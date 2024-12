Dnevni horoskop za utorak 24. prosinca: Vage idu na kućne tulume, Djevicu čeka ljubav

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nastojte sve pripreme obaviti što ranije jer biste mogli klonuti od umora. Nemojte dopustiti da vam besposleni pojedinci kradu dragocjeno vrijeme. O vašoj omiljenosti kod ljudi mnogo će govoriti broj SMS poruka i čestitki koje ćete primiti. Ako ste mlađi, netko će vam prikladnim darom iskazati svoje simpatije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Tajna koju brižno čuva svaki znak Zodijaka, i ne otkriva je | Video: 24sata/pexels

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Prijatelj bi vas mogao tražiti novac ili savjet - pomognite mu koliko možete. Popodnevni mir ometat će česti telefonski pozivi rodbine, pa će domaćice svaki čas prekidati svoj posao. Nije isključeno da dobijete goste kojima se uopće niste nadali. Badnjak ćete u cijelosti provesti u ugodnom ozračju, iako ćete se i pošteno umoriti.

Foto: Mojzes Igor

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete povjerenje vama važnih ljudi, a redovito će drugi od vas tražiti savjete ili mišljenje. Susjedi, prijatelji, djeca i bliski rođaci ispunjavat će vam slobodno vrijeme. Očekujte brojne posjete i druženja u svom domu. Bit ćete glavni zabavljači u svakom društvu, a nekima se sreća smiješi i na ljubavnom planu.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prijatelji će vas pozivati da se nađete, no vama će više odgovarati da se skrasite u domu, podalje od buke i ljudskog žamora. Odgodite previše stresne obaveze i nove poslove - potreban vam je odmor. Bit ćete sretni zbog dolaska gostiju, ali i prilično umorni od kućnih poslova i služenja drugih.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Životnu radost crpit ćete u izlascima, zabavama i proslavama. Ako ste u vezi, ljubav će procvjetati. Bit će situacija u kojima ćete ponovno otkrivati već zaboravljene čari svoga partnera. Badnjak će vam proteći u druženjima, a nečiji će vas dar oduševiti. Potkraj dana umor bi vas mogao prikovati za krevet.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete romantični i skloni osjećajnim izljevima. Ljubavne veze će se zahuktati novim nabojem, a osamljeni bi mogli dobiti poruku koja pruža nadu u rađanje nove ljubavne veze. Oni koji su otputovali u posjet rodbini, odlično će se zabaviti i družiti. Nemojte zaboraviti poslati čestitke dragim osobama.

Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okružit ćete se optimističnim ljudima, a mlađi će odlascima na kućne zabave ispunjavati slobodno vrijeme. Dan će stoga proteći u veselom raspoloženju. Domaćice će uživati u pripremljenim slasticama te u dobrom raspoloženju ukućana. Radovat ćete se dolasku rodbine ili ćete sami nekome otputovati.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas mnogo uzbuđenja, ali i rada pa računajte na povećanu dozu stresa. Nećete biti pristalica velikih društva i druženja. Radije ćete provesti večer u domu prateći blagdanski program, u mirnoj pizzeriji ili restoranu nego u zadimljenom, kafiću ili na bučnoj zabavi. Idete li na polnoćku, odjenite se uskladu s vremenskim prilikama.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Obnovit ćete odnose koje ste zanemarili. Primit ćete brojne božićne čestitke, a osoba koja vas potajno simpatizira mogla bi vam predložiti izlazak. Možete li sebi priuštiti kakvo putovanje ili odlazak na skijanje, odlično ćete se provesti. Ako ste za upravljačem vozite oprezno - nemojte biti nesavjestan vozač!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako je vaša veza pred prekidom, pokušajte vratiti izgubljeno povjerenje iskrenim razgovorom. Božićni dani su savršeno vrijeme za to. Prikladnim darom oraspoložite partnera pa će i do pomirenja brže doći. Domaćice će biti opterećene blagdanskim pripremama, no nemojte sve raditi sami – zaposlite ukućane!

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogi će tražiti vaše društvo, a i sami ćete nastojati biti ondje gdje se nešto događa. Susretat ćete se s mnoštvom zanimljivih informacija i ljudi. Idete li u kupnju, kući ćete se vratiti puni darova, ali nećete žaliti za potrošenim novcima. Neočekivani susret ili vijest mogući su tijekom večeri, a samci bi mogli steći nečiju naklonost.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nedostajat će vam društvo pa ćete jedva čekati da netko od gostiju pozvoni na vaša vrata. Mlađi će se osjećati nemirno, pa nije isključeno da organizirate kakav tulum i zabavite se s društvom. Domaćice će biti umorne, ali i zadovoljne te još iznaći snage da ukrase svoj dom – gosti će biti zadivljeni vašim umijećima !