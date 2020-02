Dobra pitanja za prvi spoj: Uz njih će razgovor teći prirodnije

Prvi spojevi su teški, to se ne može poreći. Od beskrajnog znojenja do neugodne tišine ili do pitanja tko plaća račun za tu čašu crnog vina. Takav susret često izaziva tjeskobnost i neugou. Ne poznavanje pitanja koja možete postaviti ili nemogućnost nastavka razgovora stvar može učiniti još gorom.

U početku, svi se nadamo da će razgovor prvo teći prirodno. U slučaju da usred razgovora nastane neugodna tišina i ne znate što bi dalje pitali, dobra ideja je imati nekoliko pitanja u stražnjem džepu.

Svakako nema ispravnih ili pogrešnih pitanja koja ćete pitati na prvom spoju, ali ona pitanja koja donose najviše sreće zahtijevaju više od jednostavnog odgovora od jedne riječi. Ako želite osobi s kojom izlazite pokazati da vas zaista zanima i da vam je stalo, umjesto dosadnog pitanja 'Što radiš?', pitajte primjerice: 'Što te je navelo da se odlučiš za tu struku?' Ili 'Kako uživaš u svom poslu kao...?'.

Na pitanje što radite, druga strana će vam odgovoriti vrlo kratko. Reći će svoju profesiju, dok druga dva navedena pitanja vode promišljenijem i dužem razgovoru uz kojeg se možete bolje upoznati.

Ostala pitanja koja mogu biti korisna za prvi spoj:

- Što obično voliš raditi nakon posla?

- Zbog čega si se odlučio preseliti u taj kvart? Kako ti je tamo?

- Kakav ti je bio dan? (Često predvidljivo, ali odličan pokretač razgovora)

- Koju glazbu voliš?

Imajte na umu da je ovo spoj, a ne intervju, pa pokušajte izbjeći da izgleda kao da prosuđujete drugu osobu na temelju njenih odgovora (Možda i prosuđujete, ali zadržite to za sebe!). Izbjegavajte previše profesionalnu atmosferu i nemojte cijelo vrijeme samo vi postavljati pitanja.

Najbolje je da se držite podalje od stereotipnih pitanja koja izgledaju poput intervjua, kao što su: 'Što je najteže što si ikad napravio?' Umjesto toga, pitajte nešto što vas može zabaviti i nasmijati poput nekakvih smiješnih scena iz djetinjstva, školskih klupa i slično.

Upoznavanje znači i razgovor i slušanje. Vaš spoj trebao bi izgledati tako da vi postavljate pitanja o onome što vas zanima o drugoj osobi i druga osoba bi trebala učiniti isto to.

