Dnevni horoskop za ponedjeljak 13. travnja: Vodenjaku sve ide od ruke, Ribe su loše volje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ništa vas neće omesti u ostvarenju većih planova jer ćete biti sigurni u sebe i puni samopouzdanja. Moći ćete se jasnije izboriti za svoje ciljeve i opravdati svoja stajališta. Ako ste odnedavno u vezi, sputajte sklonost kritici i ne donosite neosnovane zaključke. Pustite neka se odnos razvija spontano i bez prevelikih očekivanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Očekuju vas situacije na koje nećete imati veći utjecaj,. Kako biste izbjegli moguće svađe i neugodnosti, naoružajte se strpljenjem i promislite prije burne reakcije. Sputajte potrebu da situacije držite pod kontrolom i ne očekujte od drugih da razmišljaju isto kao i vi. Prespavajte prije svake odluke.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaši planovi mogli bi se početi ostvarivati, a odnosi s ljudima postati sadržajniji. Fizička i verbalna spretnost omogućit će vam da učinkovito i u kratkom roku ispunite naporne obaveze. Poželjet ćete više uzbuđenja u ljubavnom odnosu. No čini se da svojim postupcima nećete tome pridonijeti. Ne budite toliko nepopustljivi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Teže ćete otklanjati zapreke u komunikaciji s djecom i ukućanima. Vaše će želje i interesi sve više odstupati od partnerovih planova, pa biste se mogli osjećati nesigurnima i neshvaćenima. Malo toga će vam danas ići naruku, pa vas očekuju dulja čekanja na šalterima raznih poslovnica, a nečija neljubaznost mogla bi vas i naljutiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Razmišljate li o dizanju kredita, dobro razmislite kako će se to odraziti na vaše financije u budućnosti. Možda postoji i neka druga opcija ili rješenje. Zbivanja u obiteljskom životu iziskuju više popuštanja i prilagodljivost - morat ćete omogućiti djeci veću slobodu i samostalnost, a ne ih stalno nadzirati i kontrolirati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Planetarni položaji idu u korist svima koji imaju ljubavnih problema pa su moguće pomirbe i novi počeci. Uživat ćete u partnerovom zagrljaju i otvoreno izražavati osjećaje. Mogli biste krojiti planove o zajedničkoj budućnosti ili proširenju obitelji. Bavite li se javnim poslom ili imate javni nastup, dobro se pripremite!

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti vam omogućuju da pospješite razumijevanje s partnerom, a češći izlasci pojačat će uzajamne osjećaje. Samci, pripremite se za nova ljubavna uzbuđenja, jer nije isključeno da baš danas nekog upoznate. Na poslu ćete briljirati - vaša istaknuta kreativnost rezultirat će raznovrsnim, ali originalnim idejama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte biti tvrdi prema tuđim mišljenjima i sugestijama. Ako se kolega našali na vaš račun, nemojte mu to zamjeriti nego se i sami nasmijte. Dobit ćete poslovnu ponudu koja će vas iznenaditi, pa će vam trebati malo više vremena za odluku. Na zdravlje pripazite jer ste u razdoblju pojačanog utroška energije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete učinkoviti i dokazati se kao vrstan organizator. Zaključite li da trenutačne financije ne idu ukorak s vašim troškovima, intenzivno ćete razmišljati o dodatnim prihodima. Bit ćete spremni za akciju i iskorak iz svakodnevice. Nećete se ustručavati pokazati osjećaje niti napraviti prvi korak prema ostvarenju ljubavnih želja, a trud će se isplatiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Povećava se vaša kreativnost i interes za intelektualne poslove. Dan je odličan za pregovore i kratka putovanja. Imate dobru sposobnost prosuđivanja pa će odluke koje donesete biti kvalitetne. Mnogi će doživjeti novu ljubav i uzvraćene osjećaje. Netko će vas zadiviti pri prvom susretu, ali nemojte djelovati na temelju prvih dojmova.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zahvaljujući smislu za praktično i komunikacijskim sposobnostima, uživat ćete potporu šefova. Uvidite li da partnera nešto muči, potaknite ga da vam se otvori - dan je odličan za ljubavne razgovore i pokušaje pomirenja. Slobodnjacima se smiješi dobra prilika – s nekim se stalno pogledavate, pa će i do susreta brzo doći.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Očekuje vas prolazno neraspoloženje. Nećete imati dovoljno energije da se uhvatite u koštac s obavezama koje će se samo nakupljati. Iznenadan posjet poremetit će vam planove baš u trenutku kada ste se htjeli odmarati. Neke će se veze ili brakovi naći u iskušenju. Nećete lako moći odoljeti udvaranju uporne i privlačne osobe.