Dnevni horoskop za subotu 25. travnja: Vaga uživa u malim stvarima, Lav je odgovoran...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za subotu 25. travnja: Vaga uživa u malim stvarima, Lav je odgovoran...
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 25. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Imat ćete osjećaj za mjeru i pravi trenutak. Dobro ćete savjetovati prijatelja, čiju ćete problematičnu situaciju savršeno analizirati. Bit će vam zahvalan na pruženoj pomoći. Posvetite dan voljenima, osobito djeci. Izvedite ih u šetnju ili se posvetite zajedničkim aktivnostima. Upriličite susret s prijateljima ili posjetite dragu osobu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Neodlučnost ili preosjetljivost bit će zapreka na putu do cilja. Odvažite se uraditi ono što se od vas očekuje, unatoč sumnjama u pozitivni ishod. Bit ćete skloni pogrešno tumačiti nečije riječi ili namjere. Slično će se događati i s partnerom, ali i roditeljima. Njihove savjete doživljavat ćete napornima i nepotrebnima.

TKO JE NAJDRAMATIČNIJI? Rang lista najmanje i najviše ljubomornih znakova Zodijaka
Rang lista najmanje i najviše ljubomornih znakova Zodijaka

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Bilo bi uputno da se više angažirate na područjima koja još morate dovesti u red, što će vam danas bez teškoća polaziti za rukom. Osjećajno ćete živnuti pa će većina odnosa i veza doživjeti preporod, a vi biti željni ljubavne romantike. Neki će ući u vezu sa simpatijom iz susjedstva ili s nekim iz davnih školskih dana.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Imat ćete napete odnose s ukućanima, osobito ako ste mlađi. Večer obećava više sklada, pa se za dana nastojite odmoriti kako biste se pripremili za večernji izlazak. Događaji vezani uz ljubav obilovat će strastima i romantikom. Usprkos tome, potpuno zadovoljstvo će vam izmicati. No uskoro ćete dobiti odgovor koji očekujete.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Odgovorno ponašanje i skrb za bližnje odlike su koje će krasiti vaše odnose s bliskim osobama. Odnos s partnerom bit će stabilan. Osjećaji će biti snažni, a dobro ćete se slagati i na planu zabave i izlazaka. Njegov optimizam bit će zarazan pa ćete se uz njega osjećati smireno i zadovoljno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Slobodno vrijeme radije ćete provoditi u samoći, možda s dobrom knjigom u ruci ili u telefonskom razgovoru s intimno bliskom osobom. No malo toga će se odvijati po planu. Taman kada se udubite u čitanje, na vrata će vam pokucati gosti koje biste najradije izbjegli. No njihova spontanost brzo će otopiti vašu mrzovolju.

DVA SU ZASTRAŠUJUĆA Zbog čega vas se boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Lav napada
Zbog čega vas se boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Lav napada

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Uživat ćete u malim stvarima, kavi s prijateljima, a osobito u pripremi večere za simpatiju. Bit ćete uvjerljivi i ostavljati dobar dojam na okolinu. Osobe koje vam nisu bile naklonjene promijenit će mišljenje o vama, a mogli biste se pomiriti s prijateljem do kojeg vam je jako stalo. Večernji izlazak premetnut će se u ludu zabavu!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Neće vam poći za rukom osigurati dan odmora. Primat ćete goste, nadvikivati se s djecom ili pokušati objasniti ukućanima da ne možete stalno spremati za njima. Tvrdoglavost i ljubomora predstavljat će smetnju osjećajnom skladu. Bit ćete nestrpljivi pa će ljubavne iskre dovoditi do rasprava. Večernji sati donose više mira.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Izvrsno ćete se snalaziti u novim situacijama. Obnovit ćete kontakt s prijateljima i poznanicima iz drugog grada ili inozemstva, biti nemirni i željni promjena. Želite li svojoj vezi udahnuti više uzbuđenja, intenzivirajte društveni život. Izlasci, putovanja i druženje s prijateljima zasigurno će osvježiti i vaš odnos.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Planeti vas usmjeravaju na rješavanje obiteljskih i bračnih problema. Nužni su ustupci, a nerijetko će i partner prigovarati zbog vašeg izbjegavanja odgovornosti. Iako ćete se truditi zadržati kontrolu i ovladati svojim reakcijama, vaše će ga riječi i komentari izbacivati iz takta pa nisu isključene prepirke i veće svađe.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Cjepidlačenje i nervoza narušavat će šanse za ostvarenje sretne i skladne veze. S obzirom na položaj planeta, uvjeti postoje, pa je ova današnja kriza ipak samo prolazna bura. Potrudite se smanjiti prevelika očekivanja, a osobito bi vaša ljubomora na partnera mogla djelovati demotivirajuće. Smatrat će da mu dovoljno ne vjerujete.

PRAVI PARTIBREJKERI Stalno su zaključani doma i ne vole nigdje izlaziti: Ovo su najdosadniji znakovi Zodijaka
Stalno su zaključani doma i ne vole nigdje izlaziti: Ovo su najdosadniji znakovi Zodijaka

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Izlazak s prijateljima okupit će vas u veselom društvu. Osjetit ćete potrebu da se nametnete ili nekoga osvojite, možda obnovite vezu iz prošlosti ili napokon prihvatite jednu ljubavnu ponudu. Više pozornosti posvetit ćete svome izgledu i zdravstvenim navikama. Zaposleni bi se mogli naći u vrtlogu promjena na radnom mjestu,

Komentari 0
Najbolji prijatelji po horoskopu: Bik i Djevica, Škorpion i Riba...
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Najbolji prijatelji po horoskopu: Bik i Djevica, Škorpion i Riba...

Astrolozi su prema karakternim osobinama svih znakova Zodijaka zaključili koji si znakovi najbolje odgovaraju kao prijatelji. Recite nam u komentarima, prema vašem iskustvu, jesu li pogodili
10 stvari koje svi muškarci mrze čuti, čak i od žene koju jako vole
'FRKA I PANIKA'

10 stvari koje svi muškarci mrze čuti, čak i od žene koju jako vole

I dok žene neke rečenice koriste svakodnevno, one muškarcima mogu biti znak za uzbunu jer ponekad mogu postati uvod u svađu ili prozivanje njega da je nešto krivo napravio
Ovo je najbolja i najgora hrana za zdravlje i funkciju bubrega
POPIS NAMIRNICA

Ovo je najbolja i najgora hrana za zdravlje i funkciju bubrega

Bubrezi su među najvažnijim organima u našem tijelu, a glavni im je zadatak izlučivanje štetnih tvari iz organizma. Zato je važno osigurati im najkvalitetnije namirnice kako bi što dulje bili zdravi

