Dnevni horoskop za subotu 23. svibnja: Ovan je veseo i strpljiv, Rak je u užurbanom ritmu...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 23. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete veselog raspoloženja. Iako će vas ukućani zamarati svojim jadikovkama a životni stavovi prijatelja živcirati, bit ćete dovoljno strpljivi da ih barem pokušate razumjeti. Zaljubljeni će željno iščekivati telefonski poziv, pa nije isključeno da večer provedete u nečijem zagrljaju. Neke očekuje luda zabava na tulumu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Osjetit ćete da se u vama nakuplja negativna energija. Možda je previše poslova palo na vaša leđa pa ste umorni. Preko volje ćete se posvetiti kućanskim obavezama, a djeca će iskazivati izraženiji neposluh. No prema večeri tjeskoba i loše raspoloženje će popuštati, pa će se vratiti vaši optimizam i motivacija.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Na mobitel će vam pristizati mnogo SMS poruka, pa nećete svima moći izaći ususret kada vas budu pozivali van. Znat ćete svakog poslušati i dati dobar savjet. Takve će osobine najviše koristiti vašim bližnjima, koji će se u velikoj mjeri oslanjati na vas. Provodite li dan izvan kuće, prilagodite odjeću vremenskim uvjetima.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Mogli biste ostvariti povoljnu kupnju nečeg što dugo priželjkujete imati. Mnogima će dan proteći u užurbanom ritmu. Mogli biste posjetiti rodbinu i pritom se dobro zabaviti. Nađete li se u društvu, netko će diskretno naslutiti da mu se sviđate. Ako ste roditelj, posvetite djeci više vremena - provedite dan onako kako oni žele.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete radoznali i usvajati nove informacije, a u razgovorima s ljudima dolazit ćete do korisnih podataka. Djelovat ćete pristupačno, pa će vam mnogi spontano prilaziti. Mogli biste sklopiti poznanstvo koje će voditi u čvrsto prijateljstvo. Ako ste zaljubljeni, ne oklijevajte to staviti do znanja. Povucite prvi potez, isplatit će vam se.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Neće vam biti do druženja. Ako ste iza sebe ostavili naporan tjedan, neće ni čuditi vaša potreba da budete malo sami. Nećete pogriješiti ako odustanete od izlazaka ili odlaska nekome u goste. Ako ste odlučili dio dana posvetiti intelektualnom poslu, neka to budu rani jutarnji ili večernji sati. Tada će vam koncentracija biti najbolja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Izvrsno ćete se provesti u posjeti prijateljima ili rodbini. Uživat ćete u izrazima pažnje i naklonosti kojima će vas zasipati. Postat ćete svjesni svoje senzualnosti, privlačnosti i općenito dojma kojeg ostavljate na druge ljude. S partnerom ćete izgladiti razmirice s lakoćom koja će i vas same začuditi.

Foto: Dasha Petrenko
Foto: Dasha Petrenko

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Oslobodite se utjecaja okoline, pokušajte spoznati što vama treba. Dopustite si objektivan odmak od situacija i okolnosti te u miru razmislite o svojim propustima. Večernji izlazak mogao bi uvesti u vaš život osobu koja će vam postati dobar prijatelj, a možda i nešto više od toga. Neki će biti obuzeti mislima o poslovnim problemima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Osjećat ćete se energično i puni samopouzdanja. Izbjegavat ćete isprazna druženja, a birati one osobe s kojima je ugodan razgovor zajamčen. Mogli biste primiti ponudu za putovanje ili na neko vrijeme boraviti u drugom gradu. Imat ćete uspjeha u zavođenju i pri sklapanju novih poznanstava, osobito ako ste negdje na plesu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Odnosi s nekim osobama kao da su izgubili smisao. Ne dopustite da vas pojedinci iskorištavaju, čak i ako su to osobe iz vaše neposredne blizine. Nepotrebna filozofiranja i rasprave mogle bi štetiti bračnom odnosu. Dan nije povoljan za razgovore jer će vam nedostajati strpljenja, a partneru smisla za ustupke.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Iako ste u dobroj tjelesnoj formi, osjećajno ste ranjivi. Nepovjerenje u ljubavnoj vezi nastat će dijelom i zbog neriješenih situacija iz vaše prošlosti. Predugo prešućujete ono što vas nagriza pa izbjegavate razgovor u četiri oka u strahu pred istinom. No kada se s time suočite, znat ćete da je samo trebalo napraviti prvi korak.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Kućne poslove obavite tijekom jutra, kako biste ostatak dana mogli posvetiti sebi i prijateljima. Pozove li vas društvo na večernji izlazak, nemojte ih odbiti zbog nekih sporednih stvari. Brzo ćete se opustiti i shvatiti da su teme za razgovor ležerne i baš po vašem ukusu. Imate li nesanicu, odagnajte je šalicom toplog čaja.

