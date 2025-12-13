Dnevni horoskop za subotu 13. prosinca: Vage su pristupačne, Lavovi pružite ruku pomirenja

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neriješeni ljubavni problemi potaknut će vas da ozbiljnije razmislite o posljedicama prijašnjih aktivnosti. Odnosi sa starijim osobama iz vaše prošlosti bit će bitni. Bježanje od istine ili vraćanje na uvijek iste probleme otežavat će vam put ka napretku. Poželjno je da se više okrenete budućnosti i manje se zamarate onim što je bilo.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ispunjenje privatnih želja potvrđuje da ste u ugodnom razdoblju. Parovi će biti zabavljeni kovanjem planova za budućnost, a pred samcima su prilike koje ne bi trebali propuštati. Ako ste primorani raditi, s naporom ćete obavljati i jednostavne zadatke – bit ćete odsutni duhom i u mislima svugdje samo ne na poslu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogao bi vas iskreno razveseliti nečiji uspjeh, a zabava povodom toga lako bi se mogla produljiti do kasno u noć. Neki će se naći na pragu novih ljubavnih prilika. Uživat ćete u simpatijinoj nazočnosti i razgovoru koji će vam otkrivati koliko vas toga povezuje. Zajednički interesi pripomoći će razvoju vašeg odnosa, a na vama je da uživate!

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Obiteljska situacija zahtijevat će veći oprez nego inače. Prilagodite se promjenama koje diktiraju ukućani, a koje vam donose samo sitnije neugodnosti. Nastojite se više prilagoditi njihovim potrebama. Mogli biste se upustiti u čišćenje stana i pripremati večeru za goste. Potkraj dana osjećat ćete veliki umor.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Vesela večer u dobru društvu pomoći će da zaboravite na probleme. Vaša spontanost i velikodušnost omogućit će vam neka vrijedna poznanstva. U razgovoru s drugima shvatit ćete da niste osamljeni u svojim problemima. Ako ste s nekim u zavadi, prvi pružite ruku pomirenja – druga strana će to spremno dočekati.

Foto: Dreamstime

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

S partnerom ćete voditi razgovore o novcu i financijama. Neki od njih neće biti osobito ugodni, ali će imati za cilj riješiti probleme koji vam otežavaju normalan život. Mozak će vam raditi punom parom, a komunikacija će biti izravna i iskrena pa se nećete morati bojati da će nešto ostati nedorečeno ili skriveno.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete pristupačniji i prijateljski raspoloženi, pa ćete se drage volje odazvati pozivu za izlazak. Vaš ljubavni život kreće uzlaznom putanjom. Znat ćete navesti partnera da prihvati vaše ideje i zamisli. Sporazumijevat ćete se bez mnogo riječi, uživati u zajedničkim trenucima i unaprijediti odnos.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Postat ćete zatvoreni prema okolini i umjesto da pričate o onome što osjećate, šutjet ćete i trpjeti ono što ne biste trebali. Pomislit ćete kako sve značajno prolazi pokraj vas, a da sami niste u mogućnosti baš ništa učiniti. Loše raspoloženje brzo će vas proći, pa ćete već u večernjim satima mnogo vedrije gledati na probleme.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zajednički trenuci provedeni s partnerom bit će vam dragocjeni, osobito ako se preko tjedna malo viđate. Društveni život bit će uzbudljiv. Očekuje vas dobar provod i zabava, osobito ako slavite nečiji rođendan ili želite skrenuti pozornost simpatije na sebe. Bavite li se kreativnim radom, neće vam nedostajati nadahnuća i motivacije.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaš će partner biti društven i sklon zabavi, a vi prilično povučeni u svoj svijet. Morat ćete uložiti mnogo energije kako biste prevladali karakterne razlike. Imunitet će vam biti u padu, dijelom i kao posljedica pretjeranog rada, ali i brige za sutrašnjicu. Bit ćete podložniji stresu pa ćete se lako prepuštati neraspoloženju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Povoljan Venerin utjecaj ističe vašu kreativnost i sposobnost uživanja u malim stvarima. Imat ćete mnogo prijatelja i uživati u izlascima. S partnerom će vas povezivati suptilne osjećajne spone. No više truda morat ćete ulagati u komunikaciju, kako ne bi došlo do sve većeg otuđenja i dosade u odnosu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Samozatajni ste i tek naizgled u stanju mirovanja; podsvijest će vam biti aktivna, a intuicija jaka. Privlačit će vas sve što je nedovoljno poznato i što iziskuje intelektualni angažman, pa ćete biti uspješni u aktivnostima istraživanja i prikupljanja teško dostupnih podataka. Na zdravlje pripazite, osobito na dišne putove!