Dok mame nije bilo, dječak (5) sebi i maloj sestri obrijao glavu

Medicinska sestra iz Teksasa, Stephie Leigh, je na Instagramu objavila snimku svoje djece, sina Teddyja (5) i kćerkice Eloise s obrijanim glavama - jer ih je Teddy odlučio oboje ošišati maminim električnim brijačem. Na početku snimke mama gotovo neutješno plaće dok gleda svoju djecu kojoj nedostaje veći dio kose na glavicama. Kasnije se već i sama počinje smijati, 'od muke' ili da ne rastuži djecu.

Leave your kids alone for 10 minutes @PodfathersShow pic.twitter.com/UAFITn08oC