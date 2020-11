Dvaput u 6 mjeseci ostala bez posla: 'Teška vremena stvaraju jake ljude'

Djevojka sa sveučilišnom diplomom, koja se zbog pandemije korona virusa dva puta u pola godine našla na listi za otkaz kao tehnološki višak napisala je i objavila na Linkedinu vrlo emotivno pismo

<p>Unatoč diplomi Sveučilišta, jedna je djevojka dva puta u šest mjeseci ostala bez posla, postavši tehnološki višak uslijed pandemije korona virusa. Nakon toga objavila je emotivno pismo na Linkedinu, koje je ubrzo skupilo preko milijun pregleda. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Iznenadila obitelj nakon 9 tjedana razdvojenosti</p><p>Jessica Leigh (23) i njen partner razmišljali su već o tome da se upuste u kupovinu svog prvog doma kada se drugi puta našla na listi viška. Nakon četverogodišnjeg studija, prvo se zaposlila u otkupnom uredu tvrtke za nakit i pribor za kosu, no u lipnju je ostala bez posla. Ubrzo se zaposlila u odjelu za usluge kupcima u tvrtki za prodaju garažnih vrata, no prošlog je tjedna saznala da će ponovno postati tehnološki višak. </p><p><a href='http://<iframe src="https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:share:6732256366699913216" height="554" width="504" frameborder="0" allowfullscreen="" title="Embedded post"></iframe>'><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="554" src="https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:share:6732256366699913216" title="Embedded post" width="504"></iframe></a></p><p>- Teška srca, slomljena srca se javljam da kažem... Ponovilo se. Sinoć me poslodavac nazvao da me obavijesti da sam na listi tehnološkog viška, uslijed pandemije Covida-19 - napisala je u pismu u kojem je podijelila svoju priču, kojim traži bilo kakav posao u prodaji, službi za korisnike, ili kao administrator u uredu. </p><p>Ona i njen partner u Essexu su već pronašli kuću iz snova koju žele kupiti i već su pomalo kupovali namještaj kad su joj javili za otkaz. Tako u pismu piše:</p><p>- Prošli tjedan kupovali smo vinske čaše, novi pribor za jelo, dogovarali razglede kuća i bila sam toliko uzbuđena zbog mogućnosti da kupimo svoj prvi dom. Ovaj tjedan popravljam svoj životopis i ulažem sve svoje vrijeme u traženje posla. Sve se promijenilo preko noći. Ovo je luda godina i nikad ne znate što vas čeka iza ugla, zato neću odustati. </p><p>Unatoč okolnostima, Jessica odbija razmišljati negativno i piše da je zahvalna na tome što je zdrava te na tome što ima nevjerojatne prijatelje i obitelj. </p><p>- Neću odustati i odlučnija sam nego ikad da ponovno započnem karijeru. Sigurna sam da ću pronaći posao iz snova i vrlo sam motivirana da što prije ponovo započnem raditi - piše te zaključuje: 'Teška vremena stvaraju jake ljude'. </p><p>Sada joj je cilj zaposliti se u roku od dva tjedna kako bi mogla nastaviti s planiranjem kupovine novog doma, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13175707/woman-open-letter-viral-redundant-twice-six-months/">The Sun.</a> </p>