeni dnevnim ritmom, razmislite o hobijima i aktivnostima kojima ćete se baviti u slobodno vrijeme. Odnosi s djecom nameću povećani oprez i više strpljenja. Ublažite pristup, razgovarajte! Narušeno povjerenje s članom obitelji vratite iskrenim razgovorom. Nećete ništa postići odugovlačenjem.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Položaj planeta pogodovat će vašem temperamentu, što znači da ćete biti opušteni i smireni. Sreću ćete pronalaziti u malim stvarima, poput kave s dragim prijateljima. Isticat ćete se na poslovnim sastancima. Šefovi, suradnici i podređeni cijenit će vašu mudrost, argumentirano iznošenje činjenica i uvjerljivost na riječima.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Obavljat ćete poslove koji će zahtijevati pojačanu tjelesnu aktivnost i naprezanje. Brže ćete se umarati i posustajati, pa ćete odgađati za sutra ono što ste planirali obaviti odmah. Ako ste u posljednje vrijeme zapostavili partnera ili ste bili grubi prema njemu, ispravite to danas. Iskupite se lijepom riječju ili malim simboličnim darom.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Tijekom jutra dovršite zaostale poslove. Odužite se za nedavnu uslugu nekome tko je bio uz vas onda kad vam je najviše trebao. Mogli biste upoznati zanimljivu osobu preko posla ili u školi. Udvarajte se diskretno i ne žurite s pozivom za izlazak. Za početak će biti dovoljni zavodljivi osmjesi i pokoji smiješak.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Ne uzrujavajte se oko situacija koje ne možete promijeniti. Tako ćete smanjiti nervozu i izloženost kritikama. Osjetit ćete potrebu za samoćom i bijegom od ljudi, što će biti posljedica zasićenja poslom ili obiteljskim zbivanjima. Pokušajte se rekreirati, možda više baviti sportom, a nemojte zanemariti ni druženja s prijateljima.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Susretljivi ste i spremni za nova poznanstva. Bezbrižnost i ležeran pristup osiguravaju vam uspjeh u poslovima koji podrazumijevaju kontakte s ljudima. Vaša će se novčana situacija poboljšati. Na vrijeme ćete podmiriti dugove i voditi više računa o prihodima i rashodima. Vratit ćete posuđeno ili dobiti nešto što vam pripada.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Od vas se očekuje više posvećenosti poslu, ali i dodatna prilagodba. Ne ustrajte na odlukama koje ne nailaze na dobar prijam kod suradnika, osobito ne danas ili sutra. Kriza u ljubavnoj vezi je prolazna, stoga ne shvaćajte preozbiljno postupke i riječi druge strane. Ne iskušavajte granice partnerovog strpljenja.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Zračit ćete šarmom i biti u središtu pozornosti. Značajno ćete uljepšati predodžbu o simpatiji ili voljenoj osobi pa su pred vama lijepi ljubavni dani. Provest ćete u djelo neke dogovore ili ostvariti stare planove. Suradnici će vam biti pri ruci, a šefovi naklonjeni. Mogli biste kontaktirati s prijateljima iz inozemstva.
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