Dnevni horoskop za utorak 16. rujna: Ovnove čeka prosidba, Škorpion daje mudre savjete...

Ovan 21.3. - 20.4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Selidba, građevinski radovi ili uređivanje interijera neće se odvijati po zamišljenom scenariju, a dodatno će vas živcirati i nepredviđeni troškovi. Partner će vam za nešto prigovarati pa će se u odnos uvući napetost. Ako ste u vezi, mogli biste dobiti bračnu ponudu ili razmatrati mogućnost zajedničkog života u drugom gradu.

Bik 21.4. - 21.5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Nakon što poslove privedete kraju, pronalazit ćete zadovoljstvo na kavama s prijateljima, u razgledavanju gradskih izloga, a osobito će žene ovog znaka prednjačiti u kupnji odjeće i kozmetike. Nekom ćete nešto darovati ili ćete sami biti od nekoga darivani. Brat ili sestra će vam nešto važno priopćiti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Poslijepodnevni i večernji sati, bit će puni romantičnih iznenađenja. Ljubav će biti u prvom planu zahvaljujući lijepom Venerinom utjecaju. Razveselit će vas poziv na izlazak ili ljubavna SMS poruka. Idućih dana vaše će ljubavne šanse kod simpatije biti sve veće, pa ćete moći dati oduška svojoj zaljubljenosti.

Rak 22.6. - 22.7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovne probleme snalažljivo ćete zaobilaziti. Bit ćete zadovoljni sobom, što će biti preduvjet za skladne međuljudske odnose. U razgovoru s prijateljem svoj ćete intimni problem vidjeti u drukčijem svjetlu, pa ćete se bolje snalaziti u ljubavnim odnosima. Mogli biste kupiti prijenosno računalo ili novi mobitel.

Lav 23.7.- 22.8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Na poslu ste izloženi velikom pritisku i dobivate zaduženja za koja smatrate da im niste dorasli. Da ste u krivu, uvjerit ćete se kad u praksi primijenite stečena znanja. Imate li djecu, razmišljat ćete o nabavci kućnog ljubimca. Aktivan način života povoljno utječe na vaše zdravlje, a druženje s prijateljima opušta vas psihički.

Djevica 23.8. - 22.9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Najmanje ćete misliti o poslu, a najviše o zabavi. Druženje s vama bit će zabavno, a prijatelje ćete znati utješiti i dati im pravi savjet. Bližnji će se truditi ne bi li vam ugodili i ispunili vaša očekivanja. Polučit ćete uspjeh u poslovnim pregovorima. Predstoji li vam izlazak s osobom koja vam se sviđa, bit ćete sretni i uzbuđeni.

Vaga 23.9. - 22.10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Obavljat ćete razne kućne popravke, uljepšati stambeni prostor, no pritom i potrošiti pozamašni novčani iznos. Ako ste u vezi, razlike u karakterima doći će do izražaja, a nijedno od vas neće biti spremno na ustupke. Nesporazumi će osobito buknuti idućih dana, stoga već danas rješavajte ono što je problem u vezi.

Škorpion 23.10. - 21.11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Porast samopouzdanja omogućit će vam da se oslonite na sebe i manje ovisite o drugima. Partneru ćete dati mudar savjet vezan uz njegovu poslovnu ili financijsku problematiku, na čemu će vam biti zahvalan. Putujete li negdje, nemojte dopustiti da vas shrva umor. Pomoći će vam češće stanke u vožnji i okrepa kavom ili sokom.

Strijelac 22.11. - 21.12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete puni planova, profesionalnih, društvenih, ali i ljubavnih. Bit ćete spretni i snalažljivi pa ćete brže i lakše nekoga osvojiti. Tražit ćete potporu ili mišljenje osoba od povjerenja, onih na utjecajnom položaju i to će vam polaziti za rukom. Na poslu su moguće napetosti i nesporazumi s šefom.

Jarac 22.12. - 20.1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljski odnosi iziskuju više pozornosti. Nemojte izbjegavati kućne obaveze. Pomognite roditeljima ili bračnom partneru ako su opterećeni. Pojavi li se u vašem životu netko iz ljubavne prošlosti, stari osjećaji opet bi mogli planuti. No takav odnos, sudeći po Venerinom utjecaju, neće proći bez određenih problema.

Vodenjak 21.1. - 18.2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete uspješni u učenju, komunikaciji i snalaženju u nepoznatim situacijama. I u ljubavi vam kreće nabolje. Planetarni utjecaji otvaraju priliku za novo poznanstvo idućih dana ili poziv na putovanje s romantičnim predznakom. Na poslu su moguće povećane obaveze koje nikako nećete moći izbjeći.

Ribe 19.2. - 20.3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Povoljne okolnosti pojavit će se kad najmanje budete očekivali, stoga ne gubite vjeru u dobar ishod. Uz malo truda pronaći ćete izlaz iz ljubavnih i poslovnih problema i nove putove prema boljoj ljubavnoj budućnosti. Više ćete se baviti djecom, možda otići na roditeljski sastanak ili upisati dijete na kakav edukativni tečaj.