Dnevni horoskop za ponedjeljak 21. rujna: U Raku se bude jaki osjećaji, a Vage imaju sreće...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Vaše dobro raspoloženje bit će zarazno pa će bližnji uživati u vašemu društvu. Osoba koja vam se sviđa mogla bi vam ponuditi nešto više od prijateljstva, što će vas zateći nespremne. Namjerno ćete odugovlačiti s odgovorom, kako biste što dulje uživali u nježnom razvoju simpatija i osjećaja između vas dvoje.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste nailaziti na poslovne probleme. Shvatite ih ako iskušenja kroz koja morate proći, kako biste došli do cilja. Drugi će vas doživljavati kao tešku i zahtjevnu osobu – potrudite se popustiti onima koji nisu tako spretni i sposobni kao vi. Pronađite tihi kutak za odmor i sređivanje misli, a ukućane zamolite za malo mira i privatnosti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neka vas ne obeshrabre početni neuspjesi, osobito ako za njih postoji prihvatljivo objašnjenje. Višak energije usmjerite ka sportu. Sportaši će postizati dobre rezultate, a uspjesi su izvjesni i u natjecanjima i prezentacijama. Nemate li mogućnost nekamo otputovati, proširite svoje obzore duhovnim tehnikama ili čitanjem putopisnih knjiga.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Novi partner budi u vama snažne osjećaje, ali vam razum nalaže da se ne otvarate do kraja. Ma koliko vam netko zamjerao zbog distanciranosti, vaš pristup je ispravan. Ne gubite glavu prije nego što se uvjerite da druga strana gaji iskrene namjere prema vama. U protivnom biste mogli odnos usmjeriti u pravcu prolazne pustolovine.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kako biste uspješnije obavljali zaduženja, nastojte se što manje baviti beznačajnim situacijama ili bitkama koje ne možete dobiti. Zakonska pitanja privući će vašu pozornost, a privatni poslovi će sporije napredovati zbog neriješenih pravnih odnosa. Očekuje vas važan razgovor s roditeljem koji će unaprijediti vaš odnos.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nemojte poduzimati velike korake jer je vrijeme povoljno za stvaranje planova, a manje za realizaciju. Ulaskom u novi posao mogli biste previdjeti mnoge bitne stvari koje su važne za uspješan nastavak posla. Dan je odličan za dotjerivanje i uljepšavanje - posjetite frizera! Netko će vam obznaniti lijepu vijest koja se neizravno tiče i vas.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vrijeme je da svoje ideje provedete u djelo te iskažete više kreativnosti i umjetničkog duha. Smiješi vam se poslovna sreća pa je konstruktivno iskoristite. U ljubavi stvari polako dolaze na svoje i bez nekog vašeg većeg truda. Ipak, ne uzimajte zdravo za gotovo ono što trenutačno imate. Ne zanemarujte prijatelje!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Branit ćete svoja uvjerenja i raditi po svome, svjesni da time sebi i svojoj vezi nanosite štetu. Partner s vama neće lako izlaziti na kraj. Stavljat će vam do znanja da ste nerazboriti i posvećeni ispunjavanju osobnih ciljeva, nauštrb zajedništva i obitelji. Razmislite o njegovim riječima jer koliko god uvredljivo zvučale, one su istinite.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zvijezde vam pomažu u poboljšanju poslovnog statusa, svladavanju novog znanja i stjecanju iskustva koje će vam koristiti u daljnjem radu. Intuitivno ćete osjetiti što nije u redu s vašim brakom ili vezom. Razgovor u četiri oka mogao bi dati nov oblik u odnosu i iskristalizirati uzajamne stavove. Ako ste s nekim posvađani, pomirit ćete se.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Trošit ćete mnogo živaca i energije na obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Nedostajat će vam koncentracije pa ćete biti zaboravni, a mogući su i nesporazumi s bližnjima. Ne kasnite na dogovore. Uravnotežite prihode i rashode, povlačite mudre poteze i trošite u okvirima vlastitih mogućnosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Susretljivost i simpatije rodbine vašeg partnera pridonijet će ljubavnom skladu i bliskosti. Zateknete li se u društvu, nekog ćete zadiviti sposobnošću komuniciranja ili verbalnim nadmudrivanjem. Moguća je simpatija ili početak nove ljubavne priče. Raščistite odnos s rođakom, čak i ako to podrazumijeva povišeni ton.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako nećete biti osobito raspoloženi barem odglumite ljubaznost pred partnerom, inače ćete ga zaraziti lošim raspoloženjem. Smetat će vas blizina i prisutnost nekih ljudi koje nećete moći izbjeći, a oni će vam svojim ponašanjem kvariti dan. Postavite se odlučno u jednoj raspravu i ne dopustite starijima da utječu na vaše odluke.