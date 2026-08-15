Dnevni horoskop za subotu 15. kolovoza: Vaga je promjenjiva, Ribe razmislite što želite...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Istaknuta je vaša svestranost i radišnost. Umjesto u odmoru i zabavi, dan će vam proteći u aktivnosti i obavljanju različitih poslova. Komunikacija s partnerom bit će puna razumijevanja, pa iskoristite svaki trenutak za otvoren razgovor. Razjasnit ćete mnogo toga, čak se i dotaknuti osjetljivih tema koje ste oboje izbjegavali.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pođe li vam za rukom uspostaviti intimniji odnos s partnerom, shvatit ćete koliko vam to prednosti donosi. Vaš će se odnos učvrstiti, pa će osim riječi pomirenja pasti i dogovori oko zajedničke budućnosti. Izdvajat ćete se u društvu oštroumnim primjedbama, ali i šarmom i ljubaznošću. Imate li djece, u nečemu će vas razveseliti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Niste li bili iskreni prema partneru, sama isprika neće biti dovoljna. Druga će strana tražiti da se izjasnite i ne okolišate. Imat ćete osjećaj da neki članovi obitelji iskorištavaju vašu dobrotu. Ako ste žena, previše je obaveza palo na vaša pleća, a da tako ne ostane, morat ćete se izboriti za više svoga mira i slobodnog vremena.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Komunikativni ste i spremniji na opraštanja ili pomirenja. Bit ćete raspoloženi razgovarati o sebi, o svemu što vas muči te o dubljem smislu života. Dinamično proveden dan omogućit će vam da mirnije provedete večer. Planirate li putovanje ili posjet rodbini, bit ćete lijepo dočekani. Godit će vam njihova pažnja i gostoljubivost.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Uživat ćete u kavi s obitelji, posjećivati prijatelje i zanimati se za društvena događanja. Više pozornosti posvetit ćete izgledu, a žene će pomnije njegovati lice i kosu. Priuštite sebi najbolje, ali pritom uvažite i želje i potrebe najbližih. Zajedničkim snagama ostvarit ćete više, uz manje vremena i truda. Večer poziva na zagrljaje.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavna situacija činit će vam se složenijom nego što doista je. Razgovor s prijateljem otkrit će vam nešto što vam je promicalo. On će bolje procijeniti vašu situaciju i dati vam dobar savjet. Nastojte danas obaviti što više poslova, kako biste si osigurali mirnu nedjelju u kojoj ćete se moći na miru odmoriti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Raspoloženje će vam biti promjenjivo, a odnosi s drugima kretat će se iz jedne krajnosti u drugu: s jednima ćete se odlično slagati, a u druge razočarati. Neće vam biti sasvim jasno što partner očekuje od vas. Dajte mu jasno do znanja da ne možete čitati njegove želje, nego da vam mora verbalizirati svoje potrebe.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan će biti krcat obavezama, no dobro ćete se snalaziti. Neće vam nedostajati samopouzdanja i dobro ćete se osjećati u svojoj koži. Ne podcjenjujte svrhu odmora, ma koliko god se osjećali snažni i neumorni. Večer posvetite druženjima i zabavi, a osobito se mlađim pripadnicima znaka sprema uzbudljiv izlazak.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako vas čeka gomila kućnih poslova, uz dobru organizaciju i strpljenja većinu toga ćete stići napraviti. Kod nekih će snažni osjećaji utjecati na pomanjkanje unutarnje ravnoteže i odlučnosti, kao i na stvaranje posve krivih dojmova. Budite oprezni u razgovoru sa simpatijom ili partnerom – nespretno ćete se izražavati!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bavljenje sportskim aktivnostima, čitanje ili neki drugi vid zabave korisno će vam ispuniti slobodne sate. Bit ćete duhovno orijentirani i više se oslanjati na svoju intuiciju. Bijeg od nekih ljudi poštedjet će vas dosadnih razgovora. Nečiji kompliment ulit će vam novu sigurnost i potaknuti vas da započnete iskren razgovor.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nastojat ćete se držati po strani od društvenih zbivanja, a vrijeme provoditi najradije u razmišljanju, čitanju ili spavanju. Na ljubavnom planu bit ćete brzopleti. Nemojte biti nestrpljivi i ne požurujte zbivanja. Ostvarit će se ono što priželjkujete, ali tek onda kad druga strana sredi osobne intimne probleme.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Neke situacije ili odnosi zbunjivat će vas i oduzimati vam unutarnji mir. Razmislite što želite, osmislite plan akcije, ali se suzdržite od nepromišljenih poteza. Putovanje ili godišnji odmor proveden izvan mjesta u kojem živite, unijet će uzbuđenje u svakodnevicu. Iako ste umorni, za društvo ćete uvijek naći vremena, pa tako i večeras.