'Dobro smo se slagali i bili prijatelji, a onda je ona otišla'

Poštovani Mevludine,

zanima me što će se dogoditi između mene i ove djevojke s fotografije. Bile smo neko vrijeme u sjajnim prijateljskim odnosima, ali više ne znam što se događa, kao da je isparila iz mog života. Je li netko od nas pod utjecajem bilo kakve magije i kako je skinuti. Pomozite.

šifra: Rak

Odgovor:

Sjećam se da ste mi se već jednom obratili i tad sam vam rekao što je na stvari. No vidim da se vi i dalje povremeno vežete za potpuno pogrešne ljude, koji nisu za vas. Ova žena je veliki avanturist, ne može mirovati na jednome mjestu, zapravo je dosta nesigurna i nestabilna. Također, ona voli raditi samo po svojem, ispod fasade se krije narcisa koja će uvijek biti sama. Ne vidim vam pomirenje niti da ćete više biti zajedno. No vama predstoji nova veza do polovice iduće godine. Aspekti su vam pozitivni i povoljni. Vidim nešto što će dulje trajati. Vidim vam i napredak na poslu i financijama. Što se tiče magije, ne slušajte tuđe gluposti, ništa nema na vama. Za nekoliko godina vidim stabilizaciju na svim poljima. Sretno.

