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Dnevni horoskop za utorak 1. rujna: Biku je lijepo u ljubavi, a Lav treba izbjegavati svađe...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za utorak 1. rujna: Biku je lijepo u ljubavi, a Lav treba izbjegavati svađe...
Foto: 123RF
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Pročitajte dnevni horoskop za utorak 1. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Treba vam više opuštanja ili ležerniji pristup svakodnevici. Bez obzira na zaduženja, morat ćete pronaći vrijeme i način kako da se rasteretite od poslovnih ili obiteljskih obaveza. Prikupite što više energije jer će vas dinamika zbivanja odvesti u nove situacije u kojima je potrebna brza snalažljivost.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nakon razdoblja stagnacije planovi vezani uz putovanja, obrazovanje, promjenu radnog mjesta ili širenje poslovanja će se napokon početi ostvarivati. Raspoloženje vam mogu pokvariti samo nadređeni, no ugodna zbivanja na intimnom planu pomoći će vam zadržati osmijeh na licu. Zdravlje će vam biti odlično!

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Zbog zahtjeva i očekivanja drugih ljudi osjećat ćete se sputano. Nezadovoljni ste i u ljubavi. Pomišljat ćete na odvajanje od partnera, no ako je vaše nezadovoljstvo samo prolazni hir, pričekajte s odlukom. Sutra ćete drukčije razmišljati i shvatiti da ste bili neobjektivni. Posvetite više vremena djeci i uključite se u njihove aktivnosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Mnoštvo kontakata s poznanicima i prijateljima učinit će vam dan zanimljivim. S partnerom ćete se dobro razumjeti i prebroditi razlike. Ako ste poduzetnik, uložite u obrazovanje ili širenje posla. Poznanicima ne pružajte nikakva obećanja, jer ćete se zaletjeti i obećati nešto za što poslije nećete imati volje ispuniti.

Portrait of happy young couple looking at camera and smiling while standing in kitchen at home
Foto: PROFIMEDIA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Ne prihvaćajte obaveze za koje ste sigurni da će vam odnijeti mnogo energije. Dobra organizacija vremena i aktivnosti bit će nužna, želite li izbjeći stres i kašnjenje. Strpljivo izdržite izazove kojima ste izloženi i uspjeh će već pokucati na vaša vrata. Izbjegavajte svađe jer bi one mogle ugroziti bračni mir.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Danas će vam sve polaziti za rukom. Riječi će biti vaše najjače oružje, osobito ako partneru ili šefu odlučite otvoreno obznaniti što vas muči. Pridobit ćete naklonost utjecajnih osoba i približiti se ostvarenju zacrtanih planova. Ako vam simpatija živi u inozemstvu, mogla bi vam javiti da će vas uskoro posjetiti.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Usmjerit ćete se na zaradu i poboljšanju svoje financijske situacije. Mogli biste se primiti kakvog honorarnog posla te tako povećati prihode. I nezaposlenima bi se mogla nasmiješiti sreća. Voljena osoba bit će mušičava i često će mijenjati raspoloženje. Budući da ni vaše raspoloženje neće biti na visini, moguće su svađe.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ne dopustite da umor i zabrinutost oslabe vašu samokontrolu i moć prosudbe. U tom će slučaju i sitnica biti dovoljna da planete i nekog uvrijedite. Neki će biti uzdrmani partnerovom ljubomorom ili obiteljskim problemima. Kako biste što lakše prošli kroz ovaj dan, nastojte više slušati svoje srce i barem na neko vrijeme potisnuti razum.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Prionut ćete na posao, a rezultati će biti ubrzo vidljivi. Odradit ćete i neke zadatke svojih kolega, no razočarat će vas činjenica da niste dobili pohvalu od nadređene osobe. Od napornog rada opuštat ćete se u zagrljaju voljene osobe, a i druženja s prijateljima napunit će vam baterije. Pripazite na prehranu i probavne tegobe.

happy creative team or designers at office
Foto: lev dolgachov

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Slobodni će biti željni ljubavnih pustolovina pa ćete s nekim izmijeniti brojeve mobitela. Društvenim i sportskim sadržajima upotpunit ćete si slobodno vrijeme. Dobro ćete se zabavljati, bilo da ste kod kuće ili izvan mjesta prebivališta. Odluka da na poslovnom planu trenutno ništa ne poduzimate pokazat će se ispravnom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Imat ćete osjećaj da vam nedostaje vremena kako biste ostvarili sve što ste naumili. Sputavat će vas zahtjevi šefova, ali i oni od ukućana. No kriza kojoj ste bili izloženi prošlih tjedana polako jenjava. Napetost i stresne situacije ostaju iza vas, stoga je današnje neraspoloženje možda samo reakcija na sve što vam se prije događalo.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Bit ćete druželjubivi i željni aktivnog provoda. Možda ćete posjetiti prijatelje, rodbinu ili krenuti na put. Slobodni će ispunjenje pronaći u neobaveznom flertu ili zanimljivom razgovoru. Ugodno ćete se osjećati u društvu osobe koju ste upoznali, pa ćete joj predložiti izlazak udvoje ili je razveseliti kakvim malim, prigodnim darom.

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