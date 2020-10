Muž je prevrario s njezinom mamom i sad su u braku!

Brazilka je nakon operacije i moždanog udara završila u komi i provela u bolnici gotovo tri mjeseca. Suprug i majka nisu je ni posjećivali u bolnici, jer su uživali u - ljubavnoj aferi

<p>Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo iz Brazila tvrdi da je muškarca iz snova upoznala kad je imala 25 godina. Bio je deset godina stariji od nje i jednostavno su se zaljubili. Vjenčali su se 2013. i nakon godinu dana i jedne komplicirane trudnoće dobili su i sina, kojem je sada šest godina.</p><p>No, bajka se raspala 2017., kad je ona pretrpjela moždani udar nakon barijatrijske operacije za regulaciju hormona. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pamela Anderson nakon 4 propala braka i dalje vjeruje u ljubav</p><p>Kamylla je pala u komu i provela na intenzivnoj njezi punih 78 dana, a umjesto da to okupi njezinu obitelj oko nje, njena joj je majka 'ukrala' supruga i na kraju se – udala za njega. </p><p>- Dok sam ja ležala u komi, moja je majka, a ne mogu je više ni zvati majkom, uselila kod nas kako bi pomogla mužu da se brine o mom sinu, koji je tada imao 4 godine. Kasnije sam saznala da me u četiri mjeseca koliko sam provela u bolnici između života i smrti bivši suprug posjetio samo dva puta, a majka ni jednom - priča nesretna žena.</p><p>Kad se probudila iz kome, po nju je došao njezin otac i prenio joj poražavajuće vijesti, nakon što je i sam saznao da njegova supruga ima ljubavnu aferu. </p><p>Saznavši za dvostruku izdaju, doživjela je najgoru bol u svom životu. Osjećala se kao da joj je bol probola srce, preplavljena mješavinom 'razočaranja i nevjerice'. </p><p>Mlada majka kaže kako je oduvijek imala vrlo kompliciran odnos sa svojom majkom koja je samo 20 godina starija od nje, tvrdeći da se majka s njom počela 'natjecati' dok je još bila tinejdžerica. No, odbivši vjerovati da se to moglo dogoditi, nazvala je mamu i suočila se s njom. Majka joj je tada potvrdila sve što je čula i u lice rekla da je 'vrlo sretna sa svojim bivšim zetom'. </p><p>Štoviše, njih dvoje razmeću se svojom vezom.</p><p>- Nedavno sam saznala da moja majka želi proslaviti godišnjicu njihove veze 2. ožujka, dakle, čak ni ne skriva da su počeli vezu dok sam još bila u bolnici – kaže. Majka i njen bivši suprug kasnije su se i vjenčali. </p><p>Njen sin viđa oca nekoliko puta tjedno, po nalogu suda i Kamylla je bijesna što mora biti izložen tako otrovnoj situaciji, no ne može protiv toga. Ipak, Kamylla kaže da je uspjela sve prebroditi, pa se već 10 mjeseci viđa s drugim muškarcem. Sada se usredotočila na tu vezu i svoj odnos sa sinom i kaže da su doslovno savršeni, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12807929/husband-affair-mum-hospital-coma-death-married-forgive/">The Sun.</a> </p><p>Kaže kako joj je i njen otac velika podrška. </p>