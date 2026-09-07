Dnevni horoskop za ponedjeljak 7. rujna: Rak shvaća tko su mu prijatelji, Lava tračaju na poslu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogući su problemi i odgode u ostvarivanju poslovnih planova. Izbjegavajte situacije u kojima ćete morati dovršavati stvari bez adekvatne pripreme. Riješite ljubavne nesuglasice koje se protežu od ranije, ali vrlo obazrivo birajte kako riječi, tako i način ophođenja. Moguća je prolazna nervoza, nesanica i unutarnji nemir.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako je odnos s partnerom u krizi, budite strpljivi jer drugoj strani treba vremena da uvidi svoje pogreške. Imat ćete teškoće s koncentracijom. Radite li sa strankama, računajte na njihovo prigovaranje. Zdravlje vam danas može biti osjetljivije nego inače. Uzrok se krije u umoru i stresu, a ne u stvarnim tjelesnim poremećajima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Smatrate li da vaše sposobnosti ne dolaze dovoljno do izražaja, potrudite se nadređenima pokazati što znate. Nemojte ovisiti o tuđim mišljenjima. Šteta je ako zbog nedostatka inicijative propustite dobru priliku za zaradu. U prijateljskom razgovoru s jednom osobom ne zadirite u prostore njezine privatnosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okolnosti će vam pomoći da jasnije sagledate međuljudske odnose i shvatite tko su vam prijatelji. Stat ćete na kraj onima koji vas živciraju zbog svoje neiskrenosti. Iako će vas to stajati živaca bit ćete zadovoljni postignutim, a na sebe ponosni. Zaljubljeni će se prepustiti mašti i zanemarivati poslove i ostale obaveze.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bezrazložno ćete se opterećivati nekim problemima, a nemogućnost da ih riješite na zamišljeni način dodatno će vas živcirati. Neke informacije o partneru neće vam biti dostupne, pa ćete se nepotrebno uznemiriti misleći da vam nije vjeran. Kolega na poslu mogao bi vas razočarati jer ćete doznati da vas ogovara iza leđa.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Stvari se prilično brzo pomiču s točke. Kod suprotnog spola češće ćete nailaziti na smiješak i odobravanje. Uživat ćete u obiteljskom okruženju. Pomoći ćete djeci u školskim pripremama, a roditeljima u zahtjevnijim fizičkim poslovima. Primit ćete dosta telefonskih poziva pa vodite računa kome ste što obećali.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Izvrsno ćete se snalaziti u aktivnostima koje traže svestranost i brzo djelovanje. Bit ćete produktivni i iz svake situacije za sebe izvući najbolje. Venera u vašem znaku potaknut će vas na otkrivanje vlastitih i partnerovih osjećaja. Dulje veze i brakove osvježit će dah romantike. Imate li neostvarenih ljubavnih planova, sada krenite u akciju!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspoloženje će vam biti dobro, osjećaji pozitivni a organizam snažan i izdržljiv. No okolnosti će biti nepredvidljive, pa ćete u više navrata morati mijenjati planove i prilagođavati se drugim osobama. Na romantičnom planu sve se odvija kako treba, osim što ćete nepotrebno biti kritični prema partneru.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vjerovat ćete u uspjeh i neće vam biti žao uložiti mnogo energije. Odlično su vam aspektirani trgovina, marketing, ekonomija, kao i odnosi sa strancima i putovanja. Nemojte okolišati i trošiti energiju na nevažno. Ako ste prolazili kroz razdoblje ljubavne krize, danas biste se mogli pomiriti s partnerom. Čuvajte se prevelikih fizičkih napora!

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Postavite se odlučno u poslu. Ne trudite se držati kontrolu nad svime jer zahvaljujući strpljenju i timskom radu s drugima, postići ćete kud i kamo više. Potrebno je više opreza u ljubavnim vodama. Možda previše očekujete od partnera, osobito ako ste nedavno ušli u vezu. Pričekajte dok se još bolje ne upoznate.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Neće vam nedostajati inspiracije i poduzetnosti, pa će planovi imati više prilike za ostvarenje i financijski uspjeh. Vaš šarm će bivati sve primjetniji, ali ne i samopouzdanje - ne prepuštajte se bezrazložnim strahovima i sumnjama. Na radnom mjestu očekuje vas više poslova nego inače pa ćete kući doći prilično umorni.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Jaka volja i želja za dokazivanjem mogu smetati vašim suradnicima, ali će dati konkretne rezultate. Nezaposlene Ribe imat će boljih izgleda za rješenje svoje situacije - netko će vam pomoći svojim vezama. Imat ćete odličnu koncentraciju i lako obavljati poslove, a u ljubavi su moguća ugodna iznenađenja, možda i posebno poznanstvo.