Dnevni horoskop za subotu 31. siječnja: Vaga je osjetljiva, Riba uživa u zanimljivom razgovoru

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Previše pozornosti polagat ćete na ono što drugi misle, umjesto da se pozabavite sobom i onime što vama nedostaje. Partner će biti inicijator zbivanja, ali bez uspjeha. Njegovi pokušaji da vas se razveseli na kraju će vam ići na živce, pa umjesto da pozitivno reagirate na njegova nastojanja, još ćete se i posvađati.



POGLEDAJ VIDEO:



Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuje vas mnogo razgovora, SMS poruka i raznih prijedloga od strane prijatelja. Nećete pogriješiti ako negdje otputujete jer vam je promjena potrebna. Ako ste zbog posla ili drugih obaveza zanemarili bližnje, nastojte ovaj vikend udovoljiti njihovim potrebama. Oni koji su za upravljačem, neka oprezno voze!



Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste se probudili mrzovoljni, uz malo truda i dobre volje brzo ćete zaboraviti na neraspoloženje, a u tome će vam pomoći i članovi obitelji. Prihvatite poziv za druženje ili pozovite drage ljude u svoj dom. Ne dopustite da vam loša novčana situacija pokvari raspoloženje jer stanje nije dugoročno.



Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Samoću ćete teško podnositi. Zaželjet ćete se društva, smijeha i veselog ugođaja. U svojem ćete domu rado ugostiti prijatelje. Dobro raspoloženi, nasmijavat ćete društvo i članove obitelji. U dobrom ste ljubavnom razdoblju, a današnji Mjesečev prelazak vašim znakom učinit će vas posebno privlačnima i šarmantnima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sve nepovoljne okolnosti i situacije možete prevladati tako što ćete pokazati više sluha i razumijevanja za partnerove potrebe. Stariji član obitelji vas sputava u djelovanju, odlukama i samostalnosti. Ovo će najviše biti izraženo kod mlađih, pred kojima su dani odluka. Mogli biste prelistavati oglase u potrazi za stanom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Sputavanjem strasti i osjećaja upadat ćete u tjeskobna stanja. Ako ste u nekog zaljubljeni, a osjećaji vam nisu uzvraćeni, pokušajte dogovoriti susret sa simpatijom pod maskom prijateljstva. Tako ćete najbolje znati imate li šansi kod druge strane ili ne. Večer provedena u društvu obećava vam iznimne trenutke zabave.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne želite li da vaša veza izgubi na stabilnosti, ponašajte se odgovornije prema partneru. Bit ćete osjetljivi pa ćete na njegove dobronamjerne savjete burno reagirati. Riješite dvojbe iskrenim razgovorom, recite što vas tišti. Možda nećete odmah polučiti uspjeh, ali ćete postići da se partner zamisli nad vašim riječima.

Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljudi će vam biti skloni i nećete se osjećati osamljenima. No mogli bi vas ometati u trenucima kada želite pridrijemati ili odmoriti. Ako ste slobodni, ne propustite priliku za poznanstvo koje bi moglo prerasti u nešto više. Uživat ćete u društvu prijatelja. Bit ćete spremni na sve samo da što bolje iskoristite slobodnu večer.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se umorno pa će vas iscrpljivati odnosi s bližnjima. Provedite miran dan u društvu ukućana i posvetite se omiljenim aktivnostima. Budite tolerantniji prema prijateljima, jer malo će trebati pa da se s nekim posvađate. Ljude ćete čitati kao otvorenu knjigu, pa će mnogi biti iznenađeni vašom oštroumnošću.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog teškoća u komunikaciji i prometu gubit ćete živce, osobito u jutarnjim satima. Organizirajte dan tako da se usredotočite samo na ono bitno i neodgodivo. U mirnom poslijepodnevnom opuštanju prekidat će vas telefonska zvonjava, a nije isključeno ni da dobijete goste čije vam je društvo posebno dosadno.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 2

Mogući su trenuci umora pa se ne prihvaćajte težih fizičkih radova. Prekoračite li granice vlastite izdržljivosti, večer ćete dočekati potpuno iscrpljeni. Obitelj će vam zamjerati na prečestom izbivanju, no želja da budete sa svojim društvom, bit će jača. Ipak pripazite da ne sjedate za upravljač ako ste previše popili.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u zanimljivim razgovorima i večernjem izlasku. Netko će vam se udvarati. Vaša reakcija uvjerit će drugu stranu da ste vrijedni truda. Osoba koja vam se sviđa dat će vam do znanja da želi s vama ozbiljno popričati. Pristanite na razgovor jer ćete čuti baš ono o čemu danima sanjarite.



Foto: PROFIMEDIA