Dojenje povećava otpornost na infekcije i alergije kod djece...

Majčino mlijeko je savršeno prilagođeno upravo za njezino dijete. Proteini, masti i minerali od kojih se sastoji mijenjaju se i prilagođavaju dobu dana, godišnjem dobu i djetetovim potrebama. Zato je majčino mlijeko najbolje za dijete, pojašnjava Annemarie Tempelman-Kluit, autorica knjige “Healthy Mum, Happy Baby”.

Autorica je i sama majka, a svaka trudnoća i dojenje za nju su bili potpuno novo iskustvo jer je, kako tvrdi, svako njezino dijete imalo drugačije potrebe.

Dojenje osnažuje imunitet

- Antitijela u vašemu mlijeku smanjuju stopu infekcija kod djeteta i povećavaju njegovu otpornost na infekcije uha, respiratornog sustava i gastrointestinalne infekcije. Majčino mlijeko čak sprečava pojavu bolesti, poput dječjeg dijabetesa, i alergija te povećava kognitivne sposobnosti - kaže autorica te nastavlja kako dojenje donosi i mnoge benefite za majku.

- Dojenjem se otpuštaju hormoni koji pomažu maternici da se vrati u prvobitni položaj. Dojenje štiti od raka dojke i jajnika, olakšava gubljenje kilograma nakupljenih u trudnoći i pomaže u prevenciji osteoporoze - napominje Tempelman-Kluit.

Uz spomenute benefite, autorica dodaje kako je prednost dojenja i u jednostavnosti. Kad je dijete gladno, mlijeko je uvijek savršene temperature, svježe i odmah spremno. Štedi vrijeme jer nema potrebe za steriliziranjem bočica, miješanjem praha i pranjem bočica nakon hranjenja.

- Česta zabluda je da majke moraju piti mlijeko kako bi proizvodile mlijeko. To je totalna besmislica. Prehrana bogata voćem, povrćem, mahunarkama i proteinima opskrbit će vaš organizam svime potrebnime za proizvodnju mlijeka. Također, treba imati na umu da dojenče puno lakše i brže probavi majčino mlijeko nego adaptiranu formulu zamjenskog mlijeka, stoga će vjerojatno češće biti gladno. Često sam dobivala savjete da počnem ranije s krutom hranom te djetetu dam žitarice i rižu kako bi dulje ostalo sito i dulje spavalo. To, dakako, nije istina. Dijete bi trebalo biti isključivo na majčinome mlijeku prvih šest mjeseci. Eventualno, ako to neko dijete traži, može mu se početi uvoditi kruta hrana s četiri mjeseca nakon savjetovanja s liječnikom - tvrdi autorica raskrinkavajući neke od čestih mitova o dojenju.

Budući da je majčino mlijeko od tolike važnosti za normalan razvoj djeteta, vrlo je važno da majka vodi brigu o tome što jede jer će njezini odabiri hrane ovisiti o količini mlijeka koje ima. Naime, ako se majka koja doji loše hrani, tijelo će sve preostale nutrijente “poslati” u mlijeko kako djetetu ništa ne bi nedostajalo, a majka će se osjećati umornije i iscrpljenije nego ikad, kaže autorica.

Bez dijeta tijekom dojenja

- Imajte na umu da vam treba 500 dodatnih kalorija kako bi vaše tijelo proizvelo 800 ml mlijeka koje je djetetu potrebno dnevno. Prvih šest tjedana nikako ne biste smjeli na dijetu jer se zalihe mlijeka tad tek stvaraju. Također, gubite li pola kilograma tjedno nakon tih prvih šest tjedana, znači da ne jedete dovoljno te da se toksini iz nakupina vaših masnoća razgrađuju i odlaze u mlijeko, a to je vrlo loše za dojenče - upozorava autorica.