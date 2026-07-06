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Dnevni horoskop za ponedjeljak 6. srpnja: Vodenjaci će brinuti o drugima, Ribe su popularne...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za ponedjeljak 6. srpnja: Vodenjaci će brinuti o drugima, Ribe su popularne...
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 6. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Potrebe vašeg srca i razuma bit će usuglašene pa će razmirice biti rijetkost. Zbližit ćete se s partnerom, a ako ste još slobodni, pronaći pravi način da osvojite simpatiju. Obavit ćete razgovor od kojeg ste mnogo očekivali. Ispostavit će se da niste gajili lažne nade i postići bitan dogovor. Osjetljivi među vama mogli bi patiti od glavobolje.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Neka zbivanja mogla bi biti posljedica vaših krivo povučenih poteza iz prošlosti, pa ćete se još jednom morati pozabaviti s nečim što je ostalo nedovršeno. Iako možda nećete biti osobito raspoloženi, pred vama se otvara jako dobro razdoblje. Zahvaljujući pozitivnom Merkurovom utjecaju, bit ćete snalažljiviji i energičniji.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Razgovor s prijateljem otvorit će vam oči - sve će vam se činiti jednostavnijim i lakšim. Pokažite onima koji su vam dragi koliko vam znače, ali ne samo riječima nego i djelima. Organizirajte se bolje i na području obiteljskih obveza. Platite račune, obavite kupnju i opustite se u društvu djece.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Roditelji i autoriteti očekuju od vas prilagodbu i prihvaćanje njihovih pravila. Želite li izbjeći rasprave, prihvatite ono što se od vas očekuje. Budite otvoreni pri sklapanju novih poznanstava, ali ne i provokativni, kako ne biste svojim upadicama stvorili napetost u društvu. Osmijeh, komunikativnost i samouvjereni nastup su aduti koje trebate iskoristiti.

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaša karijera mogla bi krenuti u drugom smjeru ili poprimiti nove značajke. Rad i uspjeh više će ovisiti o naklonosti autoriteta. Dan je odličan za intelektualno dokazivanje i poslovne kontakte na daljinu. Novo poznanstvo probudit će vaše uspavane osjećaje. Nećete imati mira dok ne doznate nešto više o toj osobi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Merkur vam je naklonjen pa ćete postati komunikativniji i snalažljiviji. Vješto ćete rukovati novcem, biti oprezniji s naplaćenim potraživanjima. Slobodni bi se mogli ponovno zbližiti s partnerom s kojom su već imali burnu vezu. Poziv na kavu koji će predložiti druga strana teško ćete odbiti.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3

Bit ćete previše kritični prema partneru, što će voditi u svađe. Iskazat ćete svoje mišljenje, no partner će se ponašati kao da ga to ne zanima. Osjetite li da vam je ljubavni život zapao u rutinu, napravite nešto da probudite romantiku. Zbog neugodnosti koju vam je priredio poslovni suradnik, smišljat ćete način na koji ćete se postaviti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Dan je pogodan za obavljanje liječničkih pregleda i pretraga, odlazak stomatologu i sl. Priuštite si stručnu masažu koja će opustiti vaše napete mišiće. Uznemiravat će vas blizina nekih ljudi. Činit će vam se da s vama vode isprazne razgovore u kojima nema dubine. Trebat će vam društvo nekoga tko vas može nadahnuti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete puni pokretačke energije i ustrajno svladavati zapreke. Planetarni utjecaji poticajno će djelovati i na vaš ljubavni život. Vaša strastvena priroda sve više dobiva na značenju, pa ćete sa zanimanjem promatrati suprotni spol ili se s nekim upustiti u flert. U poslu se pripazite zavidnika i neiskrenih kolega.

Portrait of a cheerful businesswoman holding cup of coffee
Foto: Vadym Drobot

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogli biste osjećati napetost i iscrpljenost. Nemojte se opterećivati brigama koje ne možete riješiti i koje ne ovise samo o vama. U iznošenju stavova budite odmjereni jer budete li brzopleti i nagli, sugovornici bi mogli pogrešno protumačiti vaše namjere. Partner će biti naporan, zaokupljen poslom i nespreman na miran razgovor.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Dan će vam biti ispunjeni susretima i događajima koji će aktivirati vaš optimizam. Brinut ćete o drugima i biti im na usluzi. Osjetit ćete potrebu za ljubavnim skladom i uzbuđenjima. Mogli biste se razveseliti povećanom pažnjom koju ćete dobiti od osobe koja vam se sviđa. U vašem poštanskom sandučiću moguće je zanimljivo pismo.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Traženi ste i pozivani na razne društvene događaje. Dobro ćete se slagati s okolinom, osobito s mlađima od sebe. Snalazit ćete se na razne načine, kako biste podmirili troškove ili dobili ono što vam pripada. Dobro ćete procijeniti nepoznate ljude i njihove ponude, a nečiji njegovan izgled i skupa odjeća neće vas posebno dojmiti.

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