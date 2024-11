Dnevni horoskop za ponedjeljak 18. studenog: Jarci su napeti, a Rakovi žive punim plućima

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete sjediti na miru s obzirom na toliko stvari koje želite obaviti, mjesta koje želite posjetiti, ljudi koje biste rado susreli. Planirate li neko veće druženje, ništa ne prepuštajte slučaju jer bi neke stvari mogle krenuti u krivom smjeru. Izbjegnite rasprave s agresivnim ili bahatim pojedincima – ne spuštajte se na njihov nivo.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Družit ćete se s nasmiješenim i ljubaznim ljudima. Ples, smijeh ili slušanje glazbe razgibat će vam tijelo i pridonijeti odličnom psihičkom raspoloženju. Ne propuštajte večernji izlazak koji donosi neobično poznanstvo. Oni koji ostaju kod kuće, dobro će se zabaviti u krugu obitelji ili pred TV - ekranima.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ispunjenje pronalazite u izlascima i prijateljima. Na tulumu ili rođendanskoj proslavi upoznat ćete mnogo zanimljivih ljudi, pa nije isključeno da vam se netko i posebno svidi. Obiteljski odnosi zahtijevaju odricanje i prilagodbu. Netko vas iscrpljuje svojim prohtjevima ili pretjeranom tvrdoglavošću, za što ni sami više nemate živaca.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Živite punim plućima i priuštite si čim više zadovoljstava. Prijateljski će vam kontakti goditi, no što se bračnih odnosa tiče najbolje bi bilo da izbjegnete radikalne rezove. Pred mladima je vama je večer ugodnih kontakata – izlazak i zabava su preporučljivi! Samcima se smiješi ljubav, moguće i s nekim s kime su dugo prijatelji.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razmišljanje o problemima ugrozit će vam duševnu ravnotežu. Prekinite tijek negativnih misli tako što ćete se nečim zabaviti, a ako u tome ne uspijevate, radije popričajte s nekim bliskim. Nećete imati snage niti živaca posvetiti se kućnim aktivnostima, obiteljskim obavezama i dječjim potrebama. Budu li vas pritiskali, povući ćete se u sebe.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Slobodnima slijedi zanimljiv susret s osobom koja im se neće toliko svidjeti da bi razmišljali o zasnivanju ljubavne veze. No možda će to biti početak jednog lijepog prijateljstva. Ako ste dosad imali neugodnosti u doticaju sa suprotnim spolom, postajat će vam sve lakše pronaći zajednički jezik, dogovoriti sastanak i ostaviti dobar dojam.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste u fazi udvaranja, vaša simpatija neće biti spremna na onoliko susreta koliko vama odgovara, no to ne znači da će vas izbjegavati. Za početak joj ponudite prijateljstvo jer će joj to u ovom trenutku najviše odgovarati. Večernje sate posvetite sebi i odmoru, budući da ćete mnogo biti u pokretu i izloženi zamornim kontaktima.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete odličnu koncentraciju pa ćete lakše i preciznije pamtiti. Bit ćete željni zabave i uzbuđenja, a vaš duh tjerat će vas na doživljavanje novih iskustava. Udovoljite toj potrebi i otvorite se prema novim i drukčijim ljudima. Neki od vas će doživjeti buđenje zanimanja za duhovnost, pa će na internetu pretraživati baš takve sadržaje.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Neke stare stvari bolje bi koristile drugima, a vama samo zauzimaju mjesto. Primite se kućnog spremanja – osim što ćete se više kretati, bit ćete zadovoljni kada vam kuća zablista od čistoće. Izlazak s prijateljima ili sastanak sa simpatijom mogli bi krenuti neželjenim tijekom i rezultirati razočarenjem. Možda previše očekujete.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Više izlazite i uključite se u društvena zbivanja. Ne dopustite da vas svlada neraspoloženje. I mali su koraci dobrodošli jer će vam i sitni pomaci dizati energiju. Bit ćete okruženi ljudima kojima je do vas stalo te koji o vama imaju odlično mišljenje, no mogli biste ih razočarati neodgovornošću. Ozračje u obitelji bit će napeto.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo ćete kontaktirati s ljudima, telefonirati ili slati SMS poruke, obilaziti rodbinu ili se kretati gradom, obavljati niz sitnih poslova. Budite blagi prema sebi. Obzirom da bi vas danas poprilično mogao shrvati umor, odgodite zahtjevnije obaveze ili zamolite druge da vam pomognu. Pripazite na grlo i pazite da se ne prehladite.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iznenadit će vas nečija spremnost da popusti vašim uvjeravanjima ili da postupi onako kako mu savjetujete već neko vrijeme. Smatrate li da se vaša svakodnevica svela na rutinu, priuštite si male, ugodne iskorake. Možda ste u posljednje vrijeme previše iscrpljeni nekim događajima u svom životu – opustite se u dobru društvu!