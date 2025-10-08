Dnevni horoskop za srijedu 8. listopada: Ovan ulaže u dom, Vagi smeta previše discipline...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prijatelji i rodbina pomažu vam na financijskom planu. Do novca i zarada dolazit ćete uz pomoć drugih, odnosno putem suradnje. Povećat će se i zarade bračnog partnera, a dio novca uložit ćete u svoj dom. Samci, ono što je počelo kao zanimljivo poznanstvo, moglo bi prerasti u nešto značajno.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za planiranje, kupnju, putovanja i susret s osobom koju želite nazvati, ali se neprestano od toga suzdržavate. Okrenite njezin telefonski broj, nećete požaliti. Mogli biste doživjeti nepravdu na poslu, što će vas potaknuti da izgovorite sve ono što vam ne odgovara. No nitko se neće naći uvrijeđen, znajući da ste u pravu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sami sebi ćete biti teški i naporni. Previše ćete analizirati tko vam je što rekao i sve pogrešno tumačiti. Imat ćete osjećaj da ste u svemu neshvaćeni. No prema večernjim satima malodušnost će vas napustiti, a vratit se dobro raspoloženje. Nije isključen susret s bivšom simpatijom i obnova osjećaja, ali na način koji će i vas same iznenaditi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dobro su vam označeni svi poslovi, oni partnerski i oni koje obavljate samostalno. Kako biste u njima bili još uspješniji, podredite sve tomu da dovršite one koji se vuku već dugo vremena. Komunikacija s partnerom se poboljšala. Osamljeni bi mogli sresti osobu s kojom će se lijepo intelektualno nadopunjavati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaša potreba da svima uvijek budete na usluzi, mogla bi vas stajati psihičkog mira i stabilnosti. Kolege i šefovi će vam prepuštati svoje zadatke - nemojte naivno pristajati misleći da im time pomažete. Objasnite im da imate svoje obaveze koje ne mogu čekati. Ako ste vezani brakom, s partnerom ćete imati dug i povjerljiv razgovor.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Putujte i komunicirajte s inozemstvom jer ćete time osigurati znatnu korist. Ako ste nezaposleni, ideja koja vas kopka dulje vrijeme mogla bi se uz vašu upornost i ostvariti. Osjetite li poriv da nešto promijenite u životu, krenite u akciju. Izborite se za što bolji poslovni položaj, dobro razmotrite sve prikupljene informacije, a privatne probleme zadržite za sebe.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 4

Zdravlje: 3

Porast će nerazumijevanje između vas i partnera, a ni u poslovnim odnosima neće biti baš skladno. Nemojte očajavati ako se vaši financijski planovi ne ostvaruju. Baš danas biste mogli doznati da vam je odobren zajam ili da imate prilike za poslovni napredak. Netko u obitelji previše drži do reda i discipline, što vam smeta.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

I dalje ste u povoljnom razdoblju koje vam pruža brojne mogućnosti. Na vama je samo da upornošću i trudom pokažete ono što znate. Ako vas netko danas isprovocira, ne dajte se uvući u raspravu. Bit ćete na meti raznih kritika, stoga se nemojte iznenaditi ako se zateknete u situacijama o kojima niste mogli ni sanjati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Istaknuti zahtjevi okoline poremetit će vam planove, pa ćete kasniti s izvršavanjem obaveza ili ćete biti preumorni da sve stignete dovršiti na vrijeme. Mogli biste upoznati osobu koja ni po čemu nije vaš tip, ali će vas svejedno privlačiti. Ne pronađete li barem nešto što vas veže, možda je bolje da se ne upuštate u ozbiljnije odnose.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predstoje vam ljubavna zbivanja koja će vas zateći nespremne i poljuljati vaše stavove. Poznanstvo s nekim znatno starijim ili mlađim od vas, navest će vas da se zapitate kako vam se to dogodilo, no ubrzo ćete shvatiti da je to snaga ljubavi. Ako već neko vrijeme razmišljate o promjeni posla, mogli biste dobiti konkretnu ponudu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Podlijegat ćete promjenama raspoloženja i reagirati na podražaje iz okoline, pa vam se savjetuje energičnija i redovitija tjelesna aktivnost. Ukrasite radni prostor biljkama i slikama, jer će to pozitivno utjecati na vaše raspoloženje. Netko je zainteresiran za vas, ali biste pogrešnim pristupom mogli upropastiti dobre izglede.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Kada je ljubav posrijedi, shvatit ćete na čemu ste. Neke ćete dvojbe napokon riješiti. Uživat ćete u ljubavnom zagrljaju, a moguće je i planiranje zajedničkog života. Izići ćete iz sjene i u poslovnom okruženju, no napredak može biti usporen zbog zavidnih pojedinaca, ali s kojima ćete uspješno izaći na kraj.