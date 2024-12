Dnevni horoskop za utorak 3. prosinca: Biku ljubav kuca na vrata, Ribe neka paze s novcem

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Rješenje mnogih vaših teškoća i dvojbi krije se u razgovoru. Onog trenutka kada izgovorite svoje probleme i kad potražite savjet ili mišljenje onih kojima vjerujete, sve će postati lakše i jednostavnije. Nečija neodgovornost rezultirat će problemom koji ćete vi morati riješiti. Poći će vam za rukom bez prigovora učiniti ono što se očekuje od vas.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Porast će vam ugled u okolini, ali u nekome ćete izazvati zavist. No vješto ćete zaobilaziti zapreke koje vam postavljaju. Ljubav bi vas mogla iznenaditi i ponovno pokucati na vaša vrata. Velika je vjerojatnost da ćete sresti nekoga tko će odigrati važnu ulogu u vašem osjećajnom životu. Na zdravlje pripazite – osjetljivi ste!

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Prihvatite situaciju u kojoj ste se zatekli i ne požurujte zbivanja, osobito one financijske prirode. Možda će vam biti odobren zajam ili će vam netko vratiti novac koji vam duguje. Sposobnost brzog donošenja zaključaka i verbalne vještine, pomoći će vam u situaciji u kojoj će vas preplaviti osjećaj da gubite „tlo pod nogama“.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Smatrat ćete da postoji osoba koja predstavlja prijetnju vašem braku, odnosno partnerovoj vjernosti. Unatoč svemu, partnerovo ponašanje prema vama bit će prožeto nježnošću i razumijevanjem. Već bi vam to trebalo biti dovoljno da shvatite kako preoštro sudite i neobjektivno procjenjujete. Ne radite probleme tamo gdje ih nema.

Foto: 123RF

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Promijenit ćete kriterije i zadržati pristojnu udaljenost od pojedinaca od kojih očekujete neprilike. Neprihvatljiv potez nadređene osobe ili kolege, nagnat će vas da im otvoreno objasnite kako nisu u pravu. U ljubavnim odnosima probudit će se uspavana strast. Večer provedite kod kuće i odvojite dovoljno vremena za sebe i partnera.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će probuditi vaš sportski duh. Željet ćete poboljšati kondiciju, učlaniti se u neki klub ili jednostavno naći više vremena za bavljenje hobijima. U potrazi za nečim uzvišenijim, mogli biste otputovati na udaljenije odredište ili kontaktirati s ljudima koji žive izvan vašeg mjesta prebivališta. U poslu ćete kvalitetno rješavati probleme.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pad energije i koncentracije odrazit će se na poslovne rezultate. Odgodite dogovore i izbjegavajte veće napore. Propušteno nadoknadite sutra. Pokušajte se prilagoditi situaciji i zahtjevima ljudi iz bliže okoline. Ne upuštajte se u rasprave sa šefom ili ljubavnim partnerom jer nećete imati dovoljno senzibiliteta shvatiti što vam poručuju.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Intelektualne sposobnosti, osobito one vezane uz poznavanje stranih jezika ili stručnost u određenom području, otvaraju vam nove mogućnosti posla i zarade. Trebate li obaviti neke do sada odlagane i vama mrske obaveze, učinite to danas. Oni s kojima ćete doći u kontakt, bit će prema vama ljubazni i susretljivi.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Godit će vam društvo ljudi koji će podržavati vaše životne stavove i poticati vas, a što će vam ulijevati mnogo samopouzdanja i osobnog zadovoljstva. Bit ćete povezani s prijateljem, voditi duge telefonske razgovore i povjeravati mu se. Druga će strana objektivnije sagledati vašu situaciju pa ćete dobiti mnogo dobrih savjeta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Susretljivi ste i spremni za nova poznanstva. Bezbrižnost i ležeran pristup osiguravaju vam uspjeh u poslovima koji podrazumijevaju kontakte s ljudima. Kriza u ljubavnoj vezi je prolazna, pa ne pridajte osobiti značaj partnerovim postupcima. Navečer će vam više odgovarati mir, no veliki su izgledi da vas društvo izvede van.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Naći ćete se na meti osoba od kojih ćete doznati svježe tračeve koji vas zapravo ne zanimaju. Nećete biti koncentrirani na druge, a ono što će vam govoriti neće dopirati do vas. Djelovat ćete rezervirano i u nekim situacijama prikrivati misli i planove. U ljubavi ćete reagirati intuitivno, prepuštati se glasu srca i strastima.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete od velike pomoći partneru, kolegama, starijim ljudima ili najmlađima i ta će vam spoznaja pričinjavati zadovoljstvo. Jedna situacija pomoći će vam da posložite prioritete i prepoznate prijatelje koji su vam potpuno predani, za razliku od onih koji se samo pretvaraju. Na novac pripazite – previše trošite!