Pročitajte dnevni horoskop za utorak 11. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za utorak 11. kolovoza: Ovna očekuje uspjeh, Lavovi napreduju u životu...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Oslobodite svoju kreativnost i prepustite se nadahnuću, jer će vam otvoriti nove putove suradnje i uspjeha. Otvaraju vam se vrata uspjeha i zadovoljstva, osobito na planu ljubavi i prijateljstva. Mogli biste doznati da se za vas počinje zanimati osoba u koju ste potajno zaljubljeni. Nemojte biti sumnjičavi, vjerujte da i vi imate pravo na sreću.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Neće vam poći za rukom pronaći zajednički jezik s kolegama, pa se posvetite zadacima individualnog karaktera. Usredotočite se na poslove čiji ishod ovisi samo o vama. U ljubavnim odnosima probudit će se uspavana strast. Večer provedite kod kuće i odvojite dovoljno vremena za sebe i partnera.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Spremni ste za pozitivne prekrete u svom načinu života. Verbalne sposobnosti bit će vam istaknute pa ćete se odlično snalaziti u prodaji i pregovorima. Odnos s partnerom vidite drukčijim očima i lakše prihvaćate njegove mane. Mlađi će mnogo vremena provoditi za računalom i preko društvenih mreža stjecati nova poznanstva.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Očekuje vas poslovna gužva i zbrka, pa bez dobre organizacije ne započinjite zahtjevne poslove. Bit ćete izravni i pomalo ironični, što bi vam moglo priuštiti nepotrebne rasprave. Predstoje vam novčani troškovi vezani uz članove obitelji ili svadbu – pokušajte s ukućanima napraviti novu strategiju trošenja novca.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Svojom zrelošću i spremnošću za promjene lakše ćete donijeti bitne poslovne ili privatne odluke. Napredovat ćete i u društvenom životu. Vaša duhovitost i komunikativnost ključni su za ljubavni uspjeh. Razumjet ćete partnerove motive, čak i ako vas je nečim uvrijedio. Bit ćete spremni popustiti i praštati.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 4
Teško ćete se odlučivati na novu vezu, a postojeća će se naći na kušnji. Izbjegavajte udvaranje zauzetih osoba, ali nemojte ni partneru tolerirati prevrtljivo i neodgovorno ponašanje. Živcirat će vas nekorektni postupci bližnjih i njihovo pretjerano uplitanje u vaše privatne stvari. Bit ćete željni svoga mira i pravog odmora.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Velik opseg poslovnih i obiteljskih obaveza ostavit će vam malo vremena za ljubav. No kad ostvarite priželjkivane rezultate, osjećat ćete se zadovoljnima i ispunjenima, a ljubavni problemi izgledat će vam manji i jednostavniji. Slobodni će se naći pred novim prilikama, pa bi vam osoba u koju ste zaljubljeni mogla uzvratiti osjećaje.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Nemojte brzopletim reakcijama pogoršavati odnos sa šefovima i kolegama. Čak i ako ste sigurni da ste u pravu, bilo kakvo inzistiranje na pravici danas vam se neće isplatiti. Poslijepodne provedite u ugodnom društvu. Predložite kavu ili šoping prijateljici koju dugo niste vidjeli. Roditelje će opuštati društvo djece.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Otvoreno ćete razgovarati s partnerom. To će vam oboma donijeti olakšanje i otvoriti put kvalitetnijoj komunikaciji. Poslovni život odvijat će se prema vašim očekivanjima. Drugi će vas cijeniti i pomagati vam u napretku. Uzmite si dovoljno vremena za razmišljanje o poslovnom prijedlogu, osobito ako je ponuda vezana uz inozemstvo.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Vaš šarm i optimističan nastup priskrbit će vam udvarače i potporu onih s kojima želite dijeliti lijepe trenutke. Izbjegavajte zahtjevnija i dugoročnija ulaganja. Odluke vezane uz novac i zarade donosite na temelju realnog pristupa situaciji. Ozbiljnije se posvetite sređivanju kućnog proračuna i razmislite o novim načinima štednje.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Vaša će očekivanja biti velika, no morat ćete biti spremni na odricanja i promjenu planova. Imat ćete višak energije i žudjeti za promjenama, no morat ćete se suzdržavati i sve odgađati. Najviše će vas živcirati čekanje i komuniciranje s ljudima s kojima nemate teme za razgovor. Ne odbacujte šansu za pomirenje s partnerom!
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2
Najbolje rezultate postizat ćete u poslovima koji zahtijevaju dobre komunikacijske vještine i sposobnost uvjeravanja, dok vam precizni poslovi neće najbolje ići od ruke. Imate li zdravstvenih tegoba, ne čekajte da uzmu maha. Vodite više brige o sebi, osobito ako ste već danima preopterećeni poslom i kućnim obavezama.
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