Dnevni horoskop za ponedjeljak 19. kolovoza: Lav neka zaboravi prošlost, Ribe upoznaju sebe

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Osjetit ćete nalet energije i dobrih prilika u kojima će vas voditi entuzijazam i odlično raspoloženje. Sve opcije su vam otvorene, a najviše odnosi sa strancima, putovanja, polaganje ispita, učenje i nadogradnja znanja. Povećana je mogućnost romantičnih susreta ili ćete sklopiti novo prijateljstvo koje će vas oduševiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U ljubavnim odnosima očekuju vas ugodne promjene. Romantičan susret ojačat će vašu vjeru u ljubav, no neće se sve odvijati kako biste željeli. Netko će se protiviti vašem odnosu, možda roditelji, a ni prijatelji vas neće podržavati. Donosite samostalno sve odluke i ne dopustite drugima da vam kreiraju život.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete popularni i svugdje rado viđeni. Planeti vas uvode u povoljno poslovno razdoblje, pa će vaša oštroumnost i praktičnost sada će još više doći do izražaja. Brže ćete pronalaziti putove do rješenja problematičnih situacija. Planirate li tek sada ljetovati, izabrali ste savršeno vrijeme za to. Godit će vam odmor jer ste umorni.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavajte poslove koji zahtijevaju veća tjelesna naprezanja. Bit ćete skloniji ozljedama ili upali mišića. Otežano ćete tumačiti i prihvaćati partnerovo ponašanje i stavove. Posao i drugi ljudi ispriječit će se između vas – nemojte to dopustiti! Povedite računa o prehrani, osobito ako vam je liječnik savjetovao suzdržavanje od nekih namirnica.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Oslobodite se prošlosti i okrenite novu stranicu u ljubavnom životu. Imat ćete sreće u osvajanju, morate jedino krenuti u akciju. Nemojte gušiti osjećaje i zatvarati se u prošlost. Neprijateljski stav zamijenite otvorenim pristupom i okrenite se budućnosti. Pazite da vaša brzopletost ne pokvari posao s dobrim izgledima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ponašanje pojedinaca iz neposredne okoline, djelovat će loše na vaše raspoloženje i radni elan. Vodite više računa o detaljima i rokovima i ne dajte brzopleta obećanja. Netko ozbiljno računa na vas pa ga i vi ozbiljno shvatite. Oprezno brojite novac i čuvajte važne stvari i dokumente. Pohranite vrijednosti na sigurno mjesto.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u Vodenjaku omogućit će da se koncentrirano posvetite poslovima i da prionete na učenje. Možda će vaš šef biti odsutan, pa ćete preuzeti njegovu ulogu ili se više družiti s utjecajnim pojedincima. Nastojte obaviti što više stvari - obavite kućne popravke, obiđite banke i druge ustanove u kojima imate posla.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nepromišljenim potezima mogli biste poljuljati svoj ugled. Primirite se i ne skrećite pozornost. Iako će vam se otvoriti nove mogućnosti i ulaganja, ne budete li na oprezu one će povući za sobom i niz problema. Slobodno vrijeme potrošit ćete na člana obitelji koji treba vašu pomoć, ali će zahvala s njegove strane izostati.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Potkraj dana izađite s prijateljima i rasteretite se malo od poslovnih briga. Treba vam dobro društvo, kako biste što manje mislili na probleme. U ljubavi vam barem zasad najviše odgovaraju površne veze i flertovi. Dragocjen je osjećaj slobode koju imate pa vam treba dobar razlog da krenete u nešto ozbiljnije.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Čuvajte se riskantnih novčanih ulaganja. Unatoč izloženosti stresu i naporima, vaš ugled raste. No poslovna previranja ostavit će vam malo vremena za odmor, slanje SMS-ova ili čavrljanje preko telefona. U privatnom životu nastojte izbjeći nejasne i komplicirane odnose jer će vas natjerati na nepotrebne i dugotrajne analize.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zahvaljujući Mjesecu u vašem znaku, poboljšat će vam se komunikacija s okolinom. Pomirit ćete se s prijateljem ili partneru nešto oprostiti. Moguće je kraće putovanje, promjena mjesta boravka, pa i posao u novoj sredini. Neki će s više uspjeha ostvariti svoje potencijale, dok će drugi biti popularni u društvu i stjecati nova poznanstva.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo ćete razmišljati o svojim postupcima, analizirati događaje iz prošlosti i doći do vrijednih spoznaja o sebi i drugima. Mijenjat ćete raspoloženja. Povremeno će vas svladati tugaljivost i nezadovoljstvo, no takva stanja uspješno ćete liječiti radnim aktivnostima, pospremanjem kuće ili druženjem s prijateljima.