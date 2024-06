Dnevni horoskop za ponedjeljak 24. lipnja: Bik će biti nervozan, a Djevice bi mogle dobiti posao

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete spremni na isticanje pa ćete se osobito dobro snalaziti u menadžerskim, marketinškim i drugim poslovima koji su povezani s ljudima. Ljubavne prilike pratit će vas na svakom koraku. Partnerova ljubomora potaknut će vas na veće izljeve nježnosti. Ako ste još slobodni, ne propuštajte prigodu za izlazak i zabavu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećat ćete nemir i nervozu. No ako pozovete pravo društvo, vaše će se neraspoloženje brzo istopiti. Zadržite samokontrolu u odnosima s djecom. Nemojte previše utjecati na njihove odluke, dopustite im da sami razviju osjećaj odgovornosti. Partner se će se truditi da vam se približi, ali će ga živcirati vaša sklonost kritici.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete prihvaćeni u svakom društvu. Više ćete se kretati i posjećivati razna kulturna zbivanja. Živi li vaša simpatija u inozemstvu, mogla bi vam predložiti zajedničko ljetovanje. Iako će vas planeti poticati na ispunjenje kroz druženja i večernje izlaske, duboko u sebi bit ćete svjesni da najviše uživate kada ste sami.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Odvojite vremena za slušanje glazbe, čitanje ili nečeg što vas zanima. Previše se iscrpljujete poslom pa psihofizičko zdravlje pritom trpi. Zato vam treba bilo kakav vid opuštanja i zabave. U odnosima s partnerom moglo bi doći do zaoštravanja zbog manjka vremena kojeg provodite zajedno.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli bi se aktivirati stari, nerješavani problemi. Budete li promišljeni i dovoljno strpljivi, većih šteta neće biti. U nekim naumima nećete imati roditeljsku potporu, no zato će ljubavni partner držati vašu stranu. Odgovarat će vam odmak od svakodnevice, no baš ćete danas biti izloženi povećanim zanimanjem okoline.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zahtjevi bližnjih izbacit će vas iz ravnoteže, no to neće biti zadugo. Partnerova neodlučnost na trenutke će vas naljutiti, no navaljivanjem nećete ništa postići. Možda drugoj strani treba više vremena za neke odluke pa nemojte ustrajavati. Očekujete li vijest o skorom zaposlenju, nije isključeno da to bude baš danas.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neki problemi će pasti u drugi plan, za neke ćete pronaći rješenje i većinu dana provesti u dobrom raspoloženju i okruženi dragim ljudima. U povoljnom ste razdoblju u kojem planeti omogućuju lakše rješavanje zamršenih situacija. Merkur će vas još neko vrijeme usporavati, no većina stvari ipak će se odvijati kako ste planirali.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubavna zbivanja bit će promjenljiva pa ćete osjećati nesigurnost. Tome će pridonijeti objektivne okolnosti, ali i priroda vaših simpatija i osjećaja. Neće vam biti jasno što želite i očekujete od nekih ljudi i odnosa. Pitat ćete se jesu li vaši osjećaji prema partneru vrijedni održavanja veze. Ne pretjerujte s analizama, niste objektivni.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zbog poslovnih i drugih obaveza, premalo komunicirate s partnerom. Neka ljetovanje i odmor budu vrijeme za romantiku. Imat ćete dovoljno energije i motivacije za borbu s problemima i ispunjenje zacrtanih ciljeva. Aktivirat će se vaš intelektualni duh, potreba za učenjem i čitanjem. Vozači bi mogli popravljati kvar na automobilu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete vrckavog duha. Znat ćete svakoga oraspoložiti, a nekima ćete dati mudar savjet. Očvrsnut ćete i bolje se snalaziti u problemima. Dobar je trenutak da se nametnete u poslovnoj sredini, a nije isključeno da se zbližite s osobom koju površno poznajete. U večernjim satima s nekim ćete voditi razgovor o novcu, odnosno dugu.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Zbog Mjeseca u vašem znaku, bit ćete osjetljiviji te izbjegavati ljude ili situacije koje vas iritiraju. Na putu do ljubavne sreće imat ćete još nekoliko zapreka. Pojačana sumnja neće djelovati poticajno na partnera pa ćete manjim ustupcima brže doći do srca voljene osobe. Nekim postupkom razveselit ćete partnera i najmlađe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovni život bit će naporan. Iscrpljivat će vas loši međuljudski odnosi, a takvo napeto ozračje smanjivat će vašu radnu motivaciju. Nemojte ništa mijenjati, pokušajte se prilagoditi novim okolnostima. Netko će vam dati koristan savjet ili dobrodošlu potporu. Nemojte to shvatiti površno nego prihvatite pomoć.