Doba alergija: Pridržavajte se ovih 10 jednostavnih načina da biste zaštitili dom od peludi

Proljeće donosi više toplih dana i vremena provedenog na otvorenom, ali za 7 do 10% ljudi u Hrvatskoj, koji pate od peludne groznice, stvarnost je često daleko manje idilična. Kašalj, kihanje, suzne oči, začepljen nos, mogu pokvariti uživanje u prirodi, a sezona alergija iz godine u godinu traje sve dulje.

Osim antihistaminika i sprejeva za nos postoje stvari koje možete učiniti kako biste zaštitili svoj dom od peludi. Naime, ako se uvuče u kuću, nećete osjetiti toliko željeno olakšanje ni kad se maknete od direktnih izvora alergije.

1. Usisavajte dva puta tjedno

Pelud unosite na odjeći, kosi i cipelama, a taloži se na tepisima i prostirkama, pa usisavanje može uvelike pomoći u ublažavanju simptoma alergija. Općenito se preporučuje usisavanje podova i mekog namještaja barem jednom tjedno - idealno dva puta. Preporučuje se korištenje usisavača s visokom filtracijom, posebno onog s HEPA filterom.

Pražnjenje usisavača s vrećicom obično je manje prljavo od onih bez vrećice, jer tijekom procesa niste izravno izloženi prašini. Ako koristite usisavač bez vrećice, možda je bolje da ga ispraznite u kantu za smeće izvan kuće. Ako su vaše alergije teške ili ih izaziva prašina, razmislite o nošenju maske s filterom N95 tijekom čišćenja. Također biste mogli razmisliti o izbacivanju tepiha.

2. Presvucite se kad dođete kući

Kako biste izbjegli širenje peludi po cijelom domu, obrišite cipele prije nego uđete i odmah se izujte. Pelud se također može lijepiti za kosu i odjeću, posebno kada je količina peludi visoka, stoga je dobra ideja tuširati se i presvući čim dođete kući. Poželjno je staviti odjeću u zatvorenu kantu za rublje, a ne u otvorenu – i idealno ne u spavaću sobu. Ako su vaše alergije teške, odjeću stavite u plastičnu vrećicu dok ne bude spremna za pranje kako biste spriječili izlazak peludi u zrak.

3. Nabavite pročišćivač zraka

Mogu pomoći u poboljšanju kvalitete zraka hvatanjem čestica u zraku i izbacivanjem čistog zraka. Dobri pročišćivači zraka filtrirat će i čestice prašine i peludi te tako mogu pomoći u ublažavanju simptoma peludne groznice i drugih alergija dok ste u zatvorenom prostoru. Jedan pročišćivač zraka neće pokriti cijelu kuću, stoga razmislite u kojim je prostorijama najvažnije koristiti ga. Također biste trebali odabrati ispravnu veličinu za prostor u kojem ga planirate koristiti.

4. Perite posteljinu tjedno

Pelud se može zalijepiti za posteljinu i izazvati alergije kada pokušavate zaspati, stoga je trebate prati tjedno. Pranje posteljine na 60°C ili više može pomoći u sprječavanju nakupljanja prašine i peludi. Mnogi moderni strojevi također nude cikluse za alergičare.

Ako imate djecu, perite njihove plišane igračke u prašku za pranje rublja bez mirisa, prikladnom za osjetljivu kožu, na 60°C ili više. Grinje uspijevaju u toplijim uvjetima, pa možete pokušati staviti plišane igračke u zamrzivač preko noći.

5. Sušite rublje u zatvorenom prostoru

Proljetni i ljetni mjeseci idealni su za sušenje rublja vani, ali vjerojatno biste ih trebali izbjegavati ako patite od alergija.

Kada je količina peludi visoka, sitne čestice peludi mogu se taložiti na vašem rublju i izazvati simptome peludne groznice kada unesete suho rublje unutra, nosite odjeću ili spavate u posteljini.

6. Antialergijski jastuk

Tradicionalna posteljina može zadržati alergene poput peludi i grinja, pa biste mogli isprobati jastuk koji je posebno dizajniran za ublažavanje alergija. Postoje dvije vrste: antialergijski i hipoalergenski jastuci.

Antialergijski jastuci koriste punjenja posebno tretirana kemikalijama za borbu protiv grinja i drugih alergena, dok hipoalergenski ne koriste punjenja od poznatih potencijalnih alergena, poput perja ili lateksa. Morat ćete se pobrinuti da se jastuk lako čisti ili pere u perilici rublja kako biste uklonili alergene.

7. Držite kućne ljubimce izvan spavaće sobe

Možda su naši najbolji prijatelji, ali ako patite od alergija, vaši kućni ljubimci mogu ih pogoršati. Pelud se može lijepiti za njihovo krzno kada su vani, stoga je dobra ideja redovito ih kupati kako biste ga isprali. Alternativno, četkajte dlaku životinje prije ulaska u kuću kako biste spriječili širenje alergena. Pokušajte ih držati podalje od sofa ili stolica te izvan spavaće sobe ili barem izvan kreveta.

8. Razmislite o korištenju parnog čistača

Dizajnirani su za dubinsko čišćenje tepiha, tapeciranog namještaja, pa čak i madraca. Visoka temperatura pare može pomoći u uklanjanju grinja, koje mogu izazvati simptome slične peludnoj groznici, kao i čestica peludi. Također su dobar način za čišćenje zavjesa, jastuka i dijelova namještaja koji se ne peru u perilici rublja.

Parni čistač zagrijava vodu kako bi proizveo snažan mlaz pare koji može ukloniti tvrdokorne mrlje i pomoći u uklanjanju klica. Dobar parni čistač nudi jednostavan način osvježavanja površina bez oslanjanja na mnogo različitih sredstava za čišćenje.

9. Često raščišćavajte prostor

Ne dopustite da se nered nakuplja, jer se tu prašina i pelud mogu taložiti. Nastojte raščišćavati svoje prostorije svaka dva tjedna. To je posebno važno u spavaćoj sobi, jer alergijski okidači mogu poremetiti vaš san. Možda zvuči nelogično za sobu koja bi trebala biti ugodna, ali osobe koje pate od alergija trebale bi svesti presvlake, zavjese i nered u ovoj sobi na minimum.

Postoji mnogo proizvoda osmišljenih da vam pomognu da stvari budu uredne i uredne, poput kockica za odlaganje, plutajućih polica ili organizatora za ormare, pa potražite što vam najviše odgovara.

10. Držite prozore zatvorenima

Bolje spriječiti nego liječiti, stoga bi bilo mudro držati prozore i vrata zatvorenima tijekom dana kako biste spriječili ulazak peludi. Ovo očito nije idealno kada je vani vruće, ali mogli biste razmisliti o nabavci prijenosnog klima uređaja kako biste održali ugodnu temperaturu u svom domu.