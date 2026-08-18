Dnevni horoskop za utorak 18. kolovoza: Raku ide u poslu, a Lav prkosom šteti sam sebi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imate veliku potrebu da se zabavite i osigurate sebi barem malo više opuštanja. Upravo vam je to i potrebno. Osjetite li umor ili pospanost, odgodite sve važnije poslovne i društvene obaveze. Više mislite na sebe, svoje tjelesno i psihičko zdravlje. Premišljat ćete se oko večernjeg izlaska, no nećete požaliti ako se maknete iz kuće.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Vaš će rad biti izložen očima javnosti. Iako će svijest o tome rezultirati napetošću, ne sumnjajte u svoje sposobnosti. Činit će vam se da svi nešto traže i očekuju od vas. Bilo kakva komunikacija s drugima predstavljat će vam napor pa ćete izbjegavati nepotrebne kontakte. Prema večeri vraća vam se dobro raspoloženje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavajte druženje s ljudima čiji su problemi preveliki da biste se vi lovili u koštac s njima. Ono što najviše možete dati je moralna potpora i razumijevanje. Bit ćete zaokupljeni tekućim zadacima i obvezama koje ne podnose odgodu. Naoružajte se disciplinom i ne dopustite da vas kolege ometaju u radu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste postići dobre poslovne rezultate ili proširiti djelatnost kojom se bavite. Ljubavne probleme istjerat ćete na načistac. Otvoreno ćete reći partneru što vas smeta kod njega, a on se neće naljutiti. Čak štoviše, vaši će razgovori otklanjati probleme jedan za drugim pa će odnos živnuti novim nabojem.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte donositi prenagljene odluke koje će biti rezultat vaše nepopustljivosti. Prkosom ćete najviše naštetiti sami sebi. Pogoršat ćete odnose s bližnjima. Činit će vam se da vas nitko ne razumije, a pritom nećete biti svjesni svoje tvrdoglavosti. Priberite se i izbjegavajte svađe i nadmudrivanja. Stariji bi trebali pripaziti na krvni tlak.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Otpustite negativna iskustva iz prošlosti, vrijeme je za nove početke. Posvetit ćete se postizanju većeg stupnja obrazovanja ili učenju stranog jezika. Neki će posegnuti za čitanjem knjiga i tako kratiti slobodno vrijeme. Imate li problematičan odnos s bratom ili sestrom, dan je odličan za razgovore i pomirenja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Planeti će potaknuti interes prema učenju, kupnji knjiga i svega što vam može proširiti životne vidike. Poslovna komunikacija bit će od iznimne važnosti. Ne prešućujte važne podatke i činjenice. U odnosima s rodbinom vodite računa da nepromišljenom izjavom ne dotaknete temu o kojoj nitko ne želi razgovarati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspolagat ćete sa zavidnom količinom energije. Prionite na intelektualne aktivnosti jer neće biti smetnji. Proširite obzore, mijenjate sebe i budite otvoreni za nova poznanstva. Bit ćete omiljeni u društvu i zaslužni za dobar provod. Novi ljubavni počeci bit će zasnovani na kvalitetnim temeljima, ne budete li previše očekivali.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

U poslu ćete često trpjeti nečija upletanja. Mirno to prihvatite i nemojte se uzbuđivati, a ni svađati. Trebate li obaviti važan razgovor za dobivanje posla, odjenite se prikladno, a ako ste žena, izbjegavajte prejaku šminku. Neće se sve odvijati na predviđeni način, ali razloga za zabrinutost nećete imati jer će se na kraju sve posložiti.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je dan druženja, zanimljivih rasprava i protoka informacija. Doći ćete u posjed važnih podataka i dobiti odgovore na neka pitanja. Izborite se za pravo na osobno mišljenje, osobito u ljubavi. Bit će važno da odluku donesete vođeni srcem, a ne zbog osjećaja obaveze. Pripazite na prehranu, skloni ste debljanju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Slaba koncentracija i rastresenost bit će glavni krivci vaše nedjelotvornosti. Dan nije dobar za akciju i upuštanje u nove projekte. Odgodite važne poslove, a dio obaveza prebacite na osobe od povjerenja. Partner će teško podnositi vaše promjene raspoloženja, no razumjet će da ste poslovno jako opterećeni.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kreativne osobe, umjetnici i sportaši bit će iznimno uspješni. Imate li kakvo natjecanje, pokazat ćete zavidnu kondiciju. Znat ćete kako da se približite osobi koja vam se sviđa. Pristupit ćete joj na način koji drugoj stranu najbolje odgovara. Pokušajte stupiti u kontakt s osobama s kojima se dugo niste čuli. Proširite krug poznanstva.