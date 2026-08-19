Dnevni horoskop za srijedu 19. kolovoza: Blizanci rasturaju na poslu, a Vage uživaju u šopingu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Promjenjivi ljubavni utjecaji zahtijevaju promišljeniji pristup. Ne stavljajte na kocku postojeću vezu samo zato što se situacija ne razvija kako ste željeli. Nakon razgovora shvatit ćete da ste pretjerali. Bit ćete spremni prihvatiti poslovni izazov i dokazati nekome da na vas može računati. Rješavat ćete porezna pitanja i dugovanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Trebate li riješiti neki problem, pouzdajte se isključivo u svoje iskustvo, znanje i stvarne mogućnosti. Prihvatite tuđu pomoć samo ako je nužna; glavninu posla ipak obavite sami! Klonite se ljudi koji vas živciraju, jer bi netrpeljivost koja vlada između vas mogla kulminirati ozbiljnom svađom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Motivirani ste i odlučni u namjeri da se na poslu dokažete. Kolege će od vas tražiti savjete i pomoć, što ćete im bez puno razmišljanja i pružiti. Neki će suradnici zbog toga o vama steći lijep dojam. Iako će u ljubavnim vezama vladati sklad i razumijevanje, nisu isključene povremene trzavice i prigovaranja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izbjegavat ćete boravak u kući ili ukućana koji vam kvare raspoloženje. Bit ćete željni zabave i društva. Svoju kreativnosti i inspiraciju najradije ćete izražavati kroz ljubav, zabavu ili hobi. Bit ćete maštoviti i poduzetni, a neće vam nedostajati ni riječi ili ideja kojima ćete oduševiti partnera ili društvo.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Napeta obiteljska situacija mogla bi vas uznemiriti. I odnos s partnerom neće biti dovoljno blizak, osobito ako ćete isticati samo vlastite potrebe. Pokušajte se što više uključiti u rješavanje obiteljskih problema, bez dubljeg zalaženja u nebitne detalje. Shvatit ćete da ništa ne možete riješiti sami, već uz njihovu pomoć.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste u posljednje vrijeme postavljali sebi pitanja o smislu postojeće veze ili braka, shvatit ćete da su spone koje vas vežu brojne. Iskoristite dan za aktivnosti intelektualnog tipa. Imat ćete uspjeha u učenju, polaganju ispita, poslovnim razgovorima i pregovorima. Upoznat ćete zanimljivu osobu - mogla bi vam postati vjeran prijatelj.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Usvojite naviku organizacije, planiranja radnog dana i zapisivanja obaveza. Oživite svoje dugoročne ambicije. Uz malo truda napravit ćete iskorak prema kvalitetnijem profesionalnom i materijalnom statusu. Mnogo pozornosti posvetit ćete svom izgledu pa ćete uživati ćete u kupnji odjeće, razgledavanju izloga ili posjetu salonima ljepote.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Svojom marljivošću oduševljavate okolinu, iako ćete na zasluženo priznanje još malo pričekati. Mnogo ćete raditi, ali takav će vam tempo omogućiti da se istaknete. Problemi vas neće spriječiti da izvučete najbolje iz trenutačne situacije. Odluku vezanu uz promjenu životnih navika koju donesete uspješno ćete provesti u djelo.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Priuštite sebi trenutke izležavanja i potpunog odmora. Bilo bi najbolje kada biste se udaljili od osoba koje vas živciraju. Opustit će vas glazba, sportske aktivnosti i uživanje u stvarima za koje inače nemate vremena. Mogli biste se posvađati sa starijim članom obitelji, koji vas sputava ili ograničava vašu slobodu djelovanja.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Družite se s veselim ljudima i ne dopustite da vas problemi i ispune pesimizmom. Ljubavne nedaće bit će uzrokom potištenosti, no one su prolazne i rješive. Umjesto da razmišljate o lošim događajima, usredotočite se na ono pozitivno. Ako ste se zaželjeli promjene, izađite u društvo ili obnovite stare kontakte.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neće vam poći za rukom koncentrirati se na dnevna zaduženja, pa su izvjesni propusti i pogreške. Usmjerite se na uhodane poslove i izbjegavajte rasprave s nestrpljivim pojedincima koji će vas samo naživcirati. Ako se u ljubavnoj vezi osjećate ograničenima, izmišljat ćete razloge da negdje sami odete.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubav će biti glavni izvor veselja i smirenosti. Partner nastoji odvući vašu pozornost od poslovnih problema. Nemojte se tome odupirati jer vam trebaju trenuci opuštanja i zabave. Uvjerit ćete se da ste ispravno postupili kad ste određenim osobama ukazali povjerenje, a druge maknuli iz svog života.