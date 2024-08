Dnevni horoskop za ponedjeljak 5. kolovoza: Vaga se mora opustiti, a Ribe čeka pomirenje

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Niste li bili iskreni prema partneru, diplomacija i verbalne sposobnosti neće vam biti od koristi. Od vas će se očekivati da objasnite sve bez zataškavanja, jer samo tako možete vratiti izgubljeno povjerenje. Kućne obaveze obavite tijekom jutra, kako biste ostatak dana mogli posvetiti sebi. Vaš šarm ostavit će snažan dojam na nekoga.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Što više budete razgovarali s bližnjima, to ćete se bolje osjećati. Na taj ćete način izbaciti negativne osjećaje, ali i progovoriti o stvarima koje vas muče. Bit će vam bitno da vas cijene i poštuju vama važne osobe. Ako ste zaljubljeni, ne oklijevajte to staviti do znanja. Povucite prvi potez, isplatit će se.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas vrhunac ljubavne krize. Dogodi li vam se da u trenutku ljutnje kažete i ono što ne mislite, potrudite se što prije ispričati. Otvoren razgovor može pročistiti ono što je problem u odnosu. Pripazite na zdravlje i budite oprezniji u rukovanju s oštrim predmetima. Boravite li na moru, što više boravite u hladovini!

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pozitivnim stavovima i smislom za humor osvajat ćete sve oko sebe. Unaprijedit ćete ljubavni odnos, pokazujući više brige i nježnosti za partnera. Slobodno vrijeme sadržajno ćete provoditi. Moći ćete napraviti nešto korisno i istodobno uživati u tome, no zadovoljstvo će vam predstavljati i da baš ništa ne radite.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Obnovite kontakte s prijateljima - dobro ćete se zabaviti. Prihvatite poziv na ručak kod rodbine jer je to odlična prilika da uspostavite bliskije odnose. Ljubavna veza zahtijevat će više dosljednosti. Ono što partneru obećate, nastojte provesti u djelo. Ne posuđujte olako novac površnim prijateljima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u neočekivanim ljubavnim raspletima. Simpatija vam sve više znači, a partner u vezi pruža mnogo potpore i ljubavi. Provodite li dan izvan kuće, uživat ćete u prirodi i veselom društvu. Prihvatite poziv za večernji izlazak i učinite nešto čemu inače niste skloni, jer ćete se provesti onako kako već dugo niste.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Unutarnjem nemiru teško ćete otkriti uzrok. Možda ste iza sebe ostavili stresan tjedan pa se negativna energija nakupila u vama. Izbacite je iz sebe šetnjama, opuštajućom kupkom ili se opustite u dobrom i veselom društvu. Provodite li dan izvan kuće, prilagodite odjeću vremenskim uvjetima. Večer donosi zanimljivo druženje.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Obiteljski zahtjevi sve su veći i u nastojanju da svima udovoljite, malo ostaje prostora za vaša zadovoljstva. Da to ne bi preraslo u osjećaj nezadovoljstva, pronađite kakav hobi koji će vas ispunjavati. Netko će pokušati utjecati na vas i uvjeriti vas da promijenite mišljenje o zajedničkom prijatelju. No vi ćete uzvratiti protuargumentima.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Roditelji ili rodbina petljat će se u vaš privatni odnos, dopuštajući si i previše. Zadržite prisebnost, ma koliko god vam došla želja da im kažete ono što mislite. Oni koji vas dobro ne poznaju, bit će iznenađeni kad otkriju koliko možete biti uporni i tvrdoglavi. Nećete mnogo pričati, ali ono što kažete imat će svoju težinu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku učinit će vas energičnima i pomalo svadljivima. Jak osjećaj odgovornosti i dužnosti tjerat će vas da napravite reda u životu. Bilo da se radi o nesređenim obiteljskim ili ljubavnim odnosima, učinit ćete sve da odnosi poprime novu kvalitetu. Planirate li izlazak u društvu, bit ćete najglasniji i najveseliji.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Neriješeni problemi i odnosi pridonijet će nervozi i promjenjivom raspoloženju. Nećete lako izići na kraj s ljubavnim uzbuđenjima, ali se barem nećete moći požaliti na dosadu. Mnogi će se primiti posla, obojiti stan, urediti vrt ili očistiti podrum. No nemojte pretjerivati s aktivnostima, osobito ako danas bude vrućina.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zaboravite na ponos kada je ljubav posrijedi. Ako ste se posvađali s partnerom ili prekinuli vezu, nije sve izgubljeno. Napravite prvi korak ka pomirenju! Posvetite dio dana kućnim obavezama, čišćenju ili wse opustite uz glazbu, tako ćete manje misliti na brige koje vas more. Izbjegnite svađu sa starijim članom obitelji.