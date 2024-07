Dnevni horoskop za subotu 20. srpnja: Rak će imati probavnih tegoba, Ovan biti pun energije

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete puni energije pa pozitivno raspoloženje prenesite i na prijatelje. Imat ćete uspjeha u aktivnostima koje iziskuju pisanje, prikupljanje podataka i kontakte s ljudima. Očekuje vas donošenje bitne odluke na intimnom planu. Slobodni su nadomak poznanstva s osobom koja se kreće u vašem društvu, ali s kojom se površno poznajete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nepotrebno će vas mučiti sumnje u naklonost kolega, ali i u vlastite mogućnosti. Previše ćete se oslanjati na tuđe mišljenje, umjesto na svoje. Nedostajat će vam vremena da odradite gomilu obaveza koje vas očekuju, no nemojte sve raditi sami. Zaposlite kolege, a ako ste zatrpanim kućnim poslovima, zatražite partnera da pomogne.

Woman, tired and burnout after cleaning house, office or home with spray, chemical or sanitizer. Cleaner, gloves and table for domestic work, job or service take time to rest, breathe and relax | Foto: 123rf

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša će popularnost u društvu narasti, a osobe koje vas ogovaraju shvatiti da vam time uopće ne mogu naštetiti. Uživat ćete u druženju s ljudima, telefonskim razgovorima i kavama s kolegama. U ljubavi će se početi ostvarivati ono o čemu ste maštali, ali na teži način. Morat ćete strpljivo osvajati simpatiju.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Raspoloženje i samopouzdanje bit će vam promjenljivi. Kolege i druge vama bitne osobe izvan poslovne sredine u jednom će vam trenutku pružati maksimalnu potporu, a u drugom vas iznevjeriti. Nemir i napetost mogli bi vam prouzročiti probavne tegobe pa svaki slobodan trenutak provedite odmarajući se.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Povjerenje će biti ključno za kvalitetu međuljudskih, pogotovo ljubavnih odnosa, no njega će vam danas manjkati. Ne dramatizirajte zbog nesporazuma s partnerom. Iskrenim razgovorom sve ćete riješiti, a u mnogočemu će vam pomoći dobar Venerin utjecaj. Vodite računa s kim poslujete, kome se povjeravate i kako razgovarate.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poželjno je da se s ukućanima posavjetujete oko raspolaganja novcima, jer ćete sami biti nedovoljno objektivni. Razveselit će vas vijest da ste dobili zeleno svjetlo za ostvarenje vašeg plana. Riješit ćete problem financijske prirode ili mirovinskog osiguranja. Osoba do koje vam je stalo, spremna je prihvatiti vaše uvjete i prilagoditi se.

Foto: canva ilustracija

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Puni ste samopouzdanja i pozitivne energije. Pokuša li vas netko isprovocirati, nećete se dati uvući u raspravu. Nećete pogriješiti usmjerite li snage na ljubavni život. Povoljni Mjesečev položaj dat će vam potrebnu dozu šarma i snalažljivosti, pa ćete se uspješno približiti osobi u koju ste potajno zaljubljeni.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prihvatite se posla i ozbiljnije shvatite promjene koje se događaju u vašoj radnoj sredini. Merkurov položaj donosi mnogo nedorečenih i zbunjujućih vijesti. Pazite što govorite i kome vjerujete. Ljubavni partner iskazivat će ljubomoru. Posumnjat će u vašu vjernost pa je lako moguće da se porječkate.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Na poslu ćete se iskazati kreativnošću i originalnošću, pa ćete svaki problem riješiti u rekordnom roku. Uživat ćete u izazovima te rado prihvaćati i najkompliciranije zadatke. Sreća će vas pratiti i u ljubavi. Pristupite li osobi koja vam se sviđa, ostavit ćete odličan dojam i navesti je da vas poželi opet vidjeti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Raščistit ćete s dvojbama i prepustiti se zbivanjima bez opterećenja. Na pomolu su nova poznanstva, a prilike za ljubavne početke sve više se povećavaju. Novčana situacija bit će neizvjesna. Morat ćete se snalaziti na razne načine kako biste podmirili troškove i ispunili prohtjeve ukućana, osobito djece.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete pribrani i snalažljivi u rješavanju problema. Mogli biste obaviti povoljnu kupnju namještaja ili automobila. Lakoća s kojom osvajate tuđe simpatije, priskrbit će vam saveznike tamo gdje ih se niste nadali pronaći. Unatoč povremenim razmiricama vaša ljubavna veza je stabilna. Dajte partneru dovoljno slobode.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zbog nepovoljnog Mjesečevog utjecaja bit ćete osjetljivi. Nerazjašnjene ljubavne ili poslovne situacije počinju se rješavati pa unatoč stresu kojem ste izloženi, uviđate gdje ste i što vam je činiti. Prema partneru budite potpuno otvoreni. Druga će strana cijeniti vašu izravnost, makar mu rekli nešto što će ga zaboljeti.