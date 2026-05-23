Pročitajte dnevni horoskop za subotu 23. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za subotu 23. svibnja: Ovan je veseo i strpljiv, Rak je u užurbanom ritmu...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete veselog raspoloženja. Iako će vas ukućani zamarati svojim jadikovkama a životni stavovi prijatelja živcirati, bit ćete dovoljno strpljivi da ih barem pokušate razumjeti. Zaljubljeni će željno iščekivati telefonski poziv, pa nije isključeno da večer provedete u nečijem zagrljaju. Neke očekuje luda zabava na tulumu.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Osjetit ćete da se u vama nakuplja negativna energija. Možda je previše poslova palo na vaša leđa pa ste umorni. Preko volje ćete se posvetiti kućanskim obavezama, a djeca će iskazivati izraženiji neposluh. No prema večeri tjeskoba i loše raspoloženje će popuštati, pa će se vratiti vaši optimizam i motivacija.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Na mobitel će vam pristizati mnogo SMS poruka, pa nećete svima moći izaći ususret kada vas budu pozivali van. Znat ćete svakog poslušati i dati dobar savjet. Takve će osobine najviše koristiti vašim bližnjima, koji će se u velikoj mjeri oslanjati na vas. Provodite li dan izvan kuće, prilagodite odjeću vremenskim uvjetima.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Mogli biste ostvariti povoljnu kupnju nečeg što dugo priželjkujete imati. Mnogima će dan proteći u užurbanom ritmu. Mogli biste posjetiti rodbinu i pritom se dobro zabaviti. Nađete li se u društvu, netko će diskretno naslutiti da mu se sviđate. Ako ste roditelj, posvetite djeci više vremena - provedite dan onako kako oni žele.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete radoznali i usvajati nove informacije, a u razgovorima s ljudima dolazit ćete do korisnih podataka. Djelovat ćete pristupačno, pa će vam mnogi spontano prilaziti. Mogli biste sklopiti poznanstvo koje će voditi u čvrsto prijateljstvo. Ako ste zaljubljeni, ne oklijevajte to staviti do znanja. Povucite prvi potez, isplatit će vam se.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Neće vam biti do druženja. Ako ste iza sebe ostavili naporan tjedan, neće ni čuditi vaša potreba da budete malo sami. Nećete pogriješiti ako odustanete od izlazaka ili odlaska nekome u goste. Ako ste odlučili dio dana posvetiti intelektualnom poslu, neka to budu rani jutarnji ili večernji sati. Tada će vam koncentracija biti najbolja.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Izvrsno ćete se provesti u posjeti prijateljima ili rodbini. Uživat ćete u izrazima pažnje i naklonosti kojima će vas zasipati. Postat ćete svjesni svoje senzualnosti, privlačnosti i općenito dojma kojeg ostavljate na druge ljude. S partnerom ćete izgladiti razmirice s lakoćom koja će i vas same začuditi.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Oslobodite se utjecaja okoline, pokušajte spoznati što vama treba. Dopustite si objektivan odmak od situacija i okolnosti te u miru razmislite o svojim propustima. Večernji izlazak mogao bi uvesti u vaš život osobu koja će vam postati dobar prijatelj, a možda i nešto više od toga. Neki će biti obuzeti mislima o poslovnim problemima.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Osjećat ćete se energično i puni samopouzdanja. Izbjegavat ćete isprazna druženja, a birati one osobe s kojima je ugodan razgovor zajamčen. Mogli biste primiti ponudu za putovanje ili na neko vrijeme boraviti u drugom gradu. Imat ćete uspjeha u zavođenju i pri sklapanju novih poznanstava, osobito ako ste negdje na plesu.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Odnosi s nekim osobama kao da su izgubili smisao. Ne dopustite da vas pojedinci iskorištavaju, čak i ako su to osobe iz vaše neposredne blizine. Nepotrebna filozofiranja i rasprave mogle bi štetiti bračnom odnosu. Dan nije povoljan za razgovore jer će vam nedostajati strpljenja, a partneru smisla za ustupke.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Iako ste u dobroj tjelesnoj formi, osjećajno ste ranjivi. Nepovjerenje u ljubavnoj vezi nastat će dijelom i zbog neriješenih situacija iz vaše prošlosti. Predugo prešućujete ono što vas nagriza pa izbjegavate razgovor u četiri oka u strahu pred istinom. No kada se s time suočite, znat ćete da je samo trebalo napraviti prvi korak.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2
Kućne poslove obavite tijekom jutra, kako biste ostatak dana mogli posvetiti sebi i prijateljima. Pozove li vas društvo na večernji izlazak, nemojte ih odbiti zbog nekih sporednih stvari. Brzo ćete se opustiti i shvatiti da su teme za razgovor ležerne i baš po vašem ukusu. Imate li nesanicu, odagnajte je šalicom toplog čaja.
