Dnevni horoskop za utorak 4. studenoga: Raka će netko oduševiti, Bik će nekog upoznati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Koristit ćete svaki slobodan trenutak za kontakte s ljudima koje niste dugo vidjeli. Opuštat će vas neobavezne šetnje gradom, razgovor uz kavu ili društvo ljudi s kojima možete otvoreno razgovarati. No vodite više računa o svojim izjavama ili načinu na koji se obraćate drugima, jer nisu isključene ozbiljnije svađe i nerazumijevanja.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osamljeni bi mogli upoznati nekog zanimljivog i ostvariti novo prijateljstvo. Zauzeti će uživati u društvu partnera, uz čiju ćete pomoć riješit financijski ili neki drugi problem. Sanjarit ćete o putovanju na neko lijepo mjesto, gdje se možete u miru odmoriti. Ne možete li otputovati sanjarit ćete, ali i kovati planove o skorašnjem zimovanju.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Oslobodite dan od viška poslova i posvetite se isključivo sebi. Ako vas društvo pozove vani, svakako se odazovite jer je sigurno da ćete se odlično provesti. Razmišljat ćete o svom zdravlju i tegobama koje vas uznemiruju. Mogla bi vas zainteresirati neka istočnjačka vještina koja smiruje i uravnotežuje duh.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Česti telefonski razgovori neće vam dopustiti da se prepustite odmoru kakav vam treba. Mogli biste preko volje dogovoriti susret s prijateljima, a potom i brzo otići kući jer nećete biti raspoloženi za razgovore. Slobodni će biti zaokupljeni osjećajnim životom. Netko će vas oduševiti, pa ćete se prepustiti tijeku ljubavnih događanja bez ustezanja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dan ćete provesti radno. Pospremat ćete kuću i pomagati starijim ukućanima oko spravljanja ručka. Ne oklijevajte pristupiti osobi do koje vam je stalo. Iako se nećete ugodno osjećati, druga strana će vas doživjeti ležernima i iznimno privlačnima, pa će vas njezino ponašanje ohrabriti da i sami pokažete više inicijative.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste razmišljati o radikalnim zaokretima u privatnom životu ili izglađivanju nesporazuma s jednom osobom. Bit ćete ugodno iznenađeni partnerovim romantičnim ponašanjem. Dan je stvoren za bliskost i nježnost, pa i samcima savjetujemo da večernje sate provedu u društvu, jer bi nekog mogli upoznati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Trebat će vam više mira, a kako vas ne očekuju značajniji događaji, najviše vremena ćete provesti u laganom tempu i ritualima koje volite. Dan je povoljan za osvajanje nečijeg srca. Neki od vas prihvatit će udvaranje simpatične osobe tek toliko da se malo zabave. Javit će vam se netko koga niste dugo vidjeli.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iako ćete se dobro nositi sa zbivanjima, trebat će vam više odmora pa ćete najradije uživati u svojem miru, izbjegavajući čak i ukućane. Bit ćete zasićeni razgovorima i savjetima koje niste tražili. Moguće su svađe s partnerom, ponajviše zbog obostrane nepopustljivosti. Kod nekih će razlog svađama biti neutemeljena ljubomora.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budite tolerantni i druželjubivi. Nemojte tvrdoglavo ustrajati na svojim stavovima, pogotovo ako znate da će vas to udaljiti od dragih ljudi. Smatrate li da financijska situacija zahtijeva povećani oprez, obavite s ukućanima razgovor o tome – zajednički ćete lakše doći do rješenja. U razgovoru s prijateljem doznat ćete da se nekome sviđate.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je dan izlazaka i druženja. Razgovor koji će započeti u veselom tonu, mogao bi se izroditi u raspravu u kojoj ćete voditi glavnu riječ. No nitko neće moći proturječiti vašim odličnim argumentima. Intelektualni kapaciteti su vam na vrhuncu, stoga bi se školarci i studenti trebali posvetiti učenju i spremanju ispita.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte se prepuštati samosažaljenju, koliko god vas shrvalo neraspoloženje. Budite aktivni, primite se kućanskih poslova, sređivanja računa, popravaka. Sumnje koje vas muče u vezi partnerove vjernosti, odagnajte razgovorom u četiri oka - shvatit ćete da niste bili u pravu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Više ćete se kretati, biti razgovorljivi i spontani. Vaš šarm pridonosi popularnosti, osobito kod suprotnog spola. Intenzivno ćete slati elektronska pisma, SMS – ove ili dugo telefonirati. Pojačana psihička energija povoljno će se odraziti na vašu sposobnost učenja i pamćenja pa spremate li ispit, zapnite i učite.