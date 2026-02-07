Pročitajte dnevni horoskop za subotu 7. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za subotu 7. veljače: Ovan je svadljiv, Blizanci iskoristite potencijal...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Bit ćete svadljivi i nemirni, osobito ako već od nekoga dugo podnosite nepravdu. Izbjegavajte ljude koje vam ne ulijevaju povjerenje i ne pričajte o sebi površnim poznanicima. Pogrešnom taktikom i drskošću nepotrebno ugrožavate sklad veze. Partner će vam prigovoriti, ali njegove riječi neće dopirati do vas.
POGLEDAJ VIDEO: horoskop
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
U središte zbivanja bit će vaše zdravstvene navike i obiteljske okolnosti. Ovo posljednje iziskivat će veću posvećenost i nagnati da još jednom odvažete odluke kojima unosite bitne promjene u dosadašnji način života. Ako ste pred pokretanjem zajedničkog posla, neke preinake ili reorganizacija bit će nužni kako biste se uskladili.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Znat ćete kad nešto treba prešutjeti, povući se i ostaviti dojam staložene osobe. Iskoristite unutarnji potencijal i snagu. Razmislite koji su vam prioriteti u životu, jer je pravo vrijeme za promjene. Dobar Mjesečev utjecaj bit će zaslužan za dinamičnu i strastvenu komunikaciju s partnerom te nove ljubavne prilike za slobodne.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 1
Obiteljski odnosi i sve što je vezano uz nekretnine i mjesto boravka, zahtijevat će više pozornosti. Mogli biste razmišljati o selidbi. Sve ćete shvaćati preozbiljno. Pokušajte se opustiti i ne hvatati sugovornika za svaku riječ. Ne mučite svoje tijelo rigoroznim dijetama. Neka vam zdravlje bude važnije od vanjskog izgleda.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Slobodni će prepoznati nečije kvalitete koje su im prije promicale pa će se truditi tu osobu osvojiti. Ako ste u braku ili vezi partner će vam biti velik oslonac - njegovi savjeti pomoći će vam da donesete mnoge odluke. Odnosi s rodbinom bit će osjetljivi. Suzdržite se od zajedljivih komentara u njihovoj blizini.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Bojat ćete se neizvjesne financijske situacije. Shvatit ćete da niste najmudrije raspolagali s novcem, no nije kasno da uvedete više reda. Poradite na svojim reakcijama koje mogu biti neprikladne značaju situacije u kojoj se događaju. Pribrano poslušajte partnera ili djecu, bez obzira čime vas ljutili ili živcirali.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Dan biste mogli posvetiti uređenju svoga doma pa ćete krenuti u kupnji ukrasnih stvari. Vodit ćete računa o drugima, osobito starijim članovima rodbine i susjedima. Ljubavni život bit će vaša najveća motivacija. Mogli biste započeti ljubavnu vezu sa zrelom osobom. Zauzeti će uživati u partnerovoj pažnji i razumijevanju.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3
Što više budete na miru ili u poznatom okruženju, bolje ćete se osjećati i jasnije razmišljati. Ako nešto ne uspijete sami učiniti, pronaći će se netko spreman i sposoban pružiti vam pomoć. Partner će vas neugodno iznenaditi skrivanjem nekih svojih problema. Nemojte se tome čuditi, jer ni vi niste otvoreni prema njemu.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Bit ćete odlično raspoloženi i uživati u malim stvarima. Partner će vam ići na ruku, a slobodnim Strijelcima otvarat će se nove prilike. Prijatelji vas neće puštati na miru, nagovarat će vas na izlazak. Prihvatite njihov poziv - osim što ćete se odlično zabaviti, mogli biste upoznati nekog tko će vam se odmah svidjeti.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Bit ćete otresiti prema okolini, povlačiti se u sebe i tražiti neki miran kutak u kojem možete razmisliti o budućnosti. Mogli biste zanemariti partnera, a da toga niste ni svjesni. Pogrešno ćete protumačiti neke njegove riječi ili postupke. Umjesto da se sažalijevate, smognite snage za otvoren i iskren razgovor.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Mnogo energije ulagat ćete u društveni život, razvijajući veze i poznanstva s osobama koje bi vama mogle biti od koristi. Izlazit ćete na mjesta gdje se skupljaju ljudi vama sličnih hobija ili zvanja. S prijateljem ćete raspravljati o njegovim životnim problemima. Zahvaljujući vašoj oštroumnosti, bit će mu jasnije u čemu griješi.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 3
Obuzet će vas želja za promjenama. Nećete podnositi dosadu, ponavljanje istih stvari i tapkanje na mjestu. Razgovori s drugima bit će zanimljivi, ali i naporni. Nekima ćete morati dodatno objašnjavati svoje tvrdnje ili izjave. Pogoršat će se odnos sa starijim članom rodbine, posebno ako rješavate pitanje nasljedstva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+