Dnevni horoskop za utorak 17. prosinca: Rak mora poslušati intuiciju, o Lavu se šire glasine

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vodite računa o tomu gdje i kako odlažete dokumente, novčanik ili ključeve stana. Teško ćete hvatati korak s vremenom i obavezama. Naći ćete se u vrtlogu zahtjevnih poslovnih ili obiteljskih zbivanja. Jedna vam je osoba iznimno naklonjena, ali je vi ne želite u svome životu jer vam je dosadna. Možda ste je podcijenili.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Otvorit će vam se nove mogućnosti. Bit ćete izvor dobrih ideja, bilo za nove poslove ili za poboljšanje postojećih. Proširit ćete interese, povećati znanje ili upoznati ljude koji će vam pomoći u napretku. Drugi će se oslanjati na vašu pomoć, samo pazite da vas neki ne iskorištavaju. Neki će biti pozvani na rođendan ili zabavu.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ispunite dan veselim sadržajima, nazovite drage ljude i njegujte društveni život. Mogući su iznenadni preokreti u ljubavnom životu. Neka će zbivanja nositi element dramatičnosti u čemu ćete i uživati. Činit će vam se kako sve ima neki osobiti značaj, počet ćete vjerovati u sudbinu. Osoba koju ste upoznali nikako vam ne izlazi iz glave.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Situacije će vam biti naklonjene, a vi prštati od energije. Prihvatit ćete spremno sve izazove, čak i ako iziskuju dodatne prilagodbe. Shvatit ćete kako riješiti jedan problem i pitat ćete se kako se toga prije niste sjetili. Provedite u djelo donesenu odluku i ne dopustite da vas išta spriječi u tome. Intuicija vam je istaknuta – poslušajte je!

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prošlost će se ušetati u vaš život. Ne dopustite da vas bilo tko ili što povuče unatrag i osujeti u normalnom funkcioniranju. Nemojte se iznenaditi ako otkrijete da jedna osoba spletkari, prisluškuje ili širi glasine koje vam neće ići u prilog. To otkriće će vam teško pasti, ali barem ćete znati što vam je činiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zabrinjavat će vas novčano stanje. Imat ćete toliko želja, a morat ćete štedjeti. Mogli biste od roditelja ili prijatelja posuditi poveći iznos, no dobro razmislite možete li im vratiti. U odnosu s kolegama u porastu je nepovjerenje, a s nadređenima ćete morati biti posebno oprezni. Ne dopustite si kašnjenje i odgađanje posla!

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaša će intima biti izložena oku javnosti. Svaki poljubac ili prepirka bit će zabilježeni budnim pogledom prisutnih. Poželjet ćete partnera samo za sebe i bit ćete sumnjičavi i ne osobito naklonjeni prema njegovim prijateljima. Umjesto da se žalite na umor, vremenske promjene i slično, poduzmite nešto. Bolje ćete se osjećati nakon vitaminske kure.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okolnosti vam idu na ruku, ali nemojte praviti probleme tamo gdje ih nema. Jedina zapreka za ostvarivanje željenih ciljeva je ona koju ste stvorili u vlastitoj glavi, no osobe koje su vam sklone pomoći će vam da to na vrijeme uvidite. Druženje s osobom iz kruga znanaca dobiva romantičan predznak.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imate li problematičan odnos s tinejdžerom, zapodjenite razgovor jer bi mogao voditi u dobrom smjeru. Mogli biste doznati što ga muči i kako mu pomoći. U poslovima koji su vezani uz komunikacije i pisanje pronaći ćete zadovoljstvo i u njima biti uspješni. Novac će stizati na vrijeme, a mogući su i iznenadni dobici.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Naći ćete se u okružju koje će vas primorati da drukčije živite i promijenite navike. Partnerovo ponašanje doživjet ćete na pogrešan način. Neće vas odlikovati strpljenje, kao ni osjećaj za pravi trenutak. Imate li ljubavni sastanak, položaj Mjeseca upozorava na moguće nesporazume. Ne kasnite na dogovor i ne ponašajte se otresito.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bili biste najsretniji kada biste mogli pobjeći od obaveza i pojedinaca koji vas umaraju prohtjevima i očekivanjima. Doći će do svađa s nekim osobama, ali brzo ćete smiriti cijelu stvar. U ljubavi ćete se više odricati kako biste dobili što želite, no to je samo prividan osjećaj. Trebate se opustiti pa će sve sjesti na svoje mjesto.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako imate dojam da vas nadređeni gledaju poprijeko, ne dopustite da vam to poljulja samopouzdanje. Sada imate priliku pokazati što znate, kako zahvaljujući kreativnosti, komunikacijskim sposobnostima i dobrom dojmu koji ostavljate u javnosti, tako i dobrodošloj potpori sa strane. Maštat ćete o odmoru i zimovanju.