Dnevni horoskop za utorak 3. rujna: Biku će u ljubavi biti sve kako želi, a Ribe će puno raditi

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Financijski problemi mogli bi potkopavati obiteljski sklad. Odvojite vremena i dogovorite zajednički što su čije dužnosti i obaveze te kako i koliko ćete trošiti. Odnosi s kolegama bit će prožeti nepovjerenjem, a i s nadređenima ćete morati oprezno postupati. Ne smijete si dopustiti kašnjenje, nemar i odgađanje posla.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni život donijet će vam mnogo razloga za dobro raspoloženje. Sve će biti baš onako kako želite. Vjerujte svojoj intuitivnoj procjeni i bez oklijevanja krenite u ostvarivanje intimnih ciljeva. Ako ste prekinuli vezu, još nije kasno za pomirenja i nove početke. Neka ponos ne bude zapreka da prvi nazovete partnera i zamolite ga za susret.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moglo bi vas preplaviti depresivno raspoloženje. Pazite da ne postanete previše kritični i neobzirni prema svemu što vam se nađe na putu. Ukućani će se ponašati kao da su neke obaveze samo na vama. To će vas frustrirati, no umjesto da im to kažete radije ćete sve poslove sami obaviti, ne očekujući ničiju pomoć.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dan proveden u zabavnom društvu i na različitim mjestima, ispunit će vas pozitivnom energijom. Nemojte se upuštati u pretjerana razmišljanja i analize jer ćete se oneraspoložiti. Ne budete li malo nježniji prema partneru, povući će se u sebe. Uložite malo više truda u odnos, jer će to i partnera motivirati da se okrene prema vama.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Briljirat ćete u poslovima vezanima uz medije, trgovinu, uslužne djelatnosti i kraća putovanja. Krasit će vas jednostavnost i spontanost, ali i intuitivnost koja vas vodi u pravom smjeru. Uživat ćete u zavođenju i iskušavanju granica do kojih možete ići. Ako ste mlađi, prihvatite poziv za izlazak. Netko će vam vratiti posuđeni novac.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Probleme ćete prihvaćati kao izazov i odlučno se suočavati s teškoćama. Nađete li se u društvu neraspoložene osobe, vaša će joj topla riječ i razumijevanje itekako pomoći. Uživanje u ljubavnim vezama ovisit će o tome koliko ćete vremena imati za romantične trenutke. Potrudite se da toga bude što više.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sugovornici će vas živcirati, a izlasci s istim društvom postaju vam sve dosadniji. Netaktičnim postupcima mogli biste isprovocirati kolege i prijatelje i dati im povoda govorkanjima. Nećete nikom dopuštati da vam pruži savjet ili potporu, smatrajući da sve možete sami riješiti. Bilo bi dobro da malo smekšate svoj pristup.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete ispunjeni optimizmom koji će unijeti više zadovoljstva u svakodnevicu i ljubavne odnose. Bit ćete manje kritični pa će neke osobe lakše pridobiti vašu naklonost, a situacija će se razvijati na obostrano zadovoljstvo. Ništa vam neće biti teško napraviti ili učiniti, no najbolje će vam od ruke ići zabava i provod u društvu.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Želite li da vas bližnji ozbiljno shvate ne pretjerujte s kritikama, osobito ako nešto pokušavate raščistiti. Zapostavljat ćete važnost bračne komunikacije na čemu će vam partner zamjerati. Nećete imati volje ni živaca za druženje s obitelji. Njihove priče bit će vam naporne, pa ćete se radije povući u svoju sobu ili izaći na piće s prijateljima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S velikim samopouzdanjem pristupat ćete i najzahtjevnijim problemima. Upornosti vam neće nedostajati, što će vam se itekako isplatiti. Posvetit ćete se odgoju djece, zajedničkim pothvatima s partnerom i kovanju planova za budućnost. Oni koji su izgubili nadu u razvoj ljubavne veze, ostat će zatečeni naglom promjenom situacije.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Raspoloženje će vam biti neujednačeno. Na trenutke ćete biti prepuni energije, da biste već u idućem osjetili umor. Iako će vas neke poslovne vijesti uznemiriti, dobro ćete se snalaziti u novonastaloj situaciji. Morat ćete promijeniti svoj stav prema novcu i trošenju. Partner će vam u tom slučaju dati jako dobar savjet.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pred vama je mnogo rada. Kolege vam neće biti skloni, a šefovi će teško prihvaćati vaše prijedloge pa ćete se na trenutke osjećati neshvaćenima. Udaljite se od osoba koje samo jadikuju. Tuđi će vas problemi pogađati više nego inače i iscrpljivati vas. Zaboravite na neuredan život i čuvajte svoje zdravlje.