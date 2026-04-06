Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 06. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za ponedjeljak 6. travnja: Biku je do druženja, a Lavovi neka krenu na put
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Veselit ćete se svojem slobodnom vremenu, a osobito druženju s djecom. Blagdanski ugođaj pridonijet će zbližavanju s onim članovima obitelji ili rodbine, s kojima niste previše bliski. Vijest koju očekujete iz inozemstva moguća je večeras. Zateknete li se u većem društvu, naći ćete se na meti nečijeg udvaranja.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Najviše interesa pokazat ćete prema ljudima ili događajima iz bliže okoline. Zanimat će vas kako i gdje se provode vaši poznanici, nazivati ih telefonom i čestitati im Uskrs. Bit ćete nemirni i znatiželjni, željni druženja, zabave i svježih informacija. Lako ćete se upuštati u razgovor s nepoznatima.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Iako volite blagdanska okupljanja, danas nećete biti u pravoj formi. Čak biste u vrijeme ručka mogli biti ironični i pomalo otresiti. Ako ste loše volje, nemojte na druge širiti negativnu energiju. Suzdržite se. Šetnja s ukućanima ili kakav izlet najbolje će djelovati na vas. Trebat će vam više kretanja i razonode na otvorenome.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3
Malo toga ćete moći isplanirati. Gosti bi mogli otkazati zakazani posjet ili će dogovor za izlazak i druženje biti otkazan. Nemojte dopustiti da vas to izbaci iz takta. Preostalo slobodno vrijeme iskoristite za sebe, osobito ako ste neispavani i umorni. Ne pretjerujte s blagdanskom trpezom, zadržite umjerenost.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Oni koji su nekamo otputovali, odlično će se provesti. Promjena mjesta boravka je ono što vam treba pa ćete se kući vratiti puni dojmova, odmoreni i svježi. Mlađi će na putu do ljubavne sreće uspješno prevladati zapreke, zbližiti se s jednom osobom ili sresti nekoga u čijoj ćete blizini teško ostati pribrani.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Otvoreno ćete govoriti o svojih problemima ili planovima i rado saslušati druge. Lako ćete osvajati simpatije ljudi, no u nekim trenucima jednostavno nećete moći zadržati za sebe poneku ironičnu primjedbu. Sklonost tjeranju inata bit će zamjetna i u ljubavnom životu, pa ćete naići na partnerove kritike.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Znat ćete uživati u malim životnim radostima i omiljenim ritualima. Mladim roditeljima će bake i djedovi pričuvati djecu, kako biste se mogli provesti u društvu prijatelja. Kućnim Vagama najviše će odgovarati obiteljsko ozračje. Primate li goste, bit ćete ugodno iznenađeni količinom darova kojih ćete dobiti.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Zabava i rekreacija u društvu pružit će vam olakšanje od briga. Stoga ako osjetite da vas hvata neraspoloženje, ne libite se pozvati nekoga s kime ćete popiti kavu i dobro se napričati. Odnos s djecom, vašom ili bliže rodbine bit će izvor velikog zadovoljstva. Gosti će vas iznenaditi s mnogo lijepih darova.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Uživat ćete u blagdanskom raspoloženju i krugu najdražih. Primat ćete goste i prijatelje i rado se odazivati istom pozivu. Bit ćete razdragani i okruženi sretnim licima. U ljubavi ćete postati odlučniji i znati što želite. Shvatit ćete da su prekidi bili nužni za nastup još boljih prilika i veza. Za ručkom ne pretjerujte s alkoholom.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Nećete biti osobito društveni, nego pod različitim isprikama odgađati i izbjegavati susrete s rodbinom. Sjene prošlih iskustava, pa i neke osobe bit će stalno prisutne u vašim mislima. Možda ćete više otkrivati o vama samima ili doći do spoznaja koje vas neće ostaviti ravnodušnima. Nemojte pretjerati s masnom hranom.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Učvrstit ćete postojeće odnose ili se sprijateljiti s nekim novim ljudima. Imat ćete dovoljno vremena posvetiti se stvarima koje ste zapostavili. S više praktičnosti pristupit ćete potrebama partnera, obitelji, djece ili kućanstva. Primit ćete goste, a veselo ozračje u dobrom društvu može se produljiti do kasno u noć.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Nepovoljan Mjesečev utjecaj loše će se odraziti na vaše raspoloženje i koncentraciju. Bit ćete izloženi partnerovim pritiscima, ali ćete bijegom u društvo izbjegavati suočenje. No šutnjom ili ljutnjom nećete riješiti nesporazum, stoga vam preostaje otvoren razgovor nakon kojega ćete oboje odahnuti.
