Dnevni horoskop za subotu 14. veljače: Ovnu treba malo mira, Djevicama ide zavođenje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nespremnost na ustupke zaoštrit će prijateljski i ljubavni odnos. Tvrdoglavo ćete ostajati pri svome, iako znate da više možete izgubiti nego dobiti. Partner će vas neopravdano mučiti sumnjama u vašu vjernost. Nakon takvih zbivanja osjetan je pad energije, pa će vaša potreba za mirom biti istaknutija.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S mnogo energije posvetit ćete se onome što vas ispunjava. Bit ćete spretni u ostvarenju planova, a znatiželja će vas potaknuti na otkrivanje novih stvari. Više ćete čitati, biti otvoreniji za nove ideje i sretati ljude koji vam iz svoga iskustva mogu dati dragocjen savjet. Samci, netko će vam staviti do znanja da vas želi bolje upoznati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako ćete se dobro nositi sa zbivanjima, tražit ćete više mira. Najradije ćete uživati pijuckajući kavu u miru svoga doma, daleko od ljudi koji vas opterećuju. Bit ćete zasićeni razgovorima i nepoželjnim savjetima. Znat ćete što želite i na tome ćete raditi. Popodnevni počinak otklonit će prve simptome umora.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Psihički umor otežat će vam donošenje odluka ili ostvarenje planova. Mogli biste naići na zapreke, naći se u stisci s novcem ili nekim ishitrenim izjavama naljutiti partnera. Mlađi bi se mogli naći na meti udvarača, no po svemu sudeći neće biti riječ o osobi koja bi vas mogla zadovoljiti na dulje staze.

Foto: Sergey Tryapitsyn

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partneru će biti potrebna vaša blizina i pomoć oko kućanskih obaveza i djece. Nezaobilazna tema, novac i plaćanje računa i dalje će biti predmet rasprave, ali i dobrih rješenja i dogovora. Ako ste u vezi, trebat ćete novu energiju, više strasti i osjećaja. Ne pruži li vam partner ono što želite, potražit ćete to na drugoj strani.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete se žaliti na dosadu, ali ni na umor. Otkrivat ćete zanimanja za nova područja ili ljude. Postat ćete bliskiji s nekim ljudima, planirati zajedničke aktivnosti, izlaske i susrete. Slobodni će biti spretni u osvajanju osobe koja im se sviđa. Znat ćete započeti s temom koja će kod obje strane izazvati oduševljenje i dobru zabavu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Isključit ćete se iz svih društvenih događanja, kako bi razmislili o nekoj osobi ili situaciji. Mlađi će donositi bitne odluke, možda se i odseliti kako bi roditeljima dokazali svoju zrelost i samostalnost. Neki među vam zateći će se u društvu ljudima s kojima ne dijelite iste poglede na neka aktualna pitanja. Izbjegnite rasprave!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete oštroumni i primjećivati detalje koji će drugima promicati. Ako pripremate ispite, iskoristite odličnu koncentraciju za učenje – pamtit ćete bolje nego inače. Brinite o potrebama svoga tijela, bavite se tjelovježbom i izbjegavajte prijevozna sredstva. Češće šetnje činit će da se osjećate bolje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Koristit ćete svaki slobodan trenutak za čitanje, pisanje i kontakte sa osobama koje niste dugo vidjeli. Opuštat će vas neobavezne šetnje gradom te razgovor uz kavu s prijateljem s kojim možete otvoreno razgovarati. No vodite više računa o svojim izjavama ili načinu na koji se obraćate drugima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspoloženi ste za društvo, pa time i za ples i izlaske. Mlađi će u disco - klubu svojim plesnim pokretima biti u centru pozornosti. Neće vas držati mjesto i drugi će vas teško pratiti. Zračit ćete šarmom i samouvjerenošću. Pazite da u društvu ne izbrbljate intimne pojedinosti o nekome tko vam ih je rekao u povjerenju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavat ćete veća društva, a nećete se odazvati ni pozivima za izlazak. Najbolji mogući odmor za vas je čitanje zanimljive knjige, slušanje glazbe ili obično ležanje u krevetu. Neke među vama će čari flerta i ljubavne pustolovine prilično obuzeti, no ako ste vezani brakom ipak ćete zaključiti da je rizik prevelik.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Slobodno vrijeme nastojat ćete provesti aktivno i ispunjeno. S prijateljima ćete organizirati roštilj ili ćete s obitelji otputovati kod rodbine. Šetnje i boravak na svježem zraku najbolje će vam pomoći da se riješite stresa. Pozive za izlazak ne odbijajte, predstoji vam odlična zabava i zanimljivo poznanstvo.