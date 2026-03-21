Dnevni horoskop za subotu 21. ožujka: Rak rješava ljubavna pitanja, Lav uspijeva u naumu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Oni koji su u braku kovat će planove za budućnost ili ih konkretizirati. Ovaj put neće sve ostati samo na riječima - dogovori će se provoditi u djelo, na što će vas potaknuti i objektivne okolnosti. Osjećajnije ćete reagirati na zbivanja koja vas inače ostavljaju ravnodušnima. Skladan ljubavni život ulijeva vam novo samopouzdanje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Sumnjat ćete u partnerovu vjernost, ali mu to nećete pokazati. Flert će biti vaš lijek za brige i loše raspoloženje. Pazite samo da ne prekoračite granice i upustite se u nešto zbog čega ćete poslije imati velikih problema. Osjećate li zdravstvene tegobe, ne odgađajte posjet liječniku. Brinite o sebi!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Iako će vam se činiti da zarade ne prate ritam uloženih napora, uskoro ćete se uvjeriti u suprotno. U potrazi za kvalitetno ispunjenim slobodnim vremenom mogli biste upisati i tečaj plesa, slikanja ili zaključiti da je krajnje vrijeme da unaprijedite svoje hobije. Vaše je raspoloženje zarazno pa će prijatelji uživati u razgovoru s vama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete rješavati ljubavna pitanja. Budući da ćete biti izloženi povećanim zahtjevima na poslu, nećete im se moći posvetiti u dovoljnoj mjeri. Partner će vam zamjerati zbog toga, ne shvaćajući vašu situaciju. Ni vama neće polaziti za rukom predočiti je na primjeren način, pa će dan proteći u trzavicama.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspjet ćete u svojim naumima, ponajviše onima koji se tiču obrazovanja, putovanja i aktivnosti koje iziskuju originalnost i hrabrost. Ne dopustite da vas uplaše zapreke i ograničenja, jer će vas motivirati da date najviše od sebe i osmislite učinkovitije načine njihovog nadvladavanja. Vodite računa o tome da ne kasnite na dogovore.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Zapleti i odgode bit će vezani uz druge ljude. Možda ćete otkazati putovanje ili odustati od dogovora s nekime. Nemojte komentirati postupke bliskih osoba i nemojte otkrivati tuđe tajne. Mogli biste dvojiti oko poziva za večerašnje druženje, ali ćete biti ugodno iznenađeni dobrim društvom i odličnim provodom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne očekujte od partnera previše razumijevanja, no to ne znači da vas on ne voli. Možda danas nije njegov dan ili je preopterećen poslovnim problemima. Ne uzimajte to previše ka srcu, nego mu pomognite i uputite pokoju lijepu riječ potpore. Imat ćete priliku pomoći bliskoj osobi da riješi privatne probleme.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osoba koja se neće slagati s vašim poslovnim idejama neće vam moći naštetiti. Osim što ćete se znati izboriti za mišljenje i vaš šef dat će vam potrebnu potporu. Sukobi mišljenja i različitost stavova između vas i partnera neće vas udaljiti nego dodatno zbližiti. Nakon svađe uslijedit će strastvena pomirenja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako se zbivanja neće odvijati na način na koji ste navikli, prepustite im se bez otpora. Na vašoj su strani minuli rad i stečena znanja. Nemojte se čuditi svojim uspjesima jer su u potpunosti zasluženi. Bavite li se pisanjem, skladanjem ili slikanjem prepustit ćete se naletu inspiracije.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Preuveličavat ćete probleme i s manje strasti uživati u pozitivnim situacijama. Vaše promjene raspoloženja partner će shvatiti kao gubitak zanimanja za njega. Dokažite mu suprotno i djelima i riječima. Bude li vas mučila glavobolja ili nesanica, možda biste na počinak trebali krenuti ranije nego inače.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ako ste dugo potiskivali osjećaje prema nekom tko vas nije zamjećivao, njegov iznenadni interes za vas ugodno će vas iznenaditi. U brakovima je moguć veseli obiteljski događaj, primjerice trudnoća ili uspješno rješavanje stambenog pitanja. Manji trošak koji slijedi neće ozbiljnije uzdrmati vaš kućni proračun.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Razmišljat ćete o iznajmljivanju nekretnina ili primiti pozitivne financijske vijesti. Odnos s partnerom je zreliji, a vaše namjere da s njime savijete obiteljsko gnijezdo itekako su ostvarljive. Ribe koje su u braku bavit će se mišlju o povećanju životnog prostora i razmatrati najpovoljnije kredite.