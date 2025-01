Dnevni horoskop za subotu 1. veljače: Bik će imati zanimljiv susret, Vodenjak štedi novac...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne budite površni. Ono što ćete obaviti na brzinu, poslije ćete morati nadoknađivati ili ponavljati. Zato se malo više potrudite i izbjeći ćete moguće probleme. Mogli biste se porječkati zbog ljubomore, drugih ljudi ili neriješenih problema iz prošlosti. Potrudite se uskladiti slobodno vrijeme s partnerovim te ga provedite zajedno.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nisu isključeni zanimljivi susreti, ljubavne ponude i nova poznanstava. Očekuje vas izlazak u društvu raspoloženih ljudi, putovanje koje nestrpljivo iščekujete ili poznanstvo koje će vašu svakodnevicu obogatiti novim iskustvima. Dokazat ćete se kao uspješan organizator, osobito kada su posrijedi marketing i trgovina.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako priroda vašeg posla iziskuje kontakte i komunikaciju s ljudima, zadržite prisebnost ma koliko vas nečije izjave

živcirale. Iako se već od jutra mnogo toga neće odvijati po planu, tijekom popodneva sve ćete dovesti u red. Brinite za svoje zdravlje! Kroničnim bolesnicima će uz njihove redovne lijekove koristiti i vitamini.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Otvaraju vam se mogućnosti vezane uz visoko obrazovanje, odnose s inozemstvom i općenito ciljeve vezane uz profesionalnu budućnost. Iako nećete biti potpuno sigurni što biste trebali učiniti ili odlučiti, pustite da se sve malo slegne i u miru donesite odluku. Neočekivan, ali pozitivan događaj u vašem domu zahtijevat će novčani trošak.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izgledna je napetost u obiteljskom okruženju, a središnja tema rasprava bit će financije. Ne ispuštajte iz vida dugovanja i kreditne obveze! Privatni će poduzetnici užurbano planirati nove poslove i raditi cijele dane. Uza sve to vodit ćete računa o privatnim obavezama i izgledu. Nova ljubav neke će potaknuti na uljepšavanje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne trošite vrijeme i energiju na pojedince koji to ne zavređuju. Ako vas netko gnjavi svojim problemima, a vi niste raspoloženi jer imate svojih briga, odmaknite se - bitno je da ne započinjete svađu. Ako ste ljuti ili nervozni, radije potrošite negativnu energiju fizičkim radom ili sportom. Neki bi mogli patiti od želučanih tegoba.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zaboravit ćete na osjećaj nesigurnosti i odlučnije prionuti u ostvarenje planova. Mlađi će razmišljati o budućnosti,iskušavati vlastite mogućnosti, razmišljati o doškolovanju ili uključivanju u poduzetništvo. Zaposlene očekuju problemi s kolegama i organizacijom posla, a najbolje ćete raditi kada vam nitko ne dijeli savjete.



Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Radit ćete mnogo i biti pod stresom, ali vlastita postignuća pokazat će vam kako ništa nije uzaludno. Pripremate li se za ispit ili test, pozvat ćete kod sebe kolege i učiti kroz zabavu i druženje. U ljubavi vas očekuju ugodni trenuci, osobito ako ste u ozbiljnoj vezi, dok će ostali imati prigodu dobro se zabaviti u društvu zanimljive osobe.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogući su povjerljivi razgovori s ukućanima ili usuglašavanje stavova s rodbinom u pogledu značajnih obiteljskih pitanja. Ako ste se ponijeli neodgovorno prema partneru, pokušajte ga privoljeti na razgovor. Pritom vodite računa da razgovor bude obavljen u četiri oka, odnosno bez sudjelovanja ostalih ukućana.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Nećete dopustiti da vam itko pokvari raspoloženje ili planove. Osjetit ćete visoku motiviranost i krenuti u ostvarenja. Većinu problema rješavat ćete diplomatski i mirnim putem. Poslovima ćete pristupiti oprezno i biti spremni na dugotrajne napore. Dan je povoljan za usvajanje novih znanja, čitanje i prikupljanje informacija.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Predstoji vam dan pun obaveza, no bit ćete dobro koncentrirani pa ćete lako nadoknaditi zaostatke. Mučit će vas činjenica što vam financije ne dopuštaju veći novčani trošak. Nešto ste si zacrtali da morate kupiti, no i sami znate da to jedino možete postići štednjom. U ljubavi zaigrajte otvorenih karata – drukčije neće ići!



Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete sklapati nova poznanstva te osvajati simpatije. Zbližit ćete se s osobom koja vam se sviđa i cijeli

se dan u mislima prisjećati što ste izgovorili jedno drugom. Sređujete li papire vezane uz boravišnu ili radnu

dozvolu u inozemstvu, mogli biste ih uskoro dobiti. Mnogo novca trošit ćete na sportske rekvizite ili stručnu

literaturu.