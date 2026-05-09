Dnevni horoskop za subotu 9. svibnja: Lava stižu situacije iz prošlosti, a Ribe muči nemir...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Obaveze prema članovima obitelji i kućanski poslovi pojačat će osjećaj umora, pa ćete priželjkivati malo više odmora. Ipak, bit će i slobodnih trenutka koje ćete radije provoditi u društvu prijatelja. Zabavljat će vas njihove životne dogodovštine. Želite li stabilizirati ljubavnu vezu, dajte partneru više slobode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Partneru će biti do društva i zabave, a vama do svoga mira. Morat ćete biti iznimno strpljivi kako biste prevladali različitosti u raspoloženjima. Pripazite na zdravlje, osobito ako je umor posljedica neurednog načina života. Odmarajte se koliko god više možete. Na poslu će vas iritirati neodgovorno ponašanje kolega.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete sigurni u sebe, a to će pridonijeti vašoj uspješnosti kod osoba suprotnog spola. Samci bi se mogli naći na meti udvaranja zanimljive osobe. Ma koliko se opirali brzom razvoju odnosa, privlačnost će biti prejaka. Večernji izlazak mogao bi se protegnuti do kasno u noć, osobito ako ste na kakvom slavlju. Oprezno s alkoholom!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dopustite ukućanima da otvoreno iznesu kritiku. Ono što vama cijelo vrijeme promiče, oni dobro uočavaju. Nađete li se u većem društvu, budite odmjereni u nastupu i nemojte nikoga vrijeđati. Ne reagirajte na nečije provokacije. Ako ste slobodni, budite oprezni u kontaktu s nekim tko vas pošto – poto želi osvojiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neriješene situacije iz prošlosti, osobito one kojima niste pridavali pozornost sada bi se mogle naći na listi prioriteta, što god to bilo. Ne reagirajte na nečije pokušaje da vas isprovocira i dozna više o vašem intimnom životu. Imat ćete mnogo energije, ali premalo strpljenja pa izbjegavajte obaveze koje iziskuju koncentraciju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne rješavajte tuđe probleme jer ćete se uplesti u nešto što vam nije trebalo. Iskoristite slobodne trenutke za odmor i ne živcirajte se zbog situacija na koje ne možete utjecati. Ne dopustite da ljubavno razočaranje bude razlogom negativnog odnosa prema budućnosti - možda je u pitanju pogrešna procjena.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je odličan za putovanja, sportske aktivnosti i bilo kakav oblik kretanja i zabave. Nađite vremena za sve one osobe koje ste pomalo zanemarili. Ponovno uspostavite kontakte i doznajte što je novog u njihovim životima. Krasit će vas dobro zapažanje te uočavanje dobrih i loših strana situacija i ljudi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pazite kako rukujete s dokumentima. Provjerite sve točke ugovora, a prema potrebi i raspravite sporne točke, osobito ako kupujete ili prodajete nekretninu. Vodite računa o načinu na koji partneru stavljate do znanja što vam se kod njega ne sviđa. Nastojte to učiniti što obzirnije i taktičnije da se druga strana ne uvrijedi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete puni energije i dobro raspoloženi. Niste li dugo vidjeli prijatelje, iznenadite ih telefonskim pozivom. Mogli biste se brzo dogovoriti za izlazak i pritom se odlično zabaviti. Ženske pripadnice znaka bit će vrlo spretne i prije vremena obaviti kućanske poslove. Prijepodne biste mogli provesti u uljepšavanju kod frizera ili kozmetičarke.

Foto: (C) Milenko ?ilas - Veternik; Serbia

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Intuitivno ćete osjetiti da su okolnosti na vašoj strani. Sve što budete radili, bit će završeno na vrijeme. Razgovarajte s partnerom o osjetljivim pitanjima i raščistite dvojbe koje vas koče u ostvarivanju osjećajnog sklada. Posvetite se hobijima i sportu, a ne propuštajte ni poziv na kakvu zabavu ili nečiji rođendan.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će vam biti ispunjen društvenim obavezama - susretima s prijateljima, kave s kolegama, a bit ćete pozvani i na kućnu zabavu. Ljubavni odnosi su skladni pa uživate s partnerom. Ako danas radite, na poslu će doći do izražaja vaša spremnost na pomoć i suradnju. Šefovima neće promaknuti činjenica da zadatke obavljate brzo i učinkovito.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Borit ćete se s unutarnjim nemirom i navalom burnih misli. Mnoštvo obaveza udaljit će vas od obiteljskih i ljubavnih zbivanja. Vlastitim neoprezom nagomilat ćete si nepotrebne poslove, zbog čega ćete biti ljuti sami na sebe. Za večernji izlazak posebno ćete se pripremiti, što će biti zapaženo. Gdje god se pojavili, bit ćete zamijećeni.