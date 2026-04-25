Dnevni horoskop za subotu 25. travnja: Vaga uživa u malim stvarima, Lav je odgovoran...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete osjećaj za mjeru i pravi trenutak. Dobro ćete savjetovati prijatelja, čiju ćete problematičnu situaciju savršeno analizirati. Bit će vam zahvalan na pruženoj pomoći. Posvetite dan voljenima, osobito djeci. Izvedite ih u šetnju ili se posvetite zajedničkim aktivnostima. Upriličite susret s prijateljima ili posjetite dragu osobu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neodlučnost ili preosjetljivost bit će zapreka na putu do cilja. Odvažite se uraditi ono što se od vas očekuje, unatoč sumnjama u pozitivni ishod. Bit ćete skloni pogrešno tumačiti nečije riječi ili namjere. Slično će se događati i s partnerom, ali i roditeljima. Njihove savjete doživljavat ćete napornima i nepotrebnima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bilo bi uputno da se više angažirate na područjima koja još morate dovesti u red, što će vam danas bez teškoća polaziti za rukom. Osjećajno ćete živnuti pa će većina odnosa i veza doživjeti preporod, a vi biti željni ljubavne romantike. Neki će ući u vezu sa simpatijom iz susjedstva ili s nekim iz davnih školskih dana.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Imat ćete napete odnose s ukućanima, osobito ako ste mlađi. Večer obećava više sklada, pa se za dana nastojite odmoriti kako biste se pripremili za večernji izlazak. Događaji vezani uz ljubav obilovat će strastima i romantikom. Usprkos tome, potpuno zadovoljstvo će vam izmicati. No uskoro ćete dobiti odgovor koji očekujete.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odgovorno ponašanje i skrb za bližnje odlike su koje će krasiti vaše odnose s bliskim osobama. Odnos s partnerom bit će stabilan. Osjećaji će biti snažni, a dobro ćete se slagati i na planu zabave i izlazaka. Njegov optimizam bit će zarazan pa ćete se uz njega osjećati smireno i zadovoljno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Slobodno vrijeme radije ćete provoditi u samoći, možda s dobrom knjigom u ruci ili u telefonskom razgovoru s intimno bliskom osobom. No malo toga će se odvijati po planu. Taman kada se udubite u čitanje, na vrata će vam pokucati gosti koje biste najradije izbjegli. No njihova spontanost brzo će otopiti vašu mrzovolju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uživat ćete u malim stvarima, kavi s prijateljima, a osobito u pripremi večere za simpatiju. Bit ćete uvjerljivi i ostavljati dobar dojam na okolinu. Osobe koje vam nisu bile naklonjene promijenit će mišljenje o vama, a mogli biste se pomiriti s prijateljem do kojeg vam je jako stalo. Večernji izlazak premetnut će se u ludu zabavu!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neće vam poći za rukom osigurati dan odmora. Primat ćete goste, nadvikivati se s djecom ili pokušati objasniti ukućanima da ne možete stalno spremati za njima. Tvrdoglavost i ljubomora predstavljat će smetnju osjećajnom skladu. Bit ćete nestrpljivi pa će ljubavne iskre dovoditi do rasprava. Večernji sati donose više mira.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izvrsno ćete se snalaziti u novim situacijama. Obnovit ćete kontakt s prijateljima i poznanicima iz drugog grada ili inozemstva, biti nemirni i željni promjena. Želite li svojoj vezi udahnuti više uzbuđenja, intenzivirajte društveni život. Izlasci, putovanja i druženje s prijateljima zasigurno će osvježiti i vaš odnos.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Planeti vas usmjeravaju na rješavanje obiteljskih i bračnih problema. Nužni su ustupci, a nerijetko će i partner prigovarati zbog vašeg izbjegavanja odgovornosti. Iako ćete se truditi zadržati kontrolu i ovladati svojim reakcijama, vaše će ga riječi i komentari izbacivati iz takta pa nisu isključene prepirke i veće svađe.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Cjepidlačenje i nervoza narušavat će šanse za ostvarenje sretne i skladne veze. S obzirom na položaj planeta, uvjeti postoje, pa je ova današnja kriza ipak samo prolazna bura. Potrudite se smanjiti prevelika očekivanja, a osobito bi vaša ljubomora na partnera mogla djelovati demotivirajuće. Smatrat će da mu dovoljno ne vjerujete.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Izlazak s prijateljima okupit će vas u veselom društvu. Osjetit ćete potrebu da se nametnete ili nekoga osvojite, možda obnovite vezu iz prošlosti ili napokon prihvatite jednu ljubavnu ponudu. Više pozornosti posvetit ćete svome izgledu i zdravstvenim navikama. Zaposleni bi se mogli naći u vrtlogu promjena na radnom mjestu,