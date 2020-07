Kako osigurati hlad na balkonu

Kava koju ćete popiti na balkonu može biti najljepši dio dana, ako vam to vrijeme ne pokvare vrućina i sparina. Evo ideja kako osigurati više hlada na balkonu, a da ostane prozračan i ugodan

<p>Nema ljepšeg predaha od svakodnevnih obaveza nego kad uspijemo uloviti nekoliko minuta mira i sa kavicom se povući na balkon ili terasu. No, ljetne vrućine i sparina i to mogu pokvariti, ako niste osmislili način da osigurate hlad na balkonu tijekom cijelog dana.</p><p>Najjednostavnije bi, naravno, bilo postaviti odgovarajuću tendu, pa ju spustiti prije nego vam sunce udari u prozore, no ni to nije uvijek najbolje rješenje. Naime, ispod tende teško cirkulira zrak, pa će tijekom sparnih dana i dalje biti neugodno. Zato donosimo nekoliko ideja da od balkona stvorite svoju malu ugodno oazu. </p><h2>1. Lagane zavjese</h2><p>Jedan od načina da zaustavite prodor sunčevih zraka direktno prema balkonu su lagane zavjese od tanke tkanine, koje možete privezati za ogradu, kako se za vjetrovitog vremena ne bi zapetljale. Umjesto jedne dugačke zavjese postavite više kraćih, tako da možete odvezati i raširiti jedan dio, a drugi dio balkona ostaviti otvorenim dok nema sunca, kako biste imali više zraka.</p><h2>2. Drveni paravan</h2><p>Drvena pregrada dobar je način da se zaštitite od sunca, jer će i bez ikakvih dodataka pružiti hlad, a da niste zatvorili protok zraka. No, ako sunce probija i kroz drvene pregrade, na njih objesite nekoliko tegli sa cvijećem, najbolje biljaka koje rastu bujno, pa ćete tako dobiti više hlada, a ujedno i uživati u zelenilu. </p><h2>3. Što više biljaka</h2><p>Sa cvijećem i zelenilom na balkonu nikada ne možete pretjerati, pogotovo ako teglice objesite iznad mjesta za sjedenje, tako da ne smetaju oko stola, ili na stolu. S druge strane, nekoliko visećih teglica s dobro izabranim biljkama, stvorit će savršeni hlad. </p><h2>4. Ograda od cvijeća</h2><p>Uz više visećih košara i teglica koje možete postaviti duž cijele ograde, pa i u dva reda, sama ograda može postati paravan koji će vas štititi od pogleda i sunca.</p><h2>5. Penjačice ili vinova loza</h2><p> </p><p>Biljke penjačice idealno su rješenje za sadnju duž ograde, jer ih možete privezati za stupove. A za 'krov' terase idealno je rješenje ukrasna vinova loza, ili nekoliko trsova pravog grožđa. Istina, trebat će neko vrijeme da izraste i morat ćete mu posvetiti pažnju, no nakon nekoliko godina mogli biste biti u prilici da možete ubrati i pokoji grozd da se zasladite. </p><h2>6. Tenda od pruća</h2><p> Tenda pletena od pruća odličan je izbor za manje balkone, zato što ih neće previše 'zatvoriti', a opet pruža zaštitu i jamči malo privatnosti. Postavite ju tako da ju možete podići pred večer, kako biste uživali u hladu. I imajte na umu da ju treba dobro zaštititi, kako ju jači vjetar ne bi odnio.</p><h2>7. Jednostavno pomično jedro</h2><p>Obično, jednostavno jedro, koje možete raširiti i vezati ovisno o tome odakle sunce tuče najjednostavnije je rješenje za zaštitu od sunca. Prednost je opet to da neće zaustavljati cirkulaciju zraka, a možete ga jednostavno i brzo pomaknuti prema potrebi. </p><h2>8. Čvrsta polu-sjenica</h2><p>Za velike balkone i terase na kojima je mjesto za sjedenje uvijek na istoj strani dobro je rješenje čvrsta polu-sjenica. Čvrstom drvenom strukturom jednostavno ogradite jedan dio balkona s više strana, kako biste dobili zavjetrinu i mogli uživati i u poslijepodnevnom drijemanju.</p><h2>9. Čvrste rolete</h2><p> </p><p>Ako jedan dio balkona 'gleda' na Zapad i veći dio dana je pod udarom jakog sunca, nemojte dvojiti: Najbolje rješenje su čvrste rolete, koje će osigurati da se potpuno blokira prodor sunčevih zraka prema prozorima. Ipak montirajte ih tako da ih možete malo podići te tako omogućiti cirkulaciju zraka kad se sunce malo povuče. </p><h2>10. Baldahin za hlad i privatnost</h2><p>Čak i ako nije riječ o balkonu ili terasi koji su pod direktnim suncem, kutak u koji ćete se povući da malo predahnete, možete zakloniti malim baldahinom. Pomoći će i pred večer, kad upalite svjetla, da se zaštitite od komaraca u mušica. </p><h2>11. Posadite drvo </h2><p>Ako ste u djetinjstvu imali prilike sjediti u dvorištu kod djeda i bake ispod razgranatog drveta, onda znate što znači uživati u hladu. Imate li veći balkon, nema razloga da ne posadite vlastito drvce u tegli i ne ostavite ga tako da radi hlad. Imajte na umu da ga kad naraste treba presaditi u veliku teglu, pa ga vjerojatno nećete moći pomicati: Zato dobro procijenite u kojem dijelu balkona pruža najbolji hlad. </p><h2>12. Zaštitna vrata </h2><p>Ma koliko željeli zadržati otvoreni pogled na balkonu, pa birate rješenja koja ga neće zatvoriti, ako je riječ o jako osunčanoj strani svijeta, nema smisla komplicirati. Dobro rješenje mogu biti i jednostavna zaštitna vrata. Nastojte ih ugraditi kao klizna vrata, ili tako da se zatvaraju u harmoniku, kako vam otvorena ne bi ukrala previše prostora na terasi. </p><h2>13. Ograda od pleksiglasa</h2><p>Želite li osigurati više privatnosti i hladovinu, umjesto klasične ograde, izaberite onu od mutnog pleksiglasa. Tako ćete biti zaštićeniji i od vjetra i kiše, a do balkona će i dalje dopirati dovoljno svjetla. </p><h2>14. Zaštita u više slojeva</h2><p>Lagana tenda od pruća, tenda na prozoru i košara za sjedenje koja podsjeća na jaje i u koju se možete smjestiti tako da sunce ne dopire do vas također su dobro rješenje.</p><h2>15. Cvijeće koje radi sjenu</h2><p>Zid i prozor koji su na udaru direktnog sunca možete zasjeniti biljkama koje ćete posaditi u teglama i smjestiti tako da ga štite. To će pomoći da zadržite hlad, a pogled na zelenilo dat će vam hladniji osjećaj. Pametno je u takvom kutku posaditi lavandu, ili mentu, koje će vas podsjećati na nepregledna polja i mirisati osvježavajuće. </p><h2>16. Užitak u kutu</h2><p>Postavite li mjesto za sjedenje u sami kut balkona, možete ga okružiti ogradom od penjačica, pa će tako hlad biti veći. Ujedno, bit ćete zaštićeni i od vjetra. </p><h2>17. Paravani koji štite cijeli balkon</h2><p> Balkon koji je direktno izložen suncu možete zaštititi i paravanima od materijala koji ne propušta sunčeve zrake. Umjesto da ogradite samo mjesto za sjedenje, zaštitite cijeli balkon, kako biste ga mogli otvoriti i povezati sa dnevnim boravkom. </p><h2>18. Sjenica za ležaljku</h2><p>Želite li mjesto na kojem ćete se moći potpuno opustiti, pa možda i prespavati na balkonu tijekom toplih ljetnih noći, smjestite ležaljku ispod sjenice i - uživajte. </p><h2>19. Šuma na balkonu</h2><p>Ako imate dovoljno širok balkon, uz sam rub možete postaviti gredicu u kojoj možete postaviti zaštitno grmlje. Izaberite ono sa gušćom krošnjom, koja se može oblikovati u visinu, pa kroz dvije, tri godine uredite 'ogradu' koja će vas štititi od sunca. </p><h2>20. Ograda od bambusa</h2><p>Još jedno dobro rješenje za stvaranje ugodnog hlada je ograda od ukrasnog bambusa ili trstike. Posadite ga duž ograde balkona, pa mjesto za sjedenje preselite u njegov hlad. </p>