Dnevni horoskop za srijedu 12. lipnja: Jedan znak će napokon otvoriti srce i iznenaditi se

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste prekinuli vezu, partner će ustrajati na ponovnom susretu. Nemojte dopustiti da vaš ponos bude zapreka. Dobra komunikacija i smisao za taktiziranje, pomoći će vam u sređivanju nesporazuma. Ozračje suradnje i razmjena ideja donijet će dobre poslovne rezultate, osobito ako vam posao dopušta kreativno izražavanje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavna događanja ili obaveze oko djece ispunit će vam dan. Bit ćete znatiželjni i aktivni i rado pomagati drugima, bilo svojim savjetima ili djelima. Slobodni će se lakše odlučiti za novu vezu i biti spremni za nova iskustva. Parove će veseliti događanja oko njihovih mališana, a drugi će svoje slobodno vrijeme nesmetano posvetiti hobiju.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2



Poslovna svakodnevica poprima nova obilježja. Iznenadni preokreti nagnat će vas da pokušate samostalno ostvariti neke projekte i počnete s dugo planiranim aktivnostima. U razgovorima s članovima obitelji prihvatite njihove argumente. Postupite li tako, izbjeći ćete rasprave i dokazati najmlađima da cijenite njihovo mišljenje.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Samci, potražite kakvo veselo društvo. U krugu poznanika lakše ćete sklapati nova prijateljstva ili se naći na početku nove ljubavne priče. Bit ćete stalno u pokretu, okruženi ljudima i zadubljeni u njihove priče. Posjet rodbine ili bližih članova obitelji, ispunit će vam večer ugodnim razgovorima.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje:4

Ne gubite živce na sitnice i nebitne stvari. Trud i energija koje ulažete u poslove urodit će rezultatima, pa živciranju nema mjesta. Ako već ne možete utjecati na brzinu i slijed zbivanja, zato imate utjecaja na donošenje odluka. Posvetite se obitelji i domu, razvijajte čvršće odnose s djecom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete romantično raspoloženi i željni ljubavnih događanja. Parovi bi se mogli naći na krilima ljubavne sreće i otploviti daleko od svakodnevice. Ručak ili zabava na kojoj ćete se naći protegnut će se do kasnih sati. Osobi koju površno poznajete otvorit ćete srce i ispričati joj nešto što nerado otkrivate. To će vas i same iznenaditi.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Odgovarat će vam mirniji tempo i nezahtjevna zbivanja, barem što se tiče vanjskog života. Bit ćete umorni i neraspoloženi za razgovore. Skloniji ste povlačenju u svoj svijet pa ćete voditi bogat unutarnji život. Tražit ćete razne načine kako biste udovoljili svoju intelektualnu glad, pa ćete od prijatelja posuđivati knjige raznih tematika.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Smisao za šalu i vještina komunikacije učinit će vas pobjednikom u raspravama. Razoružat ćete partnera osobitom gestom ili izrazom ljubavi. Usmjerenost na poslovne ciljeve i zadatke, dobre organizacijske sposobnosti i izdržljivost omogućuju vam prebroditi sve teškoće s kojima ćete se susretati.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Novac će biti izvor stresa. Neki će strahovati za svoje zaposlenje ili posao bračnog partnera. Ne dopustite da vas financijska zbivanja izbace iz takta, a pogotovo da budu razlog svađa s partnerom. Bit će napetih situacija pa bi bilo uputno da se prije svake izjave smirite ili samokontrolom izbjegnete sukob.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas susreti s ljudima koje niste dugo vidjeli, a koji su na neki način ostavili traga u vašem životu. Bit ćete vrckavi i željni izgledom i šarmom utjecati na druge. Rado ćete izazovnijim odjevnim kombinacijama isticati privlačnost, a pogledima i osmijehom očaravati sugovornike. Poistovjetit ćete se s onim što mislite i govorite te na druge djelovati uvjerljivo.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Volja će vam biti jača nego inače. Nećete biti spremni svakome i u svemu popuštati. Mnogi će se čuditi promjenama u vašem ponašanju, a ponajviše partner. Povoljan Merkurov utjecaj ohrabrit će vas da poduzimate riskantne poslovne pothvate i u tome ćete uspijevati. Novca zasad ipak nećete imati dovoljno.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte povlađivati vlastitoj egocentričnosti i taštini. Nađete li se pod povećalom okoline, ne pridajte tomu značaj. Ne upuštajte se u rasprave u kojima ćete biti u poziciji da nekoga branite ili opravdavate. Pokušajte razvijati pozitivan stav prema životu i drugima, u čemu vam od pomoći može biti više druženja s veselim pojedincima.