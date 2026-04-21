Dnevni horoskop za utorak 21. travnja: Ovan je uvjerljiv, Riba potiskuje nezadovoljstvo...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Pročitajte dnevni horoskop za utorak 21. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Neće vam nedostajati uzbuđenja, a uživat ćete i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.. Želite li preurediti stambeni prostor, pružiti nekom ruku pomirenja ili s partnerom razgovarati o osjetljivim temama, svakako to učinite danas. Bit ćete uvjerljivi pa ćete svakog pridobiti na svoju stranu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Nemojte dopustiti da vam želje koje zasad ne možete ostvariti pokvare raspoloženje. Svaki dan donosi nešto novo, stoga ne gubite nadu. Doći će trenutak kada ćete moći ostvariti ono o čemu snatrite. Budite zadovoljni sa sobom i onime što ste postigli i ne trošite vrijeme na živciranja zbog propuštenih prilika.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Potrudite se poboljšati narušene odnose. Radi li se o prekinutom prijateljstvu ili ljubavnoj vezi, dogovorite susret i izgladite nesporazum. Veliku važnost pridavat ćete odnosima unutar obitelji, jer se događaju situacije na koje upravo vi imate najviše utjecaja. Morat ćete donijeti odluke, a ukućani će se oslanjati na vašu razboritost.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Uzrok vašoj bezvoljnosti mogla bi biti ljubavna situacija. Ne tražite druge da sudjeluju u vašim problemima ili da vam dijele savjete, jer nitko ne zna kako je vama osim vas samih. Sami razmislite o svemu jer ćete se tako najbrže približiti rješenjima. Večernji izlazak nekima bi mogao donijeti susret s bivšom ljubavi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Telefonski razgovori i sklapanje novih poznanstava preko interneta ili prilikom izlazaka, obogatit će vašu svakodnevicu. Savršeno ćete pogađati kome i što u određenom trenutku treba reći. U ljubavi će vam biti važniji intelektualni sklad i ugodni razgovori udvoje negoli tjelesna zadovoljstva, no druga strana možda tako ne misli.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Moguće su teškoće s koncentracijom. Samokontrola će biti nužna i u razgovorima s rodbinom, no koliko god se trudili suzdržati bit ćete na rubu rasprave. Posvetite dan čitanju omiljenog štiva ili s prijateljima odigrajte kakvu društvenu igru. Zaokupite se s nečim, to će vam odvratiti misli od problema i briga.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dogovorite izlazak s prijateljima. Poznanstvo kojemu ćete kumovati moglo bi prerasti u ljubavnu vezu. Ne dopustite da vam dan pokvare manje nezgode, nečija nespretno sročena rečenica ili nedostatak partnerove pažnje. Očekujete li goste iz inozemstva ili sami nekamo putujete, sve će proteći u najboljem redu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Nemojte odustati od nauma da raščistite odnose s partnerom. Ne podižite ton glasa čim se oko nečega ne usuglasite. Ako ste zaljubljeni, ne odupirite se strasti. Prepustite se osjećajima jer ćete u protivnom propustiti nešto što jako dugo priželjkujete. Ne raspravljajte žučno s osobama koje su mnogo starije ili mlađe od vas.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Primijetite li da je partner pod stresom, pokažite volju da ga saslušate jer ćete mu pomoći da se bolje osjeća. Tjelesno ste iscrpljeni pa više odmarajte. Ako ni to ne pomogne, onda je najbolje da popodne iskoristite za spavanje. Prema drugima budite srdačni i ne obraćajte pozornost na one koji vas gledaju mrko ili vas ogovaraju.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete rastrgani između više obaveza i nećete znati čega se prvo primiti. Ako vam poslovni problemi kvare raspoloženje, ne dopustite da vas to prati cijeli dan. Budite tjelesno pokretljivi, provedite više vremena na zraku, u šetnji i druženju i prijateljima. Posvetite se ljubavnom životu u većoj mjeri jer partneru treba vaše pažnje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Odlično ćete se osjećati i zračiti pozitivnom energijom. Bit ćete uslužan domaćin pa će gosti biti oduševljeni vašom pažnjom i gostoljubivošću. Mlađi će ugovoriti večernji izlazak od kojeg će mnogo očekivati. Nije isključeno da se nađete u zagrljaju koji će označiti početak nove ljubavne veze.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Neće vam biti do kućnih poslova ni primanja gostiju. Odgovarat će vam mir i izležavanje - nema razloga da si to i ne priuštite. Bit ćete skloni promjenama raspoloženja, što će zbunjivati partnera koji će vas pokušati udobrovoljiti. Potiskivano nezadovoljstvo zahtijevat će prikladan ventil, pa vam je nužna pojačana tjelesna aktivnost.

