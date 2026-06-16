Pročitajte dnevni horoskop za utorak 16. lipnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za utorak 16. lipnja: Bik je oštrouman, a Lavu je burno na ljubavnom planu
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Bit ćete okruženi zavidnim pojedincima. Netko će vam otvoreno pokazati da vas ne simpatizira, ali o vama ovisi kako ćete reagirati. Ne dajte se isprovocirati. Odnos s partnerom je napet jer druga strana ne pokazuje razumijevanja za vas. Ne oslanjajte se na nečija obećanja ili ponude za pomoć.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Odlična koncentracija i oštroumnost omogućit će da bolje vidite moguće prepreke, ali i dobre prilike. Spoznaja da više niste u sjeni drugih osoba ojačat će vaše samopouzdanje, pa ćete se ohrabriti na nove poslovne i ljubavne korake. Posvetite pozornost svom izgledu, posjetite frizera osobito ako vam je kosa suha i ispucala.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Očekujte povoljan financijski ishod povezan s uređenjem stambenog prostora ili ulaganjem u nekretnine. Sve češća i bolja suradnja s osobom višeg ranga potaknut će ogovaranja zavidnih – ne obazirite se! Obitelj i odnosi s roditeljima izbit će u prvi plan. Vodite računa o tome da razmirice riješite na obostrano zadovoljstvo.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Mjesec u vašem znaku potaknut će zanimanje za društveni život. U društvu prijatelja više ćete se kretati i pratiti gradska zbivanja. Nova poznanstva donose osvježenje i dobru zabavu. Šarm i zavodljivost bit će vaši najjači aduti. Na vama će se zadržavati pogledi suprotnoga spola, pa nije isključena ni kakva simpatija.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3
Burna događanja na ljubavnom planu uzburkat će strasti i unijeti nemir u odnos. Na površinu će isplivati problemi iz prošlosti, a svađe će biti kamen spoticanja i u idućim danima. Susretat ćete ljude čiji vam temperamenti ne odgovaraju, a njihova vas znatiželjna pitanja živciraju. Izbjegavat ćete ih pod raznim isprikama.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5
Kontaktirat će vas rodbina iz inozemstva pa se pripremite i na njihov skori dolazak. Nemojte pokleknuti pred zahtjevima koji se pred vas stavljaju na poslu jer ste im dorasli. Prikrijte nesigurnost, ne moraju drugi znati vaše slabe točke. Najviše ćete uživati u pogledima koje će vam upućivati pripadnici suprotnoga spola.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Pritiskat će vas poslovni rokovi. Šefovi će biti vrlo zahtjevni, pa i kritični prema vašem radu. Nemojte se dokazivati riječima nego kvalitetom. No što se ljubavi tiče, osim povremenih svađa, sve ostalo će biti dobro. Izlazite li nekud, mogli biste se zateći u društvu osoba prema kojima osjećate izrazito poštovanje.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Sve će vam polaziti za rukom. Bit ćete vješt govornik i pouzdan suradnik. Poradit ćete na postizanju većeg stupnja obrazovanja ili učiti strani jezik, što će biti u bliskoj vezi s napretkom u karijeri. Imate li ljubav na daljinu, čitav ćete dan provesti dopisujući se internetom. Iziđite ususret prijateljima i dajte im informaciju koja im je potrebna.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 4
Osjetit ćete zasićenost svakodnevnim obavezama, pa vas nedostatak motivacije može stajati dobrih poslovnih i drugih prilika. Neke isplate će kasniti, a na financijska obećanja koja su vam pružena nećete se moći osloniti. Shvatit ćete da ste neke osobe krivo procijenili, onog trenutka kada ih malo bolje upoznate.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Uvjerit ćete se da neki pojedinci ne zavređuju vaše povjerenje, ali nećete znati kako im to staviti do znanja. Bit ćete rastreseni i svadljivi i teško podnositi kritike. Preopterećenost poslovnim zbivanjima ne ostavlja vam vremena za opuštanje i aktivnosti vezane uz privatni život. Pokušajte pronaći sredinu.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3
Mogući su novčani gubici ili osjećajno nezadovoljstvo zbog nepromišljenih odluka i naglih reakcija. Htjet ćete dan provesti u društvu. No vaš će partner biti nemotiviran, a prijatelji će imati neke druge planove. Poslovi se odvijaju na zamišljeni način. Uvjerit ćete nekoga u ispravnost svojih stavova.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ljubavni život donosi preokrete. Pozitivan Mjesečev utjecaj osvježit će veze strašću, a slobodnima donijeti uzbudljive prilike. Bit ćete zadovoljni učincima svoga rada, ali i financijskim postignućima. Obratite pozornost na potrebe svoga tijela, vježbajte, a ako osjećate umor od posla, pomoći će vam rani odlazak na spavanje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+