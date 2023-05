Dobitnici Citroëna: 'Puno hvala 24sata! Jedva čekamo na more'

Nagradni kuponi 24sata donijeli su Marini Hertz i njenoj obitelji novi Citroën C4 X Crossover - tik prije nego što je planirala podignuti kredit da bi kupila novi automobil. Već je godinama pretplatnica na 24sata, a za nagradu je saznala sasvim slučajno - suprug je pročitao u novinama 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Nagradna igra - dobitnik skutera

- Nikad nisam ništa osvojila, čak sam mislila i da je to sve uvijek namješteno, da se događa nekom drugom. Stvarno za ne povjerovati. Bila sam na poslu kad su mi javili i samo sam se počela tresti, bila sam presretna. Da radim neki drugi posao, možda bih od sreće uzela i slobodan dan, ali kako sam s palčićima, novorođenčadi, njih stvarno nisam mogla ostaviti. Popravilo mi je cijeli dan. Ipak, jedva sam čekala doći doma i javiti cijeloj obitelji - rekla je Marina (52) prilikom preuzimanja ključeva.

Dobitnica živi u Sesvetama i radi kao medicinska sestra na neonatologiji Kliničkog bolničkog centra Rebro. Plan joj je bio prodati automobil koji vozi, dignuti kredit i kupiti novi. Do mirovine su ga ona i suprug planirali otplatiti, pa bi im trajao, kaže, do kraja života. Ispričala je i da ga ona češće koristi jer je suprug u mirovini, a ona svaki dan putuje do Rebra, no kaže da će svi dobiti priliku. Ipak, nema se novi automobil svaki dan. I nije im mogao stići u boljem trenutku, ni oni ne vjeruju da se ovako sve posložilo. Dopratili su je suprug, sin i unuka, a već su počeli planirati obiteljske izlete - od Našica do obale.

- Suprug reže kupone, ja ih ispunjavam. Inače ne igramo nagradne igre, samo kod 24sata jer smo već godinama pretplatnici. I saznali smo slučajno, kako smo pretplatnici, rano ujutro nam stignu novine, ali ih prije posla ne stignem pročitati, samo ih prelistam i ostavim suprugu, koji ih pročita uz kavu. Ja nisam ni primijetila tekst o dobitniku, pa sam bila šokirana kad me nazvao. Naravno, sad ću i nastaviti igrati kod 24sata, ali samo kod njih - kroz smijeh je rekla Marina.

Automobilom su oduševljeni, do sada su imali stari, pa im je novi Citroën došao u pravo vrijeme. Prvo putovanje će im, kažu, biti na more, na nekoliko dana, da isprobaju novi automobil. Planiraju ga voziti i suprug, ali i sin. I oni su sretni, najviše radi supruge, odnosno majke, ali će im svakako olakšati svakodnevicu. Kroz šalu kažu da im sad sve stane - od igračaka do unučadi. Po potrebi će zakačiti i dodatke za prtljagu, ipak nije lako organizirati obitelji Marinine troje djece s unučadi. I veseli su - više nema potrebe za novim automobilom, ovime su osigurani do kraja života.