Dnevni horoskop za subotu 7. veljače: Ovan je svadljiv, Blizanci iskoristite potencijal...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete svadljivi i nemirni, osobito ako već od nekoga dugo podnosite nepravdu. Izbjegavajte ljude koje vam ne ulijevaju povjerenje i ne pričajte o sebi površnim poznanicima. Pogrešnom taktikom i drskošću nepotrebno ugrožavate sklad veze. Partner će vam prigovoriti, ali njegove riječi neće dopirati do vas.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

U središte zbivanja bit će vaše zdravstvene navike i obiteljske okolnosti. Ovo posljednje iziskivat će veću posvećenost i nagnati da još jednom odvažete odluke kojima unosite bitne promjene u dosadašnji način života. Ako ste pred pokretanjem zajedničkog posla, neke preinake ili reorganizacija bit će nužni kako biste se uskladili.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znat ćete kad nešto treba prešutjeti, povući se i ostaviti dojam staložene osobe. Iskoristite unutarnji potencijal i snagu. Razmislite koji su vam prioriteti u životu, jer je pravo vrijeme za promjene. Dobar Mjesečev utjecaj bit će zaslužan za dinamičnu i strastvenu komunikaciju s partnerom te nove ljubavne prilike za slobodne.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 1

Obiteljski odnosi i sve što je vezano uz nekretnine i mjesto boravka, zahtijevat će više pozornosti. Mogli biste razmišljati o selidbi. Sve ćete shvaćati preozbiljno. Pokušajte se opustiti i ne hvatati sugovornika za svaku riječ. Ne mučite svoje tijelo rigoroznim dijetama. Neka vam zdravlje bude važnije od vanjskog izgleda.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Slobodni će prepoznati nečije kvalitete koje su im prije promicale pa će se truditi tu osobu osvojiti. Ako ste u braku ili vezi partner će vam biti velik oslonac - njegovi savjeti pomoći će vam da donesete mnoge odluke. Odnosi s rodbinom bit će osjetljivi. Suzdržite se od zajedljivih komentara u njihovoj blizini.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bojat ćete se neizvjesne financijske situacije. Shvatit ćete da niste najmudrije raspolagali s novcem, no nije kasno da uvedete više reda. Poradite na svojim reakcijama koje mogu biti neprikladne značaju situacije u kojoj se događaju. Pribrano poslušajte partnera ili djecu, bez obzira čime vas ljutili ili živcirali.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan biste mogli posvetiti uređenju svoga doma pa ćete krenuti u kupnji ukrasnih stvari. Vodit ćete računa o drugima, osobito starijim članovima rodbine i susjedima. Ljubavni život bit će vaša najveća motivacija. Mogli biste započeti ljubavnu vezu sa zrelom osobom. Zauzeti će uživati u partnerovoj pažnji i razumijevanju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Što više budete na miru ili u poznatom okruženju, bolje ćete se osjećati i jasnije razmišljati. Ako nešto ne uspijete sami učiniti, pronaći će se netko spreman i sposoban pružiti vam pomoć. Partner će vas neugodno iznenaditi skrivanjem nekih svojih problema. Nemojte se tome čuditi, jer ni vi niste otvoreni prema njemu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete odlično raspoloženi i uživati u malim stvarima. Partner će vam ići na ruku, a slobodnim Strijelcima otvarat će se nove prilike. Prijatelji vas neće puštati na miru, nagovarat će vas na izlazak. Prihvatite njihov poziv - osim što ćete se odlično zabaviti, mogli biste upoznati nekog tko će vam se odmah svidjeti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete otresiti prema okolini, povlačiti se u sebe i tražiti neki miran kutak u kojem možete razmisliti o budućnosti. Mogli biste zanemariti partnera, a da toga niste ni svjesni. Pogrešno ćete protumačiti neke njegove riječi ili postupke. Umjesto da se sažalijevate, smognite snage za otvoren i iskren razgovor.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo energije ulagat ćete u društveni život, razvijajući veze i poznanstva s osobama koje bi vama mogle biti od koristi. Izlazit ćete na mjesta gdje se skupljaju ljudi vama sličnih hobija ili zvanja. S prijateljem ćete raspravljati o njegovim životnim problemima. Zahvaljujući vašoj oštroumnosti, bit će mu jasnije u čemu griješi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Obuzet će vas želja za promjenama. Nećete podnositi dosadu, ponavljanje istih stvari i tapkanje na mjestu. Razgovori s drugima bit će zanimljivi, ali i naporni. Nekima ćete morati dodatno objašnjavati svoje tvrdnje ili izjave. Pogoršat će se odnos sa starijim članom rodbine, posebno ako rješavate pitanje nasljedstva.

