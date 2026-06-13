Dnevni horoskop za subotu 13. lipnja: Ovan je intuitivan, a Bik će sreću pronaći u pomaganju

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imat ćete odličnu intuiciju kojom ćete nepogrešivo otkrivati tuđe namjere. Sugovornika ćete gledati u oči i iz njegovih gestikulacija mnogo doznavati o njemu. Ni partner neće ništa moći skriti od vas pa biste ga mogli uloviti u maloj laži. Samci, simpatija će razmišljati o vama, nazvati vas ili vam poslati SMS poruku.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Društveni život bit će uzbudljiviji ako se bude odvijao tijekom dana. Navečer biste mogli osjetiti psihički umor pa nećete biti raspoloženi. Iziđite ususret potrebama djece i roditelja, koliko god čeznuli za malo svoga mira. Osjećaj sreće ispunjavat će vas budete li pomagali svojim najmilijima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Porast broja obaveza ostavit će vam malo vremena za romantiku, pa će se partner osjećati zanemareno. Bit ćete skloni stresu i pretjerano reagirati na događaje iz okoline. Ako danas radite, mogli biste naići na nervoznu i bahatu stranku, pa će vam trebati mnogo samokontrole da ne planete i svašta izgovorite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odlično ćete se provesti na putovanju, proslavi ili na ručku kod rodbine. Uživat ćete u izrazima pažnje i naklonosti kojima će vas drugi obasipati. Shvatit ćete da nekome značite više nego što ste mislili. Ako ste slobodni, prijatelji će vas upoznati s vrlo zanimljivom osobom. Zaintrigirat će vas njeno distancirano ponašanje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Planovi se neće odvijati na željeni način. Započete aktivnosti ostavljat ćete nedovršenima jer za njih nećete imati volje. Ukućani vam neće biti od osobite pomoći, zbog čega ćete biti razočarani. Kako biste izbjegli ljutnju bliske osobe, malo ćete zaobići istinu. No na taj biste se način mogli nepotrebno uplesti u mrežu laži .

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete pogriješiti otputujete li u posjet prijateljima ili rodbini, a neki bi mogli otputovati na more. Potrebna vam je promjena i razgovor o nekim sasvim drugim temama od onih koje vodite kod kuće. Druženje s prijateljima omogućit će vam mnogo više zabave i zadovoljstva nego što ste očekivali, stoga ne propuštajte poziv za izlazak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogla bi kulminirati ljubavna kriza. Oboje ćete očekivati da druga strana prva nešto poduzme. No večernji sati donose više pozitivne energije, pa su rješenja osjećajnih briga na pomolu. Pazite kome se povjeravate. Ima ljudi koji jedva čekaju da nešto doznaju o vama, kako bi se mogli naslađivati vašom nevoljom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Probleme s partnerom nemojte rješavati pred drugima, pa čak ni pred roditeljima. Niste li dugo vidjeli rodbinu vrijeme je da ih posjetite. Održavajte kontakte, ne izgovarajte se nedostatkom slobodnog vremena. Zbog želje da što prije osvojite osobu koja vam se sviđa, mogli biste nešto krivo reći i tako upropastiti svoje šanse.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Smislom za humor i komunikacijskim vještinama zabavljat ćete sve oko sebe. Cijeli ćete dan biti odlično raspoloženi, pa će se i problemi činiti manji. Tijekom večernjih sati mogli biste se raspravljati sa starijim ukućanom, no pazite da ne preraste u veću svađu. Mladi će se opirati roditeljskom autoritetu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Provodite li večer s partnerom, romantični ugođaj i ljubavni zanos jačat će potrebu za zagrljajima i prisnošću. Razgovori o načinu na koji doživljavate jedno drugo, moglo bi vas navesti da oboje razmislite o zajedničkom životu. Samcima neće nedostajati prigoda za kakav flert ili zavođenje pogledima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete više trpjeti nedorečen osjećajni odnos. Ponaša li se partner neodgovorno, dat ćete mu otvoreno do znanja što očekujete od njega. Neće vas biti briga ako druga strana pruži otpor ili zaprijeti odlaskom. Ako ste mlađi, večer posvetite zabavi i druženjima jer ćete biti u centru pozornosti i drugima vrlo privlačni.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prihvatite poziv za zabavu ili izlazak. Istaknut je vaš temperament i pustolovni duh. Ako ste na izletu s grupom ljudi, većina će vas doživljavati kao vođu i spremno će vas slijediti. Mogli biste izdvojiti poveći novčani iznos za neki neočekivani trošak poput rođendanskog ili vjenčanog dara, ili nečeg sličnog.