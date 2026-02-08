Dnevni horoskop za ponedjeljak 9. veljače: Rak zavodi i šarmira, a Djevica uživa na otvorenom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uspješno ćete riješiti novčana pitanja. Planirate li kupnju nekretnina, krenite u akciju - mogli biste nešto povoljno pronaći. Nemate li riješeno stambeno pitanje, posjetite banku i raspitajte se o namjenskim zajmovima. Napori će biti okrunjeni uspjehom tražite li novi posao. Moguć je ljubavni početak s kolegom na poslu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete vezani rokovima i pod pritiskom, pa se oslonite na osobu za koju ste sigurni da je pouzdana i da vam može pomoći. Spavat ćete jako malo i previše raditi pa će imunitet doći u pitanje. Bit ćete skloni zanemarivati sebe i svoje potrebe, što bi vam se moglo i osvetiti u vidu viroze ili osjećaja nezadovoljstva.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zaljubljeni će duboko proživljavati izgovorene rečenice sa simpatijom. No okolnosti se još nisu posložile da poznanstvo pretvorite u vezu. Ambicije će vam biti prilične - prionite na njihovo ostvarivanje usprkos otežavajućim okolnostima. Dan je odličan za sve promjene u cilju poboljšanja izgleda.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni život bit će iznimno bitan, no ne možete ga stabilizirati sve dok sami sa sobom ne raščistite dvojbe. Razmislite o onome što vam se nedavno događalo, pa će vam biti jasno kako dalje. Dan je odličan za ljubavna zbližavanja. Želite li zavesti osobu koja vam se sviđa, neće vam nedostajati rječitosti i šarma.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Preuzmete li inicijativu na ljubavnom planu, možda se vaš zamišljeni scenarij neće odvijati kako treba. Bolje bi bilo da se strpite. Kako dan bude odmicao, nervoza će jačati, osobito u obiteljskim odnosima. Bližnji će tražiti vaše mišljenje ili odobrenje. Izbjegnite prepirke, nisu vam potrebna živciranja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uživat ćete u boravku izvan četiri zida, pa biste se mogli početi baviti trčanjem ili rolanjem. Dobit ćete priliku ispraviti propust u prijateljskom ili ljubavnom odnosu. Ne ustrajte pritom na tvrdoglavosti i ponosu jer ćete se udaljiti od cilja. Krećete li na put, budite oprezni i ne dopustite da vas iživciraju gužve.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Odnosi s okolinom bit će ugodni, a društveni život sadržajan. Dan će vam proteći brzo pa možda nećete stići napraviti sve što ste planirali. Planetarni utjecaji bit će zaslužni za bolje zarade. Mogao bi vam biti ponuđen honorarni posao ili ćete dobiti mogućnost da radite na odgovornijim poslovima nego dosad.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vjerovat ćete u svoju vezu ili brak i truditi se da on opstane unatoč teškoćama. Moguć je susret ili razgovor sa starom ljubavi, koja će napokon razjasniti neke činjenice koje vam nisu dale mira. Domaćice će zaokupiti kućni poslovi. Riješit ćete se nepotrebnih stvari i napraviti reda, a dječju sobu osvježiti novom bojom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Planeti raspiruju vašu ambicioznost, ali i brzopletost pa ćete se posvađati s neistomišljenicima. Očekuju vas problemi s članom obitelji uz kojeg ćete provesti dosta vremena u razgovoru. Nažalost, ništa se nećete dogovoriti. Izbjegnite odlazak frizeru jer možda nećete biti zadovoljni onim što vidite u ogledalu.

Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Spremni ste za promjene pa ćete bez razmišljanja prihvatiti ono što vam se nudi. Ako ste u potrazi za stanom, naći ćete nešto lijepo i povoljno. Tražite li posao, mogli biste ući u uži krug kandidata. Pametnim razgovorom nekoga ćete iznenaditi i potaknuti ga da o vama promijeni loše mišljenje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Situacija unutar kuće i obitelji mogla bi vas uznemiriti. I odnosi s partnerom mogli bi zahladnjeti, osobito ako ćete isticati samo svoje potrebe. Pokušajte se više uključiti u rješavanje obiteljskih problema. Samci će izgarati od želje za ljubavi, pa bi mogli nepromišljeno uletjeti u vezu s nekim koga površno poznaju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete samouvjereni i samopouzdani. Radit ćete na svom izgledu, poboljšanju kondicije i općeg stanja. To će se odraziti i na ponašanje vašeg partnera, koji će ljubomorno pratiti svaki vaš korak. Nekima je pomolu je nova ljubavna veza, osobito ako se radi o nedavno sklopljenom poznanstvu na putovanju.