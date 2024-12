Dnevni horoskop za srijedu 25. prosinca: Ovna će oduševiti dar ispod bora, Jarac je pun ljubavi

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Oduševit će vas darovi ispod jelke i pridonijeti vašem još boljem raspoloženju. Popodne iskoristite za odmor, makar to bilo izležavanje pred televizorom ili spavanje. Ne pretjerujte s kolačima i masnom hranom jer nisu isključene probavne tegobe. U večernjim satima uživat ćete u okupljanju rodbine pa će zabava potrajati dugo u noć.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prvi dan Božića provest ćete u brojnom društvu, nastojeći u isto vrijeme biti nekoliko mjesta. Povedite više računa o potrebama i željama bračnog partnera koje će biti drukčije od vaših. Neka to ne bude razlog za svađu. Oni koji su se nadali miru i odmoru, spoznat će da ga danas neće imati. Brojni čestitari kucat će vam na vrata.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vam mnogo događaja. Posjete rodbine i prijatelja jako će vas veseliti, no tek navečer osjećat ćete koliko ste umorni i iscrpljeni. Poželjet ćete malo mira i tražiti od ukućana da vas ne ometaju. Partner neće imati previše sluha za vaše potrebe pa povedite računa da ne dođe do svađe. Objasnite mu da vam nije do razgovora.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećajniji ste i više usmjereni na ljude koje volite ili one koji vole vas. Stoga nećete zaboraviti da mali dar ili lijepa gesta u pravom trenutku znače više od tisuću riječi. Večer ćete provesti u dobrom društvu, ugodnom ozračju i bogatoj trpezi. Neki bi mogli malo dublje zaviriti u čašicu pa pazite da svojim ponašanjem nekog ne uvrijedite.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi pa izbjegavajte razgovore o temama koje bi mogle voditi u raspravu. Posvetite se voljenima, osobito ako za to inače imate premalo vremena. Sada je trenutak da se više zbližite i osjetite se privrženijim. Priuštite si odmor u pravom smislu te riječi i ne zamarajte se stvarima koje sad ne možete riješiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete u odličnoj formi, osobito za zabavu i druženje pa ćete s lakoćom podnositi obiteljske i društvene obaveze. Bit ćete okruženi prijateljima i dragim osobama. Neki će danas otputovati, nastojeći tako izbjeći veće prometne gužve. Mlađi će se zabaviti u društvu, gdje bi mogli upoznati i poneko novo lice i tako upoznati simpatiju.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nedostajat će vam društvo pa ćete jedva čekati da netko od gostiju ili susjeda pozvoni na vaša vrata. Dobro raspoloženje protezat će se do kasno u noć. Radovat ćete se odmatanju darova, ali i tome da vi nekog darivate. Primate li goste svi će hvaliti vaš jelovnik, što će vam biti drago i podignuti vam samopouzdanje.

Foto: Dreamstime

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Posvetite više vremena obitelji i pokažite im koliko vam znače. Popodnevni mir ometat će telefonski pozivi rodbine ili prijatelja. Nije isključeno da dobijete goste iz inozemstva kojima se uopće niste nadali, ali će iznenađenje biti ugodno. Mlađi će organizirati zabavu na kojoj će se odlično provesti, ali ne pretjerujte s alkoholom.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prijatelji ili rodbina mogli bi nenajavljeno doći u posjet. Možda će vam pokvariti neke od današnjih planova, no bit će vam iznimno drago što ih vidite. Večernji izlazak donosi nove zanimljivosti. Prihvatite prijedlog osobe suprotnog spola. Odnos prijateljstva razvit će se u nešto dublje. Nemojte prekomjerno uživati u hrani ili piću.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Božićno ozračje potpuno će vas obuzeti pa ćete biti romantični i skloni izljevima ljubavi. Nećete štedjeti komplimente na račun partnera ili simpatije, a ni s darovima nećete škrtariti. Bit ćete sretni zato što druge uspijevate učiniti takvima. Oni koji su otputovali u posjet rodbini, odlično će se zabaviti.

Foto: Dreamstime

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Previše slobodnog vremena provodit ćete na internetu ili pred televizorom, što će pojačati osjećaj nezadovoljstva. Ne odbijajte poziv za izlazak samo zato što ste neraspoloženi, jer biste tek u društvu mogli shvatiti da je upravo to ono što vam je trebalo. Možda vam se neće svidjeti ponašanje nekog od člana rodbine, ali prijeđite preko toga.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U vašem domu bit će živahno i bučno, a zbog posjeta rođaka i prijatelja dom će sve manje nalikovati na mjesto gdje se opuštate i odmarate. Stizat će vam mnoštvo SMS poruka, a među njima će biti i jedna od koje će vam srce brže kucati. Živjet ćete u iščekivanju susreta sa simpatijom, a to bi se večeras i moglo dogoditi.