Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 13. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za ponedjeljak 13. travnja: Vodenjaku sve ide od ruke, Ribe su loše volje...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Ništa vas neće omesti u ostvarenju većih planova jer ćete biti sigurni u sebe i puni samopouzdanja. Moći ćete se jasnije izboriti za svoje ciljeve i opravdati svoja stajališta. Ako ste odnedavno u vezi, sputajte sklonost kritici i ne donosite neosnovane zaključke. Pustite neka se odnos razvija spontano i bez prevelikih očekivanja.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Očekuju vas situacije na koje nećete imati veći utjecaj,. Kako biste izbjegli moguće svađe i neugodnosti, naoružajte se strpljenjem i promislite prije burne reakcije. Sputajte potrebu da situacije držite pod kontrolom i ne očekujte od drugih da razmišljaju isto kao i vi. Prespavajte prije svake odluke.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Vaši planovi mogli bi se početi ostvarivati, a odnosi s ljudima postati sadržajniji. Fizička i verbalna spretnost omogućit će vam da učinkovito i u kratkom roku ispunite naporne obaveze. Poželjet ćete više uzbuđenja u ljubavnom odnosu. No čini se da svojim postupcima nećete tome pridonijeti. Ne budite toliko nepopustljivi.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3
Teže ćete otklanjati zapreke u komunikaciji s djecom i ukućanima. Vaše će želje i interesi sve više odstupati od partnerovih planova, pa biste se mogli osjećati nesigurnima i neshvaćenima. Malo toga će vam danas ići naruku, pa vas očekuju dulja čekanja na šalterima raznih poslovnica, a nečija neljubaznost mogla bi vas i naljutiti.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Razmišljate li o dizanju kredita, dobro razmislite kako će se to odraziti na vaše financije u budućnosti. Možda postoji i neka druga opcija ili rješenje. Zbivanja u obiteljskom životu iziskuju više popuštanja i prilagodljivost - morat ćete omogućiti djeci veću slobodu i samostalnost, a ne ih stalno nadzirati i kontrolirati.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Planetarni položaji idu u korist svima koji imaju ljubavnih problema pa su moguće pomirbe i novi počeci. Uživat ćete u partnerovom zagrljaju i otvoreno izražavati osjećaje. Mogli biste krojiti planove o zajedničkoj budućnosti ili proširenju obitelji. Bavite li se javnim poslom ili imate javni nastup, dobro se pripremite!
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Planeti vam omogućuju da pospješite razumijevanje s partnerom, a češći izlasci pojačat će uzajamne osjećaje. Samci, pripremite se za nova ljubavna uzbuđenja, jer nije isključeno da baš danas nekog upoznate. Na poslu ćete briljirati - vaša istaknuta kreativnost rezultirat će raznovrsnim, ali originalnim idejama.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Nemojte biti tvrdi prema tuđim mišljenjima i sugestijama. Ako se kolega našali na vaš račun, nemojte mu to zamjeriti nego se i sami nasmijte. Dobit ćete poslovnu ponudu koja će vas iznenaditi, pa će vam trebati malo više vremena za odluku. Na zdravlje pripazite jer ste u razdoblju pojačanog utroška energije.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Bit ćete učinkoviti i dokazati se kao vrstan organizator. Zaključite li da trenutačne financije ne idu ukorak s vašim troškovima, intenzivno ćete razmišljati o dodatnim prihodima. Bit ćete spremni za akciju i iskorak iz svakodnevice. Nećete se ustručavati pokazati osjećaje niti napraviti prvi korak prema ostvarenju ljubavnih želja, a trud će se isplatiti.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Povećava se vaša kreativnost i interes za intelektualne poslove. Dan je odličan za pregovore i kratka putovanja. Imate dobru sposobnost prosuđivanja pa će odluke koje donesete biti kvalitetne. Mnogi će doživjeti novu ljubav i uzvraćene osjećaje. Netko će vas zadiviti pri prvom susretu, ali nemojte djelovati na temelju prvih dojmova.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Zahvaljujući smislu za praktično i komunikacijskim sposobnostima, uživat ćete potporu šefova. Uvidite li da partnera nešto muči, potaknite ga da vam se otvori - dan je odličan za ljubavne razgovore i pokušaje pomirenja. Slobodnjacima se smiješi dobra prilika – s nekim se stalno pogledavate, pa će i do susreta brzo doći.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Očekuje vas prolazno neraspoloženje. Nećete imati dovoljno energije da se uhvatite u koštac s obavezama koje će se samo nakupljati. Iznenadan posjet poremetit će vam planove baš u trenutku kada ste se htjeli odmarati. Neke će se veze ili brakovi naći u iskušenju. Nećete lako moći odoljeti udvaranju uporne i privlačne osobe.
