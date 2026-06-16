Dnevni horoskop za utorak 16. lipnja: Bik je oštrouman, a Lavu je burno na ljubavnom planu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete okruženi zavidnim pojedincima. Netko će vam otvoreno pokazati da vas ne simpatizira, ali o vama ovisi kako ćete reagirati. Ne dajte se isprovocirati. Odnos s partnerom je napet jer druga strana ne pokazuje razumijevanja za vas. Ne oslanjajte se na nečija obećanja ili ponude za pomoć.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlična koncentracija i oštroumnost omogućit će da bolje vidite moguće prepreke, ali i dobre prilike. Spoznaja da više niste u sjeni drugih osoba ojačat će vaše samopouzdanje, pa ćete se ohrabriti na nove poslovne i ljubavne korake. Posvetite pozornost svom izgledu, posjetite frizera osobito ako vam je kosa suha i ispucala.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Očekujte povoljan financijski ishod povezan s uređenjem stambenog prostora ili ulaganjem u nekretnine. Sve češća i bolja suradnja s osobom višeg ranga potaknut će ogovaranja zavidnih – ne obazirite se! Obitelj i odnosi s roditeljima izbit će u prvi plan. Vodite računa o tome da razmirice riješite na obostrano zadovoljstvo.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku potaknut će zanimanje za društveni život. U društvu prijatelja više ćete se kretati i pratiti gradska zbivanja. Nova poznanstva donose osvježenje i dobru zabavu. Šarm i zavodljivost bit će vaši najjači aduti. Na vama će se zadržavati pogledi suprotnoga spola, pa nije isključena ni kakva simpatija.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Burna događanja na ljubavnom planu uzburkat će strasti i unijeti nemir u odnos. Na površinu će isplivati problemi iz prošlosti, a svađe će biti kamen spoticanja i u idućim danima. Susretat ćete ljude čiji vam temperamenti ne odgovaraju, a njihova vas znatiželjna pitanja živciraju. Izbjegavat ćete ih pod raznim isprikama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Kontaktirat će vas rodbina iz inozemstva pa se pripremite i na njihov skori dolazak. Nemojte pokleknuti pred zahtjevima koji se pred vas stavljaju na poslu jer ste im dorasli. Prikrijte nesigurnost, ne moraju drugi znati vaše slabe točke. Najviše ćete uživati u pogledima koje će vam upućivati pripadnici suprotnoga spola.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pritiskat će vas poslovni rokovi. Šefovi će biti vrlo zahtjevni, pa i kritični prema vašem radu. Nemojte se dokazivati riječima nego kvalitetom. No što se ljubavi tiče, osim povremenih svađa, sve ostalo će biti dobro. Izlazite li nekud, mogli biste se zateći u društvu osoba prema kojima osjećate izrazito poštovanje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve će vam polaziti za rukom. Bit ćete vješt govornik i pouzdan suradnik. Poradit ćete na postizanju većeg stupnja obrazovanja ili učiti strani jezik, što će biti u bliskoj vezi s napretkom u karijeri. Imate li ljubav na daljinu, čitav ćete dan provesti dopisujući se internetom. Iziđite ususret prijateljima i dajte im informaciju koja im je potrebna.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Osjetit ćete zasićenost svakodnevnim obavezama, pa vas nedostatak motivacije može stajati dobrih poslovnih i drugih prilika. Neke isplate će kasniti, a na financijska obećanja koja su vam pružena nećete se moći osloniti. Shvatit ćete da ste neke osobe krivo procijenili, onog trenutka kada ih malo bolje upoznate.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Uvjerit ćete se da neki pojedinci ne zavređuju vaše povjerenje, ali nećete znati kako im to staviti do znanja. Bit ćete rastreseni i svadljivi i teško podnositi kritike. Preopterećenost poslovnim zbivanjima ne ostavlja vam vremena za opuštanje i aktivnosti vezane uz privatni život. Pokušajte pronaći sredinu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogući su novčani gubici ili osjećajno nezadovoljstvo zbog nepromišljenih odluka i naglih reakcija. Htjet ćete dan provesti u društvu. No vaš će partner biti nemotiviran, a prijatelji će imati neke druge planove. Poslovi se odvijaju na zamišljeni način. Uvjerit ćete nekoga u ispravnost svojih stavova.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni život donosi preokrete. Pozitivan Mjesečev utjecaj osvježit će veze strašću, a slobodnima donijeti uzbudljive prilike. Bit ćete zadovoljni učincima svoga rada, ali i financijskim postignućima. Obratite pozornost na potrebe svoga tijela, vježbajte, a ako osjećate umor od posla, pomoći će vam rani odlazak na spavanje.